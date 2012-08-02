Блокчейн стартап BitGo привлек $ 42,5 млн всего за две недели - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,327 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Блокчейн стартап BitGo привлек $ 42,5 млн всего за две недели

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:13
#1
rich-and-free.com
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 3,448
Благодарностей: 2,666
УГ: 6
КП: 0.582
подарки
Блокчейн стартап BitGo привлек $ 42,5 млн всего за две недели
Блокчейн компания BitGo, основанная в США, привлекла $ 42,5 млн в ходе инвестиционного раунда серии В. Об этом стало известно в понедельник.



Стартап BitGo находится в Пало-Альто, штат Калифорная, и планирует использовать привлеченные средства для расширения бизнеса за пределами США. Компания планирует помочь другим бизнесам погрузиться в развивающийся рынок цифровых монет. Хедж-фонды и другие институциональные инвесторы используют технологию BitGo для преодоления проблем, связанных с риском при работе с цифровыми валютами.

Раунд инвестирования возглавила компания Valor Equity Partner и торговая фирма DRW. Уже многие компании используют технологию BitGo для поддержки своих криптовалютных продуктов, в том числе CME Group и The Royal Mint.

Представитель компании рассказать Business Insider, что сбор средств занял всего две недели. Поражает продолжительность инвестиционного раунда, которая отражает скорость роста стоимость криптовалют в последнее время. Генеральный директор компании сказал: «Это был один из самых простых процессов сбора средств».

В этом году запускалось все большее количество криптовалютных хедж-фондов. А появление фьючерсов на биткоин на двух ведущих биржах может подтолкнуть рынок к новой рекордной отметке — $ 400 млрд рыночной капитализации в 2018 году.




__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ!
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Устали терять в хайпах? Представляем Вам проект с реальной деятельностью!
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:50
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всего за неделю блокчейн-стартап Cappasity привлек $1,5 млн от 2,7 тысячи инвесторов Denver10 Новости криптовалют 1 09.11.2017 13:44
Стартап UrbanYou привлек $1 млн за 2 недели для платформы бытовых услуг Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.07.2017 17:15
Блокчейн-стартап Factom привлек $8 млн инвестиций Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.04.2017 16:12
Стартап Que Bottle привлек более 500.000$ с целью всего в 20.000$ Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.11.2016 03:19
Блокчейн-стартап привлек $52 млн от крупных банков tigr Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.01.2016 09:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
СБУ арестовало счета крупнейшей терминальной сети Украины
От Happy Money в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар TheGOLDskull
royalcasinofunds - royalcasinofunds.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
EURO TRUST - eurotrust.info
От subinvest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
oceanafinance - oceanafinance.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
Cryptoventures5 - Cryptoventures5.com
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TBM
Че за ерунда с выводом?
От TBM в разделе «Skrill (MoneyBookers)»
.     
Пользователей
434,327
Тем
503,832
Сообщений
12,648,974

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram