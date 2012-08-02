Блокчейн стартап BitGo привлек $ 42,5 млн всего за две недели - Горячие новости | MMGP

Блокчейн компания BitGo, основанная в США, привлекла $ 42,5 млн в ходе инвестиционного раунда серии В. Об этом стало известно в понедельник.
Стартап BitGo находится в Пало-Альто, штат Калифорная, и планирует использовать привлеченные средства для расширения бизнеса за пределами США. Компания планирует помочь другим бизнесам погрузиться в развивающийся рынок цифровых монет. Хедж-фонды и другие институциональные инвесторы используют технологию BitGo для преодоления проблем, связанных с риском при работе с цифровыми валютами.
Раунд инвестирования возглавила компания Valor Equity Partner и торговая фирма DRW. Уже многие компании используют технологию BitGo для поддержки своих криптовалютных продуктов, в том числе CME Group и The Royal Mint.
Представитель компании рассказать Business Insider, что сбор средств занял всего две недели. Поражает продолжительность инвестиционного раунда, которая отражает скорость роста стоимость криптовалют в последнее время. Генеральный директор компании сказал: «Это был один из самых простых процессов сбора средств».
В этом году запускалось все большее количество криптовалютных хедж-фондов. А появление фьючерсов на биткоин на двух ведущих биржах может подтолкнуть рынок к новой рекордной отметке — $ 400 млрд рыночной капитализации в 2018 году.