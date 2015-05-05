freemonero.online - новый накопительный кран Monero - Краны | MMGP

freemonero.online - новый накопительный кран Monero.
Вывод от 0,01 XMR
Капчи пока нет. Окна уже привинтили.
раздача по принципу Feebitco.in или Рипплового крана+ выигранные билеты участвуют в розыгрыше лотереи
выигрышные номера:
0 - 9885 0.0000029 XMR
9886 - 9985 0.000029 XMR
9986 - 9993 0.00029 XMR
9994 - 9997 0.0029 XMR
9998 - 9999 0.029 XMR
10000 0.29 XMR
т.е. минимум 290 монет. Сразу было 870
раздача по всей видимости часовая. Обратный отсчёт в секундах.
кошелёк можно сразу не вводить, потом понадобиться при выводе
регистрация:
https://freemonero.online
реферальный код
13653
На вывод проверяется