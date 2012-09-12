Бюджет-2018: на что украинская власть расщедрилась людям и себе - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Бюджет-2018: на что украинская власть расщедрилась людям и себе

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Бюджет-2018: на что украинская власть расщедрилась людям и себе
Верховная Рада приняла бюджет на 2018 год. За законопроект №7000 проголосовали 273 депутата. В финальной версии документа Кабмин увеличил доходы бюджета на 46 млрд грн. — до 913,6 млрд. грн. На 40 млрд. (до 988,6 млрд грн.) выросли и расходы.

Собрать дополнительные средства правительство намерено за счет увеличения отчислений в бюджет от НБУ (+1,7 млрд грн.), дохода от продажи частот 4G (6,3 млрд грн.). На спецконфискации страна собирается заработать 4,7 млрд грн. Также в финальной версии правительство более оптимистично оценило деятельность госпредприятий. Планируется, что в 2018 году они заработают для казны на 13,4 млрд. грн. больше — 34,8 млрд.

Дефицит бюджета определен на уровне 81,8 млрд грн. Это чуть больше (+5,4%), чем годом ранее. Однако, как убеждал парламентариев министр финансов Александр Данилюк, дефицит соответствует программе с МВФ. Учитывая пересмотренный ко второму чтению прогноз номинального ВВП на уровне 3,33 трлн грн., бюджет принят с дефицитом 2,46% ВВП.

Кабмин рассчитывает, что к концу 2018 года курс гривны к доллару составит 30,1 грн./$.

При этом рост ВВП в следующем году спрогнозирован на уровне 3%, а инфляция — на 9%. Госдолг Украины к концу года составит 1,999 трлн грн. или 60% ВВП. В 2017 году этот показатель составил 63% ВВП.

Минималку хотят поднять

Бюджет 2018 года предусматривает увеличение минимальной зарплаты с нынешних 3200 грн. до 3,723 тыс. грн. уже с 1 января. Более того, весной Кабмину надлежит просчитать возможность ее дальнейшего увеличения. Учитывая недавние заявления Президента Порошенко, не исключено, что минималка на уровне 4100 грн./мес. будет установлена уже во втором квартале.

Прожиточный минимум в будущем году поднимут трижды. С 1 января для работоспособных украинцев он составит 1762 грн., с 1 июля — 1841 грн., а 1 декабря будет увеличен до 1921 грн.

На что потратят

В 2018 году расходы бюджета на оборону вырастут почти на 29 млрд. — до 165,3 млрд грн. На дороги правительство намерено потратить 46,7 млрд, 7,3 млрд выделили на поддержку сельского хозяйства.

6,7 млрд выделили на повышение зарплаты учителям, 3,6 млрд достанется студентам в виде стипендий. Ровно 1 млрд. государство намерено израсходовать на модернизацию начальной школы. И еще около 400 млн на повышение квалификации учителей младших классов. Примерно столько же потратят на закупку учебников для первоклассников.

На закупку лекарств и лечебного питания Кабмин выделил 5,9 млрд грн. из госбюджета. 1 млрд из казны потратят на субвенции местным бюджетам для возмещения стоимости лекарств под отдельные заболевания.

Кино, ТВ и дипломаты

На отечественное кино правительство выделило 1 млрд грн., на 100 млн. меньше потратят на поддержку общественного ТВ-вещания. Вдвое увеличат расходы на иновещание — до 483 млн грн., еще на 0,5 млрд — до 4,5 млрд грн. — вырастут расходы на дипломатическую службу.

Позаботились о себе

Не забыли народные депутаты и о себе. Прежде всего, подняли себе зарплаты — за такое решение проголосовали 235 депутатов.

Так, спикеру ВР установили оклад 20,4 тыс. грн., первому заму — 19,55 тыс. грн. Заместителю председателя Рады выплатят 18,7 тыс.

Руководитель фракции будет получать 17,85 тыс. грн. его зам на 340 грн. меньше (17,51 тыс. грн.), а на члена комитета граждане раскошелятся на 17 тыс. грн. Впрочем, это лишь базовые оклады, не учитывающие надбавки и премии.

Также нардепы пересмотрели некоторые пункты норм затрат на одного депутата, которые возмещаются за счет средств госбюджета. Например, по сравнению с прошлым годом втрое увеличили компенсации за проезд нардепов — с 28 до 90 тыс. грн. в год. На аренду жилья народный избранник в 2018 году может потратить 237 тыс. грн. (почти 20 тыс. грн./мес.). В 2017 году на жилье депутату выделяли 167, тыс. грн.

По материалам УБР
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