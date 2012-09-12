В Киеве начнут штрафовать за неубранный снег - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

|
В Киеве начнут штрафовать за неубранный снег
На уборку последствий вчерашнего снегопада в столице вышло 468 единиц снегоуборочной техники и около пяти тысяч человек, занятых расчисткой дорог, тротуаров, дворов и проездов.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.
«Техника работала всю ночь. На уборку снега вышли не только работники дорожных служб, но и службы по содержанию зеленых насаждений, ЖЭКов», — отметил Пантелеев.
По его словам, к утру еще было много замечаний по уборке территорий, закрепленных как за ведомствами, так и частными организациями.
«За порядком в городе сейчас следят 70 инспекторов по благоустройству. Напоминаю, что они имеют право оштрафовать владельцев территорий за несвоевременную уборку снега на сумму в 1800 грн», — подчеркнул Пантелеев.
Он уточнил, что в данном случае речь идет как о госучреждениях, так и жилых, в том числе, частных домах.
«Поэтому мы просим всех относиться ответственно к созданию возможности для передвижения людей и транспорта», — сказал замглавы КГГА.
По материалам УБР