Мировой оружейный рынок вырос впервые за пять лет - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Мировой оружейный рынок вырос впервые за пять лет

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#1
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Мировой оружейный рынок вырос впервые за пять лет
Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) опубликовали очередное исследование рынка вооружений (данные по 2016 году), из которого следует, что объемы торговли оружием в мире впервые выросли за последние пять лет. Основными бенефициарами этого стали производители из США и стран Западной Европы.

В 2016 году объемы торговли оружием выросли в мире на 1,9% и составили $374 млрд. Для подготовки доклада использовались данные по 100 крупнейшим производителям военной техники в мире за исключением Китая, данные по которому отсутствуют.

Как сообщают эксперты, наибольшую выгоду от роста — первого за пять лет — получили компании из США и стран Западной Европы.

Как следует из доклада, в процентном отношении наибольший рост продаж зафиксирован в Южной Корее (20%, до $8,4 млрд), что вполне отражает ситуацию, складывающуюся на Корейском полуострове, и тот факт, что вооруженные силы Южной Кореи все больше закупают оружия местного производства. Более того, Южная Корея, по словам исследователя SIPRI Симона Виземана, все яснее «ощущает себя экспортером вооружений». Кроме Южной Кореи эксперты посоветовали не выпускать из виду Бразилию, Индию и Турцию, которых назвали «нарождающимися производителями» вооружений.

Лидером же по объемам торговли остаются Соединенные Штаты. Рост продаж американских компаний составил 4%, до $217 млрд. В личном зачете эксперты SIPRI назвали чемпионом американскую корпорацию Lockheed Martin, крупнейшего производителя военной техники в мире, которая только в прошлом году сумела заключить контракты на поставку своего новейшего F-35 в такие страны, как Италия, Норвегия и Соединенное Королевство, не говоря уж о самих США, в которых компания остается крупнейшим поставщиком Министерства обороны. Представитель института Од Флеран заметила в этой связи, что компании, кроме того, весьма помогло приобретение в конце 2015 производителя вертолетов Sikorsky.

По данным SIPRI, более половины рынка вооружений в мире контролировали американские компании — 57%. Британские производители занимали второе место с 9,6%. Третье место принадлежало российским производителям с 7,1%. Рост продаж российскими компаниями, по данным SIPRI, составил 3,8% по сравнению с 2015 годом, объем — $26,6 млрд. Правда, отметили в SIPRI, темпы роста ограничивались экономическими проблемами в стране.

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Старый Сегодня, 18:36
#2
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Сообщений: 327
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КП: 0.161
Re: Мировой оружейный рынок вырос впервые за пять лет
Цитата:
Сообщение от moskva Посмотреть сообщение
По данным SIPRI, более половины рынка вооружений в мире контролировали американские компании — 57%. Британские производители занимали второе место с 9,6%. Третье место принадлежало российским производителям с 7,1%
Ну вот. Как тут поспорить с тем, что войны нужны Америке. И НАТО мы успешно помогаем расширяться. А то было они совсем зачахли))
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