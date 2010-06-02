Bit Clube - BitClube.biz - HYIP от 61% в месяц | MMGP

Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 19:50
Сегодня, 18:31
#
1
Премиум
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.11.2017
Сообщений: 22
Благодарностей: 3
УГ: 2
Bit Clube - BitClube.biz
Я не админ!
Старт 2017-12-11
Новый проект:
BITCLUBE Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney,AdvCash
Планы nvestment:
7% - 12% ежедневно 22 дней // 102% - 105% после 1 дня Минимальный вклад $25
Рефские до 1 уровня: 7%
Вывод типа Мгновенно
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от Genius Guard Перевод с Google:
Цитата:
История компании Bit Clube Limited имеет свои корни в период быстрого развития криптовалютного рынка, его быстрое глобальное расширение с 2009 года.
Мы - амбициозная команда, в которую входят специалисты в области компьютерной инженерии, которые с энтузиазмом относятся к разработке и торговле Bitcoin. Мы начали создавать свои собственные торговые стратегии, накапливая и интерпретируя знания, полученные в период анализа, совершенствуя и корректируя их с учетом текущих рыночных тенденций.
Инвестиционные планы:
Цитата:
7% - 9% ежедневно 22 дней (BASIC)
($25 - $299) 7%
($300 - $699) 7.5%
($700 - $999) 8%
($1.000 - $1.499) 8.5%
($1.500 - $2.499) 9%
10% - 12% ежедневно 22 дней (POPULAR)
($2.500 - $2.999) 10%
($3.000 - $4.999) 10.5%
($5.000 - $7.999) 11%
($8.000 - $9.999) 11.5%
($10.000 - $100.000) 12%
102% - 105% после 1 дня
($99 - $299) 102%
($300 - $599) 102.5%
($600 - $999) 103%
($1.000 - $4.999) 104%
($5.000 - $100.000) 105%
Посмотреть и Зарегистрироваться +Whois Info:
Цитата:
Domain:bitclube.biz
Registrar:NameCheap, Inc.
Registration Date:2017-12-06
Expiration Date:2018-12-06
Updated Date:2017-12-06
Status:clientTransferProhibited
addPeriod
Name Servers:ns4.easy-geo-dns.com
ns3.easy-geo-dns.com
ns1.easy-geo-dns.com
ns2.easy-geo-dns.com
Мой вклад:
Сегодня, 18:42
#
2
Топ Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 27,568
Благодарностей: 13,393
УГ: 42
награды
Re: Bit Clube - BitClube.biz
нахрена суточник при рефке в 7%... сказочный... админ
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Сегодня, 18:48
#
3
Любитель
Имя:
Valdemar
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.04.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 35
УГ: 139
че за выражение
рефка как рефка
Сегодня, 18:51
#
4
Любитель
Имя:
Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 353
Благодарностей: 125
УГ: 13
Re: Bit Clube - BitClube.biz
Тактика админа понятно, закидал одинаковыми проектами с одинаковым маркетингом, какой из них останется работать и не скаманет через пару-тройку дней не известно. Здесь вроде всё на месте, даже видео есть, минималка 25$ не каждый решится при таком плане. Пока посмотрю до утра.
__________________
В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Сегодня, 18:53
#
5
Rich_and_Free
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,708
Благодарностей: 8,298
УГ: 29
награды
Re: Bit Clube - BitClube.biz
Цитата:
Сообщение от
Gugunava
даже видео есть
Ага, самое главное
Сегодня, 19:01
#
6
Любитель
Имя:
Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 353
Благодарностей: 125
УГ: 13
Re: Bit Clube - BitClube.biz
Цитата:
Сообщение от
Vovan356
нахрена суточник при рефке в 7%... сказочный... админ
А второй план при минималке 2500$ так просто необходим, тут один план рабочий, как и на большинстве проектов, а для суточника 7% это много согласен.
Цитата:
Сообщение от
moskva
Ага, самое главное
Извините, забыл там смайлик поставить
Многие на форуме именно по наличию видео судят о подготовке проекта.
__________________
В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца,
поскольку истина как палка-всегда имеет два конца
Сегодня, 19:04
#
7
Rich_and_Free
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 14,708
Благодарностей: 8,298
УГ: 29
награды
Re: Bit Clube - BitClube.biz
Цитата:
Сообщение от
Gugunava
Извините, забыл там смайлик поставить
Я понял , так просто поддержать написал
Сегодня, 19:06
#
8
Инвестирую в ICE FX
Имя:
Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 6,137
Благодарностей: 2,251
УГ: 19
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Re: Bit Clube - BitClube.biz
Надо посмотреть будет.
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Сегодня, 19:50
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