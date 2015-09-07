Экспорт водки из РФ за 10 месяцев вырос до $104,8 млн - Горячие новости | MMGP

Поставки водки в натуральном выражении составили 1,67 млрд декалитров
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ за январь - октябрь 2017 года в денежном выражении вырос на 11,4% и составил $104,8 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1,67 млрд декалитров, что на 3,85% больше, чем в прошедшем году.
Экспорт водки в дальнее зарубежье в денежном выражении вырос на 9,6% и составил $78,9 млн. В натуральном выражении экспорт увеличился на 2,3% - до 1,15 млрд декалитров.
В ближнее зарубежье в январе - октябре 2017 года из РФ было экспортировано 527,6 млн декалитров водки, что на 7,3% больше показателя за аналогичный период прошедшего года. В денежном выражении экспорт вырос на 17,5% и достиг $26 млн.
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