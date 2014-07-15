Российские виноделы не будут повышать цены на игристые вина перед Новым годом - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Российские виноделы не будут повышать цены на игристые вина перед Новым годом Некоторые производители, наоборот, намерены перед праздниками делать скидки и другие специальные предложения



МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские виноделы не планируют повышать цены на игристые вина в преддверии Нового года, сообщили опрошенные ТАСС производители вина, комментируя появившиеся в понедельник в СМИ сообщения о грядущем росте цен на шампанское в России. Однако они не исключили увеличения цен в следующем году из-за неурожая винограда в Европе, поскольку частично используют при производстве иностранные виноматериалы.



Газета "Известия" сообщила, что Национальная торговая ассоциация и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла ожидают подорожания шампанского и игристых вин к Новому году. Так, например, по данным издания, цена на популярное в России "Советское шампанское" вырастет на 10-15%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, ведомство намерено проверить, соответствует ли действительности информация о росте цен на шампанское.



Среди причин роста цен, которые назвали спикеры газеты, - традиционное повышение на фоне увеличения спроса, а также неурожай в Европе. Однако, как пояснили ТАСС российские виноделы, неурожай этого года может сказаться лишь на ценах в 2018-м.



"Не верю в повышение цен. На сегодняшний день в нашей стране нет никаких предпосылок - на отечественных предприятиях, я имею в виду", - заявил ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.



Что касается импортных вин, то, по его словам, если изменится курс евро, то они будут стоить больше. "Если курс не изменится, а цена вырастет, то кто-то, значит, решил подзаработать", - сказал он.



В Новый год - со старыми ценами



Об отсутствии планов повысить цены на шампанское заявили производители вин, работающие в крупных винодельческих регионах РФ - Краснодарском крае, Крыму, Дагестане. "Со стороны производителей мы считаем, что нет никаких предпосылок для подорожания игристых вин к Новому году", - сказала ТАСС представитель винодельческого комплекса "Фанагория" (Краснодарский край).



По словам председателя ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Янины Павленко, "все основные производители шампанского на полуострове не планируют повышать цены на свою продукцию к Новому году". "Наоборот, они планируют предновогодние акции, в ходе которых цены на шампанское будут даже снижены", - сказала собеседница ТАСС. Аналогичную информацию предоставили и в ООО "Кубань-вино" (входит в состав одного из крупнейших в РФ винных холдингов "Ариант" - прим. ТАСС).



"Мы не намерены повышать цены на нашу продукцию, тем более к Новому году, когда игристое становится самым востребованным напитком у российского покупателя", - заверили ТАСС в агрофирме "Золотая балка", крупнейшем севастопольском производителе игристых вин.



Гендиректор крымского завода шампанских вин "Новый свет" (лидер по производству шампанского по классической бутылочной технологии) Андрей Пугачев также указал, что его предприятие, несмотря на пессимистические прогнозы аналитиков, не планирует ни в преддверии Новогодних праздников, ни вообще "в ближайшем будущем повышать цены".



"Только в ноябре на полках магазинах появится партия игристых вин "Новый Свет" в количестве 250 тыс. бутылок, что позволит в полной мере удовлетворить потребность россиян в качественном игристом напитке к Новому году. Также в магазинах предприятия жителей полуострова традиционно ждут специальные новогодние предложения, что позволит повысить лояльность потребителей к крымскому вину", - рассказал Пугачев.



Производители Дагестана поддержали коллег-виноделов в вопросе новогодних цен на шампанское. "Перед Новым годом мы поднимать цены на шампанское не будем. Сейчас оптовая цена на шампанское с завода - 125 руб.", - сказала агентству заместитель генерального директора Дербентского завода игристых вин Юлия Пальян.



В новом году все может быть



Российские виноделы считают, что неурожай винограда в Европе все же может повлиять на стоимость шампанского в России, но, скорее всего, произойдет это уже после Нового года. "Неурожай в Европе может повлиять на цены в России, потому что виноматериалы будут дорогие, и на 15-20% возможно повышение цен", - сказала Пальян.



На "Фанагории" от прогнозных оценок воздержались, но также уверены, что повышение цен на шампанское вполне реально уже в следующем году, а не к Новому году.



"Ситуация с урожаем 2017 года ни в Европе, ни в других странах не может повлиять на цены "новогоднего" шампанского. Все вина, которые будут представлены на российских прилавках в декабре, получены из урожая 2016 или более ранних годов, причем импортеры уже завезли их в Россию - то есть купили по старым ценам. Так что объективно повышение цен на вина из европейского винограда может иметь место, когда о таком повышении будет объявлено в Европе, и такие более дорогие вина будут выпущены на рынок", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Фанагории".



В винодельческом холдинге "Абрау-Дюрсо" заверили, что на новогодних рыночных ценах неурожай винограда в европейских странах "не может сказаться", так как "заложенные в этом году вина не успеют попасть на российские прилавки". "Теоретически к Новому году в Россию может попасть игристое категории Asti и Prosecco, они делаются ускоренным методом, поэтому если в Италии был неурожай винограда сортов мускат и глера, то цены могут подниматься. Но практически это нереально, так как на поставку уходит более трех месяцев с учетом таможенного оформления и прочих процедур. Даже если учесть, что это вино выпустили в октябре, до России оно дойдет не раньше января, а до полок магазинов и того позже", - отметила собеседница агентства.



Представители завода "Кубань-Вино" заявили, что для производства игристых вин "используют только собственный виноматериал, поэтому не зависят от изменения цен на импорт" виноматериалов. То же самое сказали и в "Золотой балке". "Золотая балка" делает свои вина из винограда, выращенного в Севастопольском терруаре, поэтому неурожай в Европе никак не влияет на цены", - сказал представитель завода.



Нехватка виноматериалов



Производители шампанского отмечают, что неурожаи в Европе будут влиять на цены в России, пока страна не расширит свои площади виноградников так, чтобы покрыть потребности местных производителей в виноматериалах.



"Давайте будем реалистами: в ближайшие 10 лет в лучшем случае в России не будет таких площадей виноградников, чтобы покрыть такую потребность. У нас в стране виноград выращивают только в нескольких южных регионах", - сказал представитель комплекса "Фанагория".



Гендиректор "Нового света" Пугачев, в свою очередь, добавил, что "повышение цен на импортное шампанское становится отличной иллюстрацией необходимости всестороннего развития отечественной винодельческой отрасли и поддержки производителей качественных вин из винограда, выращенного в России".



Источник МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские виноделы не планируют повышать цены на игристые вина в преддверии Нового года, сообщили опрошенные ТАСС производители вина, комментируя появившиеся в понедельник в СМИ сообщения о грядущем росте цен на шампанское в России. Однако они не исключили увеличения цен в следующем году из-за неурожая винограда в Европе, поскольку частично используют при производстве иностранные виноматериалы.Газета "Известия" сообщила, что Национальная торговая ассоциация и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла ожидают подорожания шампанского и игристых вин к Новому году. Так, например, по данным издания, цена на популярное в России "Советское шампанское" вырастет на 10-15%. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, ведомство намерено проверить, соответствует ли действительности информация о росте цен на шампанское.Среди причин роста цен, которые назвали спикеры газеты, - традиционное повышение на фоне увеличения спроса, а также неурожай в Европе. Однако, как пояснили ТАСС российские виноделы, неурожай этого года может сказаться лишь на ценах в 2018-м."Не верю в повышение цен. На сегодняшний день в нашей стране нет никаких предпосылок - на отечественных предприятиях, я имею в виду", - заявил ТАСС президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.Что касается импортных вин, то, по его словам, если изменится курс евро, то они будут стоить больше. "Если курс не изменится, а цена вырастет, то кто-то, значит, решил подзаработать", - сказал он.Об отсутствии планов повысить цены на шампанское заявили производители вин, работающие в крупных винодельческих регионах РФ - Краснодарском крае, Крыму, Дагестане. "Со стороны производителей мы считаем, что нет никаких предпосылок для подорожания игристых вин к Новому году", - сказала ТАСС представитель винодельческого комплекса "Фанагория" (Краснодарский край).По словам председателя ассоциации виноградарей и виноделов Крыма Янины Павленко, "все основные производители шампанского на полуострове не планируют повышать цены на свою продукцию к Новому году". "Наоборот, они планируют предновогодние акции, в ходе которых цены на шампанское будут даже снижены", - сказала собеседница ТАСС. Аналогичную информацию предоставили и в ООО "Кубань-вино" (входит в состав одного из крупнейших в РФ винных холдингов "Ариант" - прим. ТАСС)."Мы не намерены повышать цены на нашу продукцию, тем более к Новому году, когда игристое становится самым востребованным напитком у российского покупателя", - заверили ТАСС в агрофирме "Золотая балка", крупнейшем севастопольском производителе игристых вин.Гендиректор крымского завода шампанских вин "Новый свет" (лидер по производству шампанского по классической бутылочной технологии) Андрей Пугачев также указал, что его предприятие, несмотря на пессимистические прогнозы аналитиков, не планирует ни в преддверии Новогодних праздников, ни вообще "в ближайшем будущем повышать цены"."Только в ноябре на полках магазинах появится партия игристых вин "Новый Свет" в количестве 250 тыс. бутылок, что позволит в полной мере удовлетворить потребность россиян в качественном игристом напитке к Новому году. Также в магазинах предприятия жителей полуострова традиционно ждут специальные новогодние предложения, что позволит повысить лояльность потребителей к крымскому вину", - рассказал Пугачев.Производители Дагестана поддержали коллег-виноделов в вопросе новогодних цен на шампанское. "Перед Новым годом мы поднимать цены на шампанское не будем. Сейчас оптовая цена на шампанское с завода - 125 руб.", - сказала агентству заместитель генерального директора Дербентского завода игристых вин Юлия Пальян.Российские виноделы считают, что неурожай винограда в Европе все же может повлиять на стоимость шампанского в России, но, скорее всего, произойдет это уже после Нового года. "Неурожай в Европе может повлиять на цены в России, потому что виноматериалы будут дорогие, и на 15-20% возможно повышение цен", - сказала Пальян.На "Фанагории" от прогнозных оценок воздержались, но также уверены, что повышение цен на шампанское вполне реально уже в следующем году, а не к Новому году."Ситуация с урожаем 2017 года ни в Европе, ни в других странах не может повлиять на цены "новогоднего" шампанского. Все вина, которые будут представлены на российских прилавках в декабре, получены из урожая 2016 или более ранних годов, причем импортеры уже завезли их в Россию - то есть купили по старым ценам. Так что объективно повышение цен на вина из европейского винограда может иметь место, когда о таком повышении будет объявлено в Европе, и такие более дорогие вина будут выпущены на рынок", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Фанагории".В винодельческом холдинге "Абрау-Дюрсо" заверили, что на новогодних рыночных ценах неурожай винограда в европейских странах "не может сказаться", так как "заложенные в этом году вина не успеют попасть на российские прилавки". "Теоретически к Новому году в Россию может попасть игристое категории Asti и Prosecco, они делаются ускоренным методом, поэтому если в Италии был неурожай винограда сортов мускат и глера, то цены могут подниматься. Но практически это нереально, так как на поставку уходит более трех месяцев с учетом таможенного оформления и прочих процедур. Даже если учесть, что это вино выпустили в октябре, до России оно дойдет не раньше января, а до полок магазинов и того позже", - отметила собеседница агентства.Представители завода "Кубань-Вино" заявили, что для производства игристых вин "используют только собственный виноматериал, поэтому не зависят от изменения цен на импорт" виноматериалов. То же самое сказали и в "Золотой балке". "Золотая балка" делает свои вина из винограда, выращенного в Севастопольском терруаре, поэтому неурожай в Европе никак не влияет на цены", - сказал представитель завода.Производители шампанского отмечают, что неурожаи в Европе будут влиять на цены в России, пока страна не расширит свои площади виноградников так, чтобы покрыть потребности местных производителей в виноматериалах."Давайте будем реалистами: в ближайшие 10 лет в лучшем случае в России не будет таких площадей виноградников, чтобы покрыть такую потребность. У нас в стране виноград выращивают только в нескольких южных регионах", - сказал представитель комплекса "Фанагория".Гендиректор "Нового света" Пугачев, в свою очередь, добавил, что "повышение цен на импортное шампанское становится отличной иллюстрацией необходимости всестороннего развития отечественной винодельческой отрасли и поддержки производителей качественных вин из винограда, выращенного в России".

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__________________ Последний раз редактировалось Statua; Сегодня в 18:24 .