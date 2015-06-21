Graphene Power - инновация в развитии нанотехнологий - Инвестирование в криптовалюты | MMGP
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Graphene Power - инновация в развитии нанотехнологий

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Старый Сегодня, 18:18
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 28
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.06.2015
Сообщений: 7
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Graphene Power - инновация в развитии нанотехнологий

Очень давно на рынок ICO не выходили достойно- приземлённые проекты, в основном все идеи направлены на мир крипто валютных любителей но они пока ещё не доступны до большинства жителей нашей планеты. Не давно на рынке ICO засверкал проект испанский проект Graphene Power.

Идея этого проекта настолько гениальна и востребована что без сомнения будет иметь большой мировой успех. В основе проекта объединившаяся группа учёных со всего мира которые много лет занимались разработками инновационных технологий в частных и государственных учреждениях.


Проект нацелен на открытие завода и выпуску продукции на основе нано материала графен и также планируется запуск децентрализованной платформы по обмену и продаже новейших технологий поиске инвесторов проведение аукционов на самые крутые идеи. Графен это революционный материал который имеет ряд огромных преимуществ таких как твёрдость, лёгкость, быстрая теплопроводность и электропроводность. Уже больше десяти лет ведутся технические исследования и создаются революционные идеи на основе материала графен. Этим материалом интересуются абсолютно все лидирующие гигантские корпорации на планете так как его применение возможно во всех сферах нашей жизни. Идея проекта Graphene Power состоит в том, что бы первоначально наладить производство графеновых аккумуляторов, компьютерных чипов и других технологий, далее это будут солнечные батареи и другие продукты. Батареи на основе графена имеют преимущества над существующими так как они быстрее заряжаются, дольше работают и срок жизни таких батарей превышает в несколько раз обычных рыночных батарей. В производстве такие батареи могут быть дешевле на 60-70%. Проект Graphene Power будет иметь грандиозный успех, о нем говорят на испанских теле каналах их поддерживает испанская власть, так как это будет хорошее пополнение бюджета в виде налогов и привлечение инвестиций в страну. Но при этом влияния на это производство власть будет иметь только на уровне законодательства. Как говорят основатели проекта, что не смогут полноценно реализовать свой потенциал если будут от кого то зависимы. Владельцам токена GRP, проекта Graphene Power будет очень выгодно взаимодействовать с проектом. При гениальности всей идеи при создании фабрики каждый болтик который будет закручен и выложен в интернет как новость будет влиять на рост токена GRP на биржах. Каждых 1000 долларов инвестированных в этот проект уже через 2 года могут принести прибыль своему владельцу в 50 раз больше.


Также рассмотрим платформу Nano International Sales от проекта Graphene Power.
Абсолютно все знают что в инновационные технологии инвестируются миллиарды. Платформа даст возможность сотрудничества между корпорациями и разработчиками нано технологий, а владельцам токена GRP получать прибыль от каждой сделки. Владельцы токена GRP всегда смогут продать его на платформе или обменять его на акции Graphene Power.


Больше информации о платформе основатели проекта обещали предоставить с выходом версии прототипа.
Представьте вы имеете автомобиль с графеновым аккумулятором а также солнечную батарею на графеновой основе и это дает вам возможность быстро подзарядится в течении получаса и при этом что стоимость оборудования первоначально стоит на много дешевле. Вот так Graphene Power дает вам возможность с экономить время и деньги.
В совокупности всех идей проекта Graphene Power можно сказать что это очень лакомый кусочек который нельзя упустить, а на пред распродаже проект дает возможность очень выгодно инвестировать.

Ссылки:
Официальный сайт: https://www.gpower.network
Whitepaper: https://www.gpower.network/files/Whitepaper.pdf
One Page: https://www.gpower.network/files/One_Page.pdf
Telegram: https://t.me/GraphenePower
Facebook: https://www.facebook.com/GraphenePWR
Twitter: https://twitter.com/GraphenePower
Medium: https://medium.com/@gpower.network
__________________
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Сегодня нужно идти туда, куда завтра пойдут все
alehandross вне форума  
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