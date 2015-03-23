Danske Bank призывает инвесторов ставить на укрепление рубля - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

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Danske Bank призывает инвесторов ставить на укрепление рубля

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Danske Bank призывает инвесторов ставить на укрепление рубля


Сотрудники аналитического отдела одного из крупнейших частных банков Европейского Союза Danske Bank уверяют своих инвесторов в том, что нужно срочно скупать российскую национальную валюту, так как она, в самое ближайшее время, начнёт стремительный рост, до отметки в 52,2 рубля за один доллар США. Данный прогноз был опубликован в докладе под названием "Лучшие сделки на валютном рынке 2018 года" от Danske Bank.

Сотрудники финансовой организации призывают инвесторов ставить на укрепление российского рубля относительно национальной валюты США уже в первом квартале следующего года. Таким образом, аналитики указывают инвесторам на то, что уже сейчас нужно избавляться от долларов США, пока он достиг столь высокой цены на Московской Фондовой Бирже. Если прогноз в действительности сбудется, то инвесторы смогут получить прибыль в размере 12 процентов, за три ближайших месяца. В то же время, сотрудники Danske Bank предупреждают инвесторов о том, что если доллар подорожает до 61,85 руб, то от стратегии по приобретению российской национальной валюты стоит отказаться.

Так по какой же причине сотрудники Danske Bank готовы ставить на укрепление российского рубля? По их мнению, рост российской национальной валюты будет связан с дальнейшим ростом цен на мировых энергетических рынках на основные энергоносители, то есть на нефть, газ и уголь. В прогнозе указывается, что нефть марки Urals, до конца 2018 года, подорожает до 63 долларов за баррель. На данный момент, корреляция российской валюты с ценой нефти ослаблена, благодаря активным действиям Министерства финансов России, которое активно выкупает на валютном рынке американскую валюту.

Дополнительным драйвером роста указывается и существующая бюджетная и денежно-кредитная политика правительства России. По мнению аналитиков банка Danske Bank, российская валюта недооценивается из-за профицита текущего счёта. Так же не стоит скидывать со счетов информацию о том, что рост российского ВВП намечается к концу текущего года на 1,9 процента, а в следующем году на 2 процента, и это не смотря на все введённые западными странами экономических санкций против российской экономики.

Как считают ряд независимых аналитиков, сценарий Danske Bank слишком оптимистичен. К примеру, аналитики Bloomberg уверены, что российская валюта к концу следующего года будет торговаться на отметке 58-59 рублей за один доллар США. А в Министерстве финансов Российской Федерации и вовсе уверены, что рубль ослабнет до 64,7 за один доллар США.

Whore65

специально для mmgp.ru
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