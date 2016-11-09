Сила доллара: какую политику выберет ставленник Трампа - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:18 Сегодня, 18:18 Сегодня, 18:09 #1 Statua Любитель

Пол: Женский Инвестирую в: Форекс Регистрация: 02.08.2017 Сообщений: 289 Благодарностей: 249 УГ: 2 КП: 0.897 Сила доллара: какую политику выберет ставленник Трампа



К исполнению обязанностей Джером Пауэлл приступит в феврале. Он юрист по образованию и один из богатейших председателей ФРС: его состояние оценивается в $19,4-55 млн. Цена его решений определит траекторию не только США, но и скажется на стоимости активов в других экономиках, в том числе России



Банковский комитет сената США проголосовал за кандидатуру Джерома Пауэлла практически единогласно (22 против 1). Под его руководством ФРС, вероятнее всего, не будет делать резких движений в вопросах денежно-кредитной политики, которые могли бы негативно отразиться на экономике США и мировой экономике в целом.



Смена руководства ФРС, которое инициировал Дональд Трамп, была вопросом времени. Еще с начала своего президентства президент США часто выражал недовольство политикой прежнего главы Федерального резерва Джанет Йеллен, долгое время сохранявшей базовую процентную ставку на уровне 1–1,25% годовых. Логика Трампа сводилась к тому, что отставание текущего уровня ставки от уровня инфляции, индикатор ожиданий (UIG) по которой близок к уровню в 2,8%, создает риск дальнейшего роста цен. Однако впоследствии Трамп стал говорить о необходимости мягкой денежно-кредитной политики и низкой процентной ставке для дальнейшего роста американской экономики.



Пауэлла можно назвать приверженцем мягкой денежно-кредитной политики. Другое дело, что эту мягкость многие рассматривают неоднозначно в контексте сохранения независимой позиции ФРС в вопросах денежно-кредитной политики, так как он является ставленником Дональда Трампа. Есть мнение, что Пауэлл будет прислушиваться к словам президента и членов Конгресса США, стараясь следовать линии, которая бы устраивала администрацию президента. Однако такая гибкость чревата подрывом доверия участников рынка.



Между госдолгом и инфляцией



Перед новым руководителем ведомства будут стоять непростые задачи. Пауэлл будет принимать дела в ФРС в период, когда у США — самый высокий в истории уровень государственного долга и небывало низкие базовые процентные ставки. Докризисный уровень безработицы, рост экономики США более чем на 3% за последний год, обновление американскими индексами исторических максимумов говорят в пользу дальнейшего повышения ставки ФРС, однако низкая инфляция и высокий долг ограничивают возможности регулятора. И хотя анализ ситуации в краткосрочной перспективе говорит о том, что необходимости в краткосрочных стимулах нет, однако на горизонте 5-10 лет эти проблемы могут оказывать на экономику сильное давление. В этой ситуации ФРС вынуждена действовать очень осторожно: медленно поднимать процентную ставку и корректировать индикаторы, на которые опирается при принятии решения об изменении денежно-кредитной политики.



Страховка от угрозы замедления экономики у Пауэлла есть. Речь о шагах Трампа по заключению новых trade deals (торговых соглашений) с основными торговыми партнёрами США и налоговой реформе. Для заключения trade deals нужен относительно слабый доллар.



Политика ФРС в этом году направлена в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, что помогло ослабить доллар после достижения долларовой корзины 15-летнего максимума в начале года. Слабый доллар создает более выгодные условия для экспорта продукции американским производителям и помогает заключать выгодные торговые соглашения с основными торговыми партнёрами США. Фискальная реформа, в свою очередь, может дополнительно поддержать экономику США в случае, если мировая экономика начнет замедляться.



Какова цена постоянного переноса сроков повышения ставки? Как будет меняться инфляционные ожидания в ответ на рост стоимости денег? И как рынки отреагируют, когда начнется опережающий рост цен и рост стоимости рабочей силы в США? Как корпорации будут на это реагировать? И чем потом отвечать на замедление экономики? Ответы на эти вопросы предстоит дать Пауэллу уже в ближайшее время.



Длительное сохранение мягкой денежно-кредитной политики может привести к появлению новых пузырей и перекосам в экономике. Когда создаются искусственно низкие ставки, а безработица при этом находится на исторически низком уровне, инфляционные ожидания начинают расти. В этих условиях доступность к дешёвым кредитам создает ситуацию, когда активы на рынке могут быть значительно переоценены. Сейчас может произойти то же самое. Безработица уже находится на 0,5% ниже ожиданий ФРС. Если рынок труда продолжит дальше восстанавливаться, то ФРС будет вынужден продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.



Первые шаги Пауэлла



Один из кандидатов на пост главы ФРС, профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор, предлагал увеличить ставку до уровня в 3,5%. Причем, по его модели, сейчас она уже должна составлять 2,5%, исходя из текущих макроэкономических параметров экономики США. Но инфляционное давление на экономику сейчас ограниченно, поэтому ФРС достаточно осторожен в своих действиях. Сохраняется риск, что как только инфляция станет значительно опережать краткосрочные ставки, оставляя ФРС позади кривой доходности, то рынок может начать сомневаться в своевременности действий ФРС . Это в первую очередь может затронуть стоимость финансовых активов не только в США, но и по всему миру, так как любая «ошибка ФРС» может привести к значительной коррекции рынков. Исходя их этого, Пауэлл на первоначальном этапе, скорее всего, продолжит монетарный курс, взятый предыдущей главой ФРС. Он продолжит постепенное повышение ставки, а запуск налоговой реформы в следующем году даст дополнительную поддержку экономике в случае ее замедления. Однако запуск налоговой реформы в условиях продолжающегося роста экономики США может разогнать инфляционные ожидания, и ФРС важно не отставать от рыночных ожиданий по этому ориентиру. Если налоговая реформа будет создавать избыточное инфляционное давление, то он будет вынужден прибегать к более жестким мерам.



Влияние на мировую экономику и Россию



Дальнейшее повышение ставки ФРС будет оказывать значительное давление на валюты и активы развивающихся стран с двойным дефицитом (текущего счёта и торгового баланса). Но поскольку рост ставок в США будет происходить на фоне глобального экономического роста, то влияние на экономики этих стран будет ограниченным.



Первую половину следующего года на рынках развивающихся стран, вполне вероятно, будет царить спокойствие, а вторая половина может стать более волатильной. Причиной этому может стать возможная дестабилизация банковской системы на фоне роста корпоративных задолженностей в Китае. Рост еврозоны в следующем году будет ускоряться, и ЕЦБ собирается более активно сокращать монетарное стимулирование, что вызовет рост ставок в евро и дальнейший приток денег на европейские акции, которые недооценены на 25% по сравнению с американским рынком.



Что касается России, то ключевым для российских активов остается стоимость нефти и риск введения новых санкций. Повышение ключевой ставки ФРС США не несёт в себе угрозы для рублёвых активов, так как в России остаются самые высокие реальные ставки в мире, что обеспечивает спрос на рублёвые облигации и поддерживает рубль. Риск дефицита валютной ликвидности в ближайший год стране не грозит даже с учётом возможного введения новых санкций в феврале 2018 года. Более значительные риски несет замедление глобального экономического роста и, как следствие, снижение спроса на нефть, дестабилизация банковской системы в Китае, а также возможный рост недоверия на глобальных рынках к политике ведущих ЦБ развитых стран.



Источник Банковский комитет сената США проголосовал за кандидатуру Джерома Пауэлла практически единогласно (22 против 1). Под его руководством ФРС, вероятнее всего, не будет делать резких движений в вопросах денежно-кредитной политики, которые могли бы негативно отразиться на экономике США и мировой экономике в целом.Смена руководства ФРС, которое инициировал Дональд Трамп, была вопросом времени. Еще с начала своего президентства президент США часто выражал недовольство политикой прежнего главы Федерального резерва Джанет Йеллен, долгое время сохранявшей базовую процентную ставку на уровне 1–1,25% годовых. Логика Трампа сводилась к тому, что отставание текущего уровня ставки от уровня инфляции, индикатор ожиданий (UIG) по которой близок к уровню в 2,8%, создает риск дальнейшего роста цен. Однако впоследствии Трамп стал говорить о необходимости мягкой денежно-кредитной политики и низкой процентной ставке для дальнейшего роста американской экономики.Пауэлла можно назвать приверженцем мягкой денежно-кредитной политики. Другое дело, что эту мягкость многие рассматривают неоднозначно в контексте сохранения независимой позиции ФРС в вопросах денежно-кредитной политики, так как он является ставленником Дональда Трампа. Есть мнение, что Пауэлл будет прислушиваться к словам президента и членов Конгресса США, стараясь следовать линии, которая бы устраивала администрацию президента. Однако такая гибкость чревата подрывом доверия участников рынка.Перед новым руководителем ведомства будут стоять непростые задачи. Пауэлл будет принимать дела в ФРС в период, когда у США — самый высокий в истории уровень государственного долга и небывало низкие базовые процентные ставки. Докризисный уровень безработицы, рост экономики США более чем на 3% за последний год, обновление американскими индексами исторических максимумов говорят в пользу дальнейшего повышения ставки ФРС, однако низкая инфляция и высокий долг ограничивают возможности регулятора. И хотя анализ ситуации в краткосрочной перспективе говорит о том, что необходимости в краткосрочных стимулах нет, однако на горизонте 5-10 лет эти проблемы могут оказывать на экономику сильное давление. В этой ситуации ФРС вынуждена действовать очень осторожно: медленно поднимать процентную ставку и корректировать индикаторы, на которые опирается при принятии решения об изменении денежно-кредитной политики.Страховка от угрозы замедления экономики у Пауэлла есть. Речь о шагах Трампа по заключению новых trade deals (торговых соглашений) с основными торговыми партнёрами США и налоговой реформе. Для заключения trade deals нужен относительно слабый доллар.Политика ФРС в этом году направлена в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, что помогло ослабить доллар после достижения долларовой корзины 15-летнего максимума в начале года. Слабый доллар создает более выгодные условия для экспорта продукции американским производителям и помогает заключать выгодные торговые соглашения с основными торговыми партнёрами США. Фискальная реформа, в свою очередь, может дополнительно поддержать экономику США в случае, если мировая экономика начнет замедляться.Какова цена постоянного переноса сроков повышения ставки? Как будет меняться инфляционные ожидания в ответ на рост стоимости денег? И как рынки отреагируют, когда начнется опережающий рост цен и рост стоимости рабочей силы в США? Как корпорации будут на это реагировать? И чем потом отвечать на замедление экономики? Ответы на эти вопросы предстоит дать Пауэллу уже в ближайшее время.Длительное сохранение мягкой денежно-кредитной политики может привести к появлению новых пузырей и перекосам в экономике. Когда создаются искусственно низкие ставки, а безработица при этом находится на исторически низком уровне, инфляционные ожидания начинают расти. В этих условиях доступность к дешёвым кредитам создает ситуацию, когда активы на рынке могут быть значительно переоценены. Сейчас может произойти то же самое. Безработица уже находится на 0,5% ниже ожиданий ФРС. Если рынок труда продолжит дальше восстанавливаться, то ФРС будет вынужден продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.Один из кандидатов на пост главы ФРС, профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор, предлагал увеличить ставку до уровня в 3,5%. Причем, по его модели, сейчас она уже должна составлять 2,5%, исходя из текущих макроэкономических параметров экономики США. Но инфляционное давление на экономику сейчас ограниченно, поэтому ФРС достаточно осторожен в своих действиях. Сохраняется риск, что как только инфляция станет значительно опережать краткосрочные ставки, оставляя ФРС позади кривой доходности, то рынок может начать сомневаться в своевременности действий ФРС . Это в первую очередь может затронуть стоимость финансовых активов не только в США, но и по всему миру, так как любая «ошибка ФРС» может привести к значительной коррекции рынков. Исходя их этого, Пауэлл на первоначальном этапе, скорее всего, продолжит монетарный курс, взятый предыдущей главой ФРС. Он продолжит постепенное повышение ставки, а запуск налоговой реформы в следующем году даст дополнительную поддержку экономике в случае ее замедления. Однако запуск налоговой реформы в условиях продолжающегося роста экономики США может разогнать инфляционные ожидания, и ФРС важно не отставать от рыночных ожиданий по этому ориентиру. Если налоговая реформа будет создавать избыточное инфляционное давление, то он будет вынужден прибегать к более жестким мерам.Дальнейшее повышение ставки ФРС будет оказывать значительное давление на валюты и активы развивающихся стран с двойным дефицитом (текущего счёта и торгового баланса). Но поскольку рост ставок в США будет происходить на фоне глобального экономического роста, то влияние на экономики этих стран будет ограниченным.Первую половину следующего года на рынках развивающихся стран, вполне вероятно, будет царить спокойствие, а вторая половина может стать более волатильной. Причиной этому может стать возможная дестабилизация банковской системы на фоне роста корпоративных задолженностей в Китае. Рост еврозоны в следующем году будет ускоряться, и ЕЦБ собирается более активно сокращать монетарное стимулирование, что вызовет рост ставок в евро и дальнейший приток денег на европейские акции, которые недооценены на 25% по сравнению с американским рынком.Что касается России, то ключевым для российских активов остается стоимость нефти и риск введения новых санкций. Повышение ключевой ставки ФРС США не несёт в себе угрозы для рублёвых активов, так как в России остаются самые высокие реальные ставки в мире, что обеспечивает спрос на рублёвые облигации и поддерживает рубль. Риск дефицита валютной ликвидности в ближайший год стране не грозит даже с учётом возможного введения новых санкций в феврале 2018 года. Более значительные риски несет замедление глобального экономического роста и, как следствие, снижение спроса на нефть, дестабилизация банковской системы в Китае, а также возможный рост недоверия на глобальных рынках к политике ведущих ЦБ развитых стран.

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