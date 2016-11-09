Сила доллара: какую политику выберет ставленник Трампа - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

К исполнению обязанностей Джером Пауэлл приступит в феврале. Он юрист по образованию и один из богатейших председателей ФРС: его состояние оценивается в $19,4-55 млн. Цена его решений определит траекторию не только США, но и скажется на стоимости активов в других экономиках, в том числе России
Банковский комитет сената США проголосовал за кандидатуру Джерома Пауэлла практически единогласно (22 против 1). Под его руководством ФРС, вероятнее всего, не будет делать резких движений в вопросах денежно-кредитной политики, которые могли бы негативно отразиться на экономике США и мировой экономике в целом.
Смена руководства ФРС, которое инициировал Дональд Трамп, была вопросом времени. Еще с начала своего президентства президент США часто выражал недовольство политикой прежнего главы Федерального резерва Джанет Йеллен, долгое время сохранявшей базовую процентную ставку на уровне 1–1,25% годовых. Логика Трампа сводилась к тому, что отставание текущего уровня ставки от уровня инфляции, индикатор ожиданий (UIG) по которой близок к уровню в 2,8%, создает риск дальнейшего роста цен. Однако впоследствии Трамп стал говорить о необходимости мягкой денежно-кредитной политики и низкой процентной ставке для дальнейшего роста американской экономики.
Пауэлла можно назвать приверженцем мягкой денежно-кредитной политики. Другое дело, что эту мягкость многие рассматривают неоднозначно в контексте сохранения независимой позиции ФРС в вопросах денежно-кредитной политики, так как он является ставленником Дональда Трампа. Есть мнение, что Пауэлл будет прислушиваться к словам президента и членов Конгресса США, стараясь следовать линии, которая бы устраивала администрацию президента. Однако такая гибкость чревата подрывом доверия участников рынка.
Между госдолгом и инфляцией
Перед новым руководителем ведомства будут стоять непростые задачи. Пауэлл будет принимать дела в ФРС в период, когда у США — самый высокий в истории уровень государственного долга и небывало низкие базовые процентные ставки. Докризисный уровень безработицы, рост экономики США более чем на 3% за последний год, обновление американскими индексами исторических максимумов говорят в пользу дальнейшего повышения ставки ФРС, однако низкая инфляция и высокий долг ограничивают возможности регулятора. И хотя анализ ситуации в краткосрочной перспективе говорит о том, что необходимости в краткосрочных стимулах нет, однако на горизонте 5-10 лет эти проблемы могут оказывать на экономику сильное давление. В этой ситуации ФРС вынуждена действовать очень осторожно: медленно поднимать процентную ставку и корректировать индикаторы, на которые опирается при принятии решения об изменении денежно-кредитной политики.
Страховка от угрозы замедления экономики у Пауэлла есть. Речь о шагах Трампа по заключению новых trade deals (торговых соглашений) с основными торговыми партнёрами США и налоговой реформе. Для заключения trade deals нужен относительно слабый доллар.
Политика ФРС в этом году направлена в сторону более мягкой денежно-кредитной политики, что помогло ослабить доллар после достижения долларовой корзины 15-летнего максимума в начале года. Слабый доллар создает более выгодные условия для экспорта продукции американским производителям и помогает заключать выгодные торговые соглашения с основными торговыми партнёрами США. Фискальная реформа, в свою очередь, может дополнительно поддержать экономику США в случае, если мировая экономика начнет замедляться.
Какова цена постоянного переноса сроков повышения ставки? Как будет меняться инфляционные ожидания в ответ на рост стоимости денег? И как рынки отреагируют, когда начнется опережающий рост цен и рост стоимости рабочей силы в США? Как корпорации будут на это реагировать? И чем потом отвечать на замедление экономики? Ответы на эти вопросы предстоит дать Пауэллу уже в ближайшее время.
Длительное сохранение мягкой денежно-кредитной политики может привести к появлению новых пузырей и перекосам в экономике. Когда создаются искусственно низкие ставки, а безработица при этом находится на исторически низком уровне, инфляционные ожидания начинают расти. В этих условиях доступность к дешёвым кредитам создает ситуацию, когда активы на рынке могут быть значительно переоценены. Сейчас может произойти то же самое. Безработица уже находится на 0,5% ниже ожиданий ФРС. Если рынок труда продолжит дальше восстанавливаться, то ФРС будет вынужден продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.
Первые шаги Пауэлла
Один из кандидатов на пост главы ФРС, профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор, предлагал увеличить ставку до уровня в 3,5%. Причем, по его модели, сейчас она уже должна составлять 2,5%, исходя из текущих макроэкономических параметров экономики США. Но инфляционное давление на экономику сейчас ограниченно, поэтому ФРС достаточно осторожен в своих действиях. Сохраняется риск, что как только инфляция станет значительно опережать краткосрочные ставки, оставляя ФРС позади кривой доходности, то рынок может начать сомневаться в своевременности действий ФРС . Это в первую очередь может затронуть стоимость финансовых активов не только в США, но и по всему миру, так как любая «ошибка ФРС» может привести к значительной коррекции рынков. Исходя их этого, Пауэлл на первоначальном этапе, скорее всего, продолжит монетарный курс, взятый предыдущей главой ФРС. Он продолжит постепенное повышение ставки, а запуск налоговой реформы в следующем году даст дополнительную поддержку экономике в случае ее замедления. Однако запуск налоговой реформы в условиях продолжающегося роста экономики США может разогнать инфляционные ожидания, и ФРС важно не отставать от рыночных ожиданий по этому ориентиру. Если налоговая реформа будет создавать избыточное инфляционное давление, то он будет вынужден прибегать к более жестким мерам.
Влияние на мировую экономику и Россию
Дальнейшее повышение ставки ФРС будет оказывать значительное давление на валюты и активы развивающихся стран с двойным дефицитом (текущего счёта и торгового баланса). Но поскольку рост ставок в США будет происходить на фоне глобального экономического роста, то влияние на экономики этих стран будет ограниченным.
Первую половину следующего года на рынках развивающихся стран, вполне вероятно, будет царить спокойствие, а вторая половина может стать более волатильной. Причиной этому может стать возможная дестабилизация банковской системы на фоне роста корпоративных задолженностей в Китае. Рост еврозоны в следующем году будет ускоряться, и ЕЦБ собирается более активно сокращать монетарное стимулирование, что вызовет рост ставок в евро и дальнейший приток денег на европейские акции, которые недооценены на 25% по сравнению с американским рынком.
Что касается России, то ключевым для российских активов остается стоимость нефти и риск введения новых санкций. Повышение ключевой ставки ФРС США не несёт в себе угрозы для рублёвых активов, так как в России остаются самые высокие реальные ставки в мире, что обеспечивает спрос на рублёвые облигации и поддерживает рубль. Риск дефицита валютной ликвидности в ближайший год стране не грозит даже с учётом возможного введения новых санкций в феврале 2018 года. Более значительные риски несет замедление глобального экономического роста и, как следствие, снижение спроса на нефть, дестабилизация банковской системы в Китае, а также возможный рост недоверия на глобальных рынках к политике ведущих ЦБ развитых стран.
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