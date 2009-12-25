Фьючерсы торгуются – сайты рушатся - Новости криптовалют | MMGP

В воскресенье, как только началась торговля биткойн-фьючерсами, сайт Chicago Board Option Exchange (СВОЕ) — Чикагской опционной биржи обрушился, не в силах справиться с количеством запросов.
Криптосообщество встретило это событие с юмором и сарказмом, отреагировав появлением мемов. Несмотря на то, что цена на биткойн продолжает расти, существует немало опасений в том, будет ли продолжаться дальнейший рост и насколько ему помогут открывшиеся торги фьючерс-контрактов. Качели с плечами в тысячи долларов от $18,353 в пятницу до $13,300 перед корректировкой подбрасывают топливо сомнений в топку размышлений, но несмотря на это популярность криптовалют только растет.
Некоторые пользователи сообщали об отключениях от Coinbase, но на момент написания этой статьи, компания и ее сайт полностью функциональны.
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