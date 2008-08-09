У россиян отнимут мелочь - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,314 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

У россиян отнимут мелочь

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:50
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,601
Благодарностей: 792
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
У россиян отнимут мелочь


Банк России рекомендует кредитным организациям стимулировать население сдавать в банки монеты. Об этом ЦБ заявил в своих ответах на вопросы банкиров на сайте Ассоциации российских банков (АРБ). В частности, это предлагается сделать за счет размещения монетоприемных модулей в офисах банковских учреждений.

Представители ЦБ отмечают, что количество монет различных номиналов в обращении на одного российского гражданина значительно превосходит потребность как населения, так и хозяйствующих субъектов и примерно в 1,5 раза превышает уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

Кроме того, в Центробанке отметили, что перестали принимать заказы на изготовление Гознаком монет номиналом 1 копейка и 5 копеек.

В апреле ЦБ выпустил памятные монеты номиналом 2 рубля, посвященные Севастополю и Керчи. На «керченской» монете изображены высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции и медаль «Золотая звезда», а на «севастопольской» — памятник затопленным кораблям

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему роботы отнимут рабочие места во всех странах, кроме Украины moskva Новости технологий и интернета 2 03.03.2017 20:36
Роботы отнимут 250 000 рабочих мест в Великобритании Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.02.2017 23:23
Немецкий город запретил мелочь Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 7 16.02.2016 10:58
Админ кинул на мелочь 4 бакса Влад Лейсов Список интернет мошенников 0 07.01.2014 23:16
Вскрыл копилку а куда мелочь девать то? kan Курилка 24 09.08.2008 19:20

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Андрей Рубаник
perfectmoneygame - perfectmoneygame.com - Орел или решка 500%
От Андрей Рубаник в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Overwatch League привлекла в качестве спонсоров HP и Intel
От inik1080 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар InfernusZp
InvestGoldCapital - investgoldcapital.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
thesuperforex - thesuperforex.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Incredible-Earnings
Safe Loans - safeloans.ltd
От Incredible-Earnings в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар time3d
RDP main - rdpmain.com
От time3d в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,314
Тем
503,814
Сообщений
12,648,426

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram