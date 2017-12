Болгария может спровоцировать крах биткоина - Горячие новости | MMGP

tigr Топ Мастер

Болгария может спровоцировать крах биткоина Москва, 11 декабря - "Вести.Экономика". ВВП Болгарии составляет всего $52,4 млрд по состоянию на 2016 г., поэтому новость о том, что у правительства есть биткоины на сумму почти $3,5 млрд, просто поражает.









Эти активы власти Болгарии получили еще в мае в рамках антикоррупционной операции.



Более того, сейчас страна может запросто погасить 18% национального долга, лишь продав эти биткоины.



Болгарские правоохранительные органы совместно работали с Центром правопорядка Юго-Восточной Европы (SELC), региональной организацией, состоящей из 12 стран-членов, чтобы уничтожить сложную организованную преступную сеть.



В рамках операции были арестованы 23 болгарских гражданина, а в распоряжении правительства оказалось 213,519 тыс. биткоинов.



Преступники взламывали компьютеры болгарской таможни, освобождая от сборов за импорт товаров определенные компании. Чтобы это работало, группа вербовала коррумпированных сотрудников таможни для загрузки вируса, иначе получить удаленный доступ было очень сложно.



Организованная преступная группа состояла из болгарских граждан, имеющих связи в Македонии, Греции, Румынии и Сербии. После загрузки вируса преступники меняли состояние груза, поэтому по документам получалось, что груз уже проверен.



Было изъято большое количество денег, а также оборудование, устройства для связи, компьютеры, планшеты, банковские документы и т. п. Общий объем убытков составил только за 2015 г. около 10 млн левов.



Но эта сумма кажется вообще ничтожной, учитывая полученные биткоины. На тот момент их стоимость составляла $500 млн.



Учитывая волатильность биткоина и резкий рост цен, стоимость этих активов составляла на фоне недавнего роста около $4 млрд.



Понятно, что здесь мы видим самый яркий пример использования биткоина преступниками, так как они выбирают криптовалюту в качестве способа инвестирования или сбережения средств, потому что его довольно сложно отслеживать. Кроме того, он используется в качестве средства транзакции.



Загадкой остается то, как болгарское правительство будет использовать захваченные биткоины.



Национальный долг может быть сильно сокращен, и это должно быть очень соблазнительно, особенно при дальнейшем росте стоимости. Скорее всего, для продажи потребуются дополнительные законодательные акты, так как формально в Болгарии нельзя использовать какие-либо криптовалюты.



Правительству придется сначала официально разрешить биткоин хотя бы для собственных нужд, а уже затем решать вопрос о целесообразности его продажи.



Но дело даже в другом: криптомир только что случайно обнаружил владельца крупного депозита в биткоинах, который потенциально может стать очень крупным продавцом. Можно с уверенностью говорить, что решение о продаже биткоинов Болгарией станет тем триггером, который в очередной раз обрушит рынок.



