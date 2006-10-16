ВК-хайпы - критерии отбора - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP

В очередной раз встал вопрос о переносе "ВКшных" хайпов в отдельный подраздел, но возникла проблема: по каким критериям отделять "ВКшных" от остальных?
У нас на форуме в разделе хайпов в данный момент 6 подразделов:
- низкопроцентники
- среднепроцентники
- фасты
- почасовики
- МЛМ-игры
- экономические игры
Все они имеют четкие критерии отбора, поэтому проблем с помещением в тот или иной подраздел не возникает.
А какие параметры есть (или, наоборот, нет) у так называемых "ВКшных" хайпов? Какие критерии отбора?