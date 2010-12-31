[Pre-ICO\ICO][BOUNTY] Lotus - туристическое агенство 20.12.2017-10.01.2018 - ICO | MMGP

Онлайн-агентства путешествий получают 13% от общего количества заказов и по прогнозам ожидается немалый рост. В 2016 году продажи путешествий онлайн по всему миру составили $564,87 млрд и прогнозируется рост до $629,81 млрд к концу 2017 года. Это увеличение связано с появлением быстрых и простых способов бронирования без необходимости посещать туристическое агентство.
Lotus - это самый простой способ бронирования онлайн. Вы сможете просто войти в систему и отслеживать все ваши заказы в одном окне с красивым интерфейсом и защитой данных на банковском уровне. Lotus станет самым быстрым и экономичным способом бронирования путешествий по всему миру. Технология блокчейн поможет предлагать лучшие цены и возможности для быстрого бронирования. Мы считаем, что система должна быть прозрачной, поэтому каждый платеж будет производиться на блокчейне эфириума.
Мы начнем с предоставления возможности бронировать авиабилеты и отели, а затем планируем ввести бронирование туристических пакетов, круизов, проката автомобилей и других поездок и экскурсий. У пользователей будет карта, которую можно пополнять и использовать для оплаты услуг. Так как транзакции будут выполняться в блокчейне эфириума, это минимизирует комиссии и переплату. Иностранную валюту можно будет обменять на токены Lotus и обратно, а также хранить на кошельке Lotus для использования в поездках или в качестве средства избежать дорогостоящих комиссий за конвертацию.
Pre-ICO:
20-31.12.2017
ICO:
31.12-10.01.2018
Курс:
1 ETH=3000 LTO
Всего токенов:
90 000 000
Будет продано в ICO:
45%
Минимальная цель:
1500 ETH
Конечная цель:
9600 ETH
Бонус:
Курс Pre-ICO 1 ETH=3750 LTO
Распределение токенов:
ICO - 45%
Резерв для будущих разработок - 30%
Акционерам - 12%
Разработчикам - 8%
Баунти - 5%
Баунти-кампания:
Twitter - 30%
Facebook - 20%
Статьи - 20%
Обратная связь (общение, поиск ошибок) - 20%
Перевод - 10%
Контакты:
https://lotus.sh
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https://twitter.com/lotustokenico
https://medium.com/@lotustoken
https://www.linkedin.com/company/11337775/
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https://lotus.sh/assets/whitepaper.pdf