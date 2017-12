Как производители стимулируют потребителей чаще покупать технику - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 04.03.2015 Сообщений: 4,597 Благодарностей: 791 УГ: 112 КП: 0.037 подарки

Как производители стимулируют потребителей чаще покупать технику







iPhone по подписке



В Apple умеют делать деньги из всего, к чему прикасаются. В свое время iPhone сформировал рынок операторских смартфонов, а регулярные контракты с фактически рассрочкой на покупку новых моделей техники Apple помогли компании продавать свои недешевые устройства достаточно массово. Но компания нашла и другие способы стимулировать продажи своих смартфонов. В частности, таковым является iPhone Upgrade Program, которая действует только в США. В рамках программы пользователи получают новенькие iPhone и ежемесячно в течение двух лет выплачивают компании фиксированную сумму, которая начинается от 34.50 долл. (чем дороже модель, тем больше взнос). При этом каждый год в рамках iPhone Upgrade Program можно получать новое устройство, возвращая "старый" iPhone компании.



Если цикл обновления смартфона в два года еще как-то соответствует реалиям рынка и потребностям пользователя (за два поколения в моделях накапливается ощутимое количество улучшений, хотя последние года 2-3 они становятся все менее заметными), то ежегодное обновление, по сути, ощутимых изменений не приносит. Для Apple это возможность поддерживать интерес в глазах поклонников и регулярно получать прибыль. Для пользователей – скорее, возможность щегольнуть новеньким iPhone, чем реальная необходимость.



Ваш смартфон никогда не обновится



Apple и Google выпускают новые версии операционных систем чаще, чем среднестатистический пользователь меняет устройства. Порой изменения носят косметический характер (а заодно и множество багов), порой дают ощутимое улучшение (например, в работе аккумулятора, камеры, производительности или латают дыры в безопасности). Но независимо от фактической пользы, гарантия получения обновлений является своего рода хорошим тоном. Покупая новую технику, пользователи ожидают, что не будут лишены этой возможности. И если у владельцев техники Apple последних нескольких поколений проблем с получением обновлений нет, то у андроидоводов не все так гладко. Это связано с тем, что производители устройств и комплектующих, а также разработчик операционной системы – это разные компании, среди них нет такого единения и работы на одну линейку продуктов, как в Apple.



Флагманские устройства поддерживаются дольше бюджетных, но на них производители и зарабатывают больше, то есть фактически поддержка включена в стоимость. В бюджетном и среднем сегменте маржа значительно меньше, поэтому компаниям неинтересно выпускать новые версии ПО для техники, которая уже была продана. Им интересно продать еще, даже если отличия от предыдущей версии минимальны. Так, тайваньская компания Mediatek, которая занимается чипсетами для смартфонов, славится нелюбовью к обновлениям драйверов для чипсетов под новые версии ОС.



Например, когда на рынок вышел Android 4.4, все устройства на процессоре Mediatek MT6589 в принципе не получили обновления. Вместо выпуска драйверов под существующие чипсеты компания могла выпустить практически аналогичные, только под другим номером. Они поддерживали новую версию Android. Впрочем, с последними поколениями чипсетов ситуация улучшилась.



Было бы несправедливо винить во всем только производителей комплектующих. Сами компании, которые выпускают смартфоны, могут быть не заинтересованы в обновлении прошивки для своих моделей. Причина все та же: чем бюджетнее или старше устройство, тем менее интересно производителю его поддерживать.



Так, на Ars Technica вышла целая статья о том, как происходит процесс обновления и на каком этапе возникают заминки. В статье приводится в пример Qualcomm, который советуется с производителями смартфонов о том, ПО для каких чипсетов ему необходимо обновить. В итоге, если последний не проявляет интереса к обновлению, в Qualcomm также отказываются от этой идеи. Поэтому многие бывшие флагманские смартфоны, работающие на Snapdragon 800 и 801 (выходили в 2013 и 2014 году), не увидят Android 7.0, хотя запаса характеристик устройств на этом чипсете хватает, чтобы пользоваться им и по сей день.



Справедливости ради отметим, что есть вина и со стороны Google (если вам интересны технические подробности, но английский не позволяет читать статью в оригинале, можете изучить эту адаптацию).



В сегменте ноутбуков ситуация схожая, но на пользователе это отражается иначе. Microsoft заняла агрессивную позицию относительно обновлений ОС до Windows 10. Партнерам остается только слушаться. Поэтому в компаниях Intel и AMD заявили, что версии процессоров, начиная с седьмого поколения Kaby Lake (Intel) и выполненных Bristol Bridge (AMD), не будут поддерживать Windows 7 и 8 (8.1). Но суть та же: компания Microsoft всеми силами стимулирует пользователей обновляться до Windows 10, хотя в данном случае речь идет о бесплатном апгрейде.



Новый телевизор – раз в два года



Плохая новость для тех, кто заглядывается на "умные" телевизоры. Похоже, что производители этого класса также взяли курс на то, чтобы стимулировать пользователей покупать новые устройства раз в 2-3 года. Инструмент влияния все тот же – отказ от поддержки старых моделей, а без поддержки даже самый дорогой Smart TV превращается фактически в обычный телевизор.



С одной стороны, производителей можно понять, так как возможности SmartTV активно развиваются в последние несколько лет, и собственные платформы значительно изменились за последнее время. Поддерживать зоопарк устройств хлопотно. Гораздо интереснее продавать пользователю новые. Но если качество картинки на ТВ – не аргумент, оно и так достигло отличных показателей, под 4K пока слишком мало контента, чтобы сделать технологию массовой, 3D не взлетело, а HDR только начинает появляться и тоже не дает такого уж существенного скачка в качестве изображения, ограничения могут быть только в "мозгах" устройства. Но как и в вопросе обновления смартфонов, здесь тоже довольно сложная ситуация.



Так, например, когда в Megogo рассказывали о причинах выпуска собственной ТВ-приставки, они упоминали, что производители Smart TV отказались от поддержки моделей старше 2012 года. При этом сам сервис поддерживает свое приложение для этих моделей. Когда он покупает новый контент у голливудской студии, студия выдвигает требование, что фильм может транслироваться только с DRM-защитой. Даже если бы это было технологически возможно, обновить приложение на телевизорах пятилетней давности нельзя, потому что они уже не поддерживаются.



Компания нашла выход из этой ситуации в медиаплеере. Подобные решения есть у всех крупных площадок с видеоконтентом. Когда у производителя есть свое устройство, ему проще добавлять те или иные возможности. Но если в Украине не такое большое количество лицензионных сервисов, и выпуск собственной приставки крупнейшего из них решает проблемы с поддержкой Smart TV для большой части платящей аудитории, не требуя от нее покупки нового телевизора, то в странах с развитым рынком онлайн-сервисов ситуация может быть иной.



В Samsung некоторое время выпускали устройство Evolution Kit для топовых телевизоров. При помощи одного этого подключаемого модуля владельцы некоторых моделей SmartTV могли обновить их до последней версии, увеличив быстродействие и получив все новые возможности. Но с 2016 года компания отказалась от выпуска "кита", обновила до последней версии модели 2015 года на ОС Tizen и, надо полагать, будет и дальше идти по пути обновления ПО для относительно новых моделей и отказа от такового для телевизоров постарше.



Trade in



Tradein – это когда при покупке нового устройства (или, скажем, автомобиля) вы отдаете старое и получаете какую-то скидку. Для бизнеса это не только инструмент получения дополнительной прибыли путем продажи полученных по программам trade in устройств или повторного использования компонентов в производстве новой техники. Tradein позволяет ритейлерам привлечь покупателей и сделать их лояльными, производителям – продать новые устройства, которые, возможно, пользователи еще не планировали приобретать. Сейчас это один из мировых трендов в ритейле, направленный прежде всего на покупателей, чувствительных к цене. Tradein давно действует в торговых гигантах США (Amazon и BestBuy) и относительно недавно начал набирать обороты в Украине. Кстати, первый пример из этой статьи – смартфоны Apple по подписке – это, по сути, тоже пример Trade in.



источник Смартфоны, ноутбуки, "умные" телевизоры и прочая электроника сейчас находятся в таком состоянии, когда любое улучшение мало заметно для пользователя. Поэтому производителям таких устройств становится все сложнее убеждать людей купить новую модель. Надо полагать, затишье временное, потому что производительность уже достигла максимума, улучшение качества картинки заметят лишь единицы, платформы для Smart TV уже умеют всё, что только может захотеть пользователь. Не за горами большие перемены, которые снова выстроят очереди в магазинах. Их принесет развитие искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальностей. Но пока над этим будущим трудятся в R&D-лабораториях, в отделах маркетинга и продаж изобретают новые фокусы, чтобы уговорить пользователей на очередное обновлениеВ Apple умеют делать деньги из всего, к чему прикасаются. В свое время iPhone сформировал рынок операторских смартфонов, а регулярные контракты с фактически рассрочкой на покупку новых моделей техники Apple помогли компании продавать свои недешевые устройства достаточно массово. Но компания нашла и другие способы стимулировать продажи своих смартфонов. В частности, таковым является iPhone Upgrade Program, которая действует только в США. В рамках программы пользователи получают новенькие iPhone и ежемесячно в течение двух лет выплачивают компании фиксированную сумму, которая начинается от 34.50 долл. (чем дороже модель, тем больше взнос). При этом каждый год в рамках iPhone Upgrade Program можно получать новое устройство, возвращая "старый" iPhone компании.Если цикл обновления смартфона в два года еще как-то соответствует реалиям рынка и потребностям пользователя (за два поколения в моделях накапливается ощутимое количество улучшений, хотя последние года 2-3 они становятся все менее заметными), то ежегодное обновление, по сути, ощутимых изменений не приносит. Для Apple это возможность поддерживать интерес в глазах поклонников и регулярно получать прибыль. Для пользователей – скорее, возможность щегольнуть новеньким iPhone, чем реальная необходимость.Apple и Google выпускают новые версии операционных систем чаще, чем среднестатистический пользователь меняет устройства. Порой изменения носят косметический характер (а заодно и множество багов), порой дают ощутимое улучшение (например, в работе аккумулятора, камеры, производительности или латают дыры в безопасности). Но независимо от фактической пользы, гарантия получения обновлений является своего рода хорошим тоном. Покупая новую технику, пользователи ожидают, что не будут лишены этой возможности. И если у владельцев техники Apple последних нескольких поколений проблем с получением обновлений нет, то у андроидоводов не все так гладко. Это связано с тем, что производители устройств и комплектующих, а также разработчик операционной системы – это разные компании, среди них нет такого единения и работы на одну линейку продуктов, как в Apple.Флагманские устройства поддерживаются дольше бюджетных, но на них производители и зарабатывают больше, то есть фактически поддержка включена в стоимость. В бюджетном и среднем сегменте маржа значительно меньше, поэтому компаниям неинтересно выпускать новые версии ПО для техники, которая уже была продана. Им интересно продать еще, даже если отличия от предыдущей версии минимальны. Так, тайваньская компания Mediatek, которая занимается чипсетами для смартфонов, славится нелюбовью к обновлениям драйверов для чипсетов под новые версии ОС.Например, когда на рынок вышел Android 4.4, все устройства на процессоре Mediatek MT6589 в принципе не получили обновления. Вместо выпуска драйверов под существующие чипсеты компания могла выпустить практически аналогичные, только под другим номером. Они поддерживали новую версию Android. Впрочем, с последними поколениями чипсетов ситуация улучшилась.Было бы несправедливо винить во всем только производителей комплектующих. Сами компании, которые выпускают смартфоны, могут быть не заинтересованы в обновлении прошивки для своих моделей. Причина все та же: чем бюджетнее или старше устройство, тем менее интересно производителю его поддерживать.Так, на Ars Technica вышла целая статья о том, как происходит процесс обновления и на каком этапе возникают заминки. В статье приводится в пример Qualcomm, который советуется с производителями смартфонов о том, ПО для каких чипсетов ему необходимо обновить. В итоге, если последний не проявляет интереса к обновлению, в Qualcomm также отказываются от этой идеи. Поэтому многие бывшие флагманские смартфоны, работающие на Snapdragon 800 и 801 (выходили в 2013 и 2014 году), не увидят Android 7.0, хотя запаса характеристик устройств на этом чипсете хватает, чтобы пользоваться им и по сей день.Справедливости ради отметим, что есть вина и со стороны Google (если вам интересны технические подробности, но английский не позволяет читать статью в оригинале, можете изучить эту адаптацию).В сегменте ноутбуков ситуация схожая, но на пользователе это отражается иначе. Microsoft заняла агрессивную позицию относительно обновлений ОС до Windows 10. Партнерам остается только слушаться. Поэтому в компаниях Intel и AMD заявили, что версии процессоров, начиная с седьмого поколения Kaby Lake (Intel) и выполненных Bristol Bridge (AMD), не будут поддерживать Windows 7 и 8 (8.1). Но суть та же: компания Microsoft всеми силами стимулирует пользователей обновляться до Windows 10, хотя в данном случае речь идет о бесплатном апгрейде.Плохая новость для тех, кто заглядывается на "умные" телевизоры. Похоже, что производители этого класса также взяли курс на то, чтобы стимулировать пользователей покупать новые устройства раз в 2-3 года. Инструмент влияния все тот же – отказ от поддержки старых моделей, а без поддержки даже самый дорогой Smart TV превращается фактически в обычный телевизор.С одной стороны, производителей можно понять, так как возможности SmartTV активно развиваются в последние несколько лет, и собственные платформы значительно изменились за последнее время. Поддерживать зоопарк устройств хлопотно. Гораздо интереснее продавать пользователю новые. Но если качество картинки на ТВ – не аргумент, оно и так достигло отличных показателей, под 4K пока слишком мало контента, чтобы сделать технологию массовой, 3D не взлетело, а HDR только начинает появляться и тоже не дает такого уж существенного скачка в качестве изображения, ограничения могут быть только в "мозгах" устройства. Но как и в вопросе обновления смартфонов, здесь тоже довольно сложная ситуация.Так, например, когда в Megogo рассказывали о причинах выпуска собственной ТВ-приставки, они упоминали, что производители Smart TV отказались от поддержки моделей старше 2012 года. При этом сам сервис поддерживает свое приложение для этих моделей. Когда он покупает новый контент у голливудской студии, студия выдвигает требование, что фильм может транслироваться только с DRM-защитой. Даже если бы это было технологически возможно, обновить приложение на телевизорах пятилетней давности нельзя, потому что они уже не поддерживаются.Компания нашла выход из этой ситуации в медиаплеере. Подобные решения есть у всех крупных площадок с видеоконтентом. Когда у производителя есть свое устройство, ему проще добавлять те или иные возможности. Но если в Украине не такое большое количество лицензионных сервисов, и выпуск собственной приставки крупнейшего из них решает проблемы с поддержкой Smart TV для большой части платящей аудитории, не требуя от нее покупки нового телевизора, то в странах с развитым рынком онлайн-сервисов ситуация может быть иной.В Samsung некоторое время выпускали устройство Evolution Kit для топовых телевизоров. При помощи одного этого подключаемого модуля владельцы некоторых моделей SmartTV могли обновить их до последней версии, увеличив быстродействие и получив все новые возможности. Но с 2016 года компания отказалась от выпуска "кита", обновила до последней версии модели 2015 года на ОС Tizen и, надо полагать, будет и дальше идти по пути обновления ПО для относительно новых моделей и отказа от такового для телевизоров постарше.Tradein – это когда при покупке нового устройства (или, скажем, автомобиля) вы отдаете старое и получаете какую-то скидку. Для бизнеса это не только инструмент получения дополнительной прибыли путем продажи полученных по программам trade in устройств или повторного использования компонентов в производстве новой техники. Tradein позволяет ритейлерам привлечь покупателей и сделать их лояльными, производителям – продать новые устройства, которые, возможно, пользователи еще не планировали приобретать. Сейчас это один из мировых трендов в ритейле, направленный прежде всего на покупателей, чувствительных к цене. Tradein давно действует в торговых гигантах США (Amazon и BestBuy) и относительно недавно начал набирать обороты в Украине. Кстати, первый пример из этой статьи – смартфоны Apple по подписке – это, по сути, тоже пример Trade in.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления __________________