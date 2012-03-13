Ищу лоббиста для "продажи" инвесторам интернет-сервиса - Инвестирование в стартапы | MMGP
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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу лоббиста для "продажи" инвесторам интернет-сервиса

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.03.2012
Сообщений: 85
Благодарностей: 377
УГ: 0
КП: 0.000
Ищу лоббиста для "продажи" инвесторам интернет-сервиса
Есть серьезный большой проект в стадии seed в области SMM . Есть база клиентов по данному продукту. Есть продажи. Есть работающий прототип, линейка продуктов. Требуется подготовка к презентации и "продажа" инвестору. Иметь опыт подобной деятельности и нужные выходы обязательно.

Пишите в лс.
__________________
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sanch82 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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