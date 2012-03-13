Ищу лоббиста для "продажи" инвесторам интернет-сервиса - Инвестирование в стартапы | MMGP

Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
Ищу лоббиста для "продажи" инвесторам интернет-сервиса
Есть серьезный большой проект в стадии seed в области SMM . Есть база клиентов по данному продукту. Есть продажи. Есть работающий прототип, линейка продуктов. Требуется подготовка к презентации и "продажа" инвестору. Иметь опыт подобной деятельности и нужные выходы обязательно.