Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу - Горячие новости | MMGP

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Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу

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Раритетные наручники Gucci выставлены на продажу


На платформе по продаже одежды и аксессуаров появились наручники компании Gucci, которые были созданы Томом Фордом для жены Маурицио Гуччи Патриции в 1998 году. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает HighSnobiety.

Наручники, выполненные вручную из серебра, продаются за 65 тысяч долларов. Форд выслал их Патриции Гуччи после того, как она была осуждена за убийство мужа. В день вынесения приговора они находились на витрине флагманского магазина марки во Флоренции, ряд СМИ тогда назвали такой шаг черным юмором.

Ранее, как сообщает издание, Gucci уже продавали наручники. До этого одна пара была продана в 2009 году аукционным домом Christie's.

В октябре сообщалось, что Gucci перестанет выпускать одежду с натуральным мехом с 2018 года.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

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