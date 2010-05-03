kozhemyaka-nikita.ru - Никита Кожемяка - Экономические игры | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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kozhemyaka-nikita.ru - Никита Кожемяка

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:54
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 20,032
Благодарностей: 218
УГ: 20
КП: 0.047
kozhemyaka-nikita.ru - Никита Кожемяка

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 10.12.2017




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Вы можете приобрести любое количество персонажей разного вида.
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Старый Сегодня, 16:30
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 24
Благодарностей: 2
УГ: 1
КП: 0.000
Re: kozhemyaka-nikita.ru - Никита Кожемяка
Пришла пора запускать игры, чтоб собрать немного денег на НГ
__________________
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Ari-mas на форуме  
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