kozhemyaka-nikita.ru - Никита Кожемяка - Экономические игры | MMGP

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
ПОКУПКА ПЕРСОНАЖЕЙ
Старт проекта 10.12.2017
Вы можете приобрести любое количество персонажей разного вида.
Они будут приносить вам деньги, которые вы сможете без проблем вывести на различные кошельки!
СБОР МОНЕТ
Распределение монет при продаже: 1-% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи : 100 дохода = 1 монета. 100 монет = 1 рубль.
Монеты можно собирать когда вам угодно, хоть раз в месяц!
БОНУСЫ:
При регистрации получаете 1000 монет в подарок!
При первом пополнении баланса бонус 50% в подарок!
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
10%-5%-3%
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
Payeer
МОЙ ВКЛАД: