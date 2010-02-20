Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 18.12.2017 - Инвестирование в криптовалюты | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 18.12.2017

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#1
Модератор
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.02.2010
Сообщений: 4,184
Благодарностей: 3,520
УГ: 7
подарки
награды Волшебный горшочек 
Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 18.12.2017
Конкурс, на лучший, а главное точный прогноз на пару BTC / USD.

Правила конкурса:
  1. Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов следующего понедельника (18.12.2017).
  2. Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (15.12.2017)

Награды:
  1. За развернутый прогноз можно получить до 4 поинтов, при условии что прогноз был близок к реальному курсу, качество прогноза оценивается администрацией.
  2. За точность прогноза можно получить до 3 поинтов, кто ближе к курсу, тому 3 поинта, и далее 2 и 1 поинт тем кто дал менее точный прогноз.
  3. За активность также будут выдаваться награды по итогам месяца. Если Ваши прогнозы развернуты и аргументированны, но точность не из лучших, награда не обойдет стороной.

Прошлый этап
__________________
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Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 04.12.2017
Календарь ICO - декабрь 2017
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