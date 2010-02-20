Конкурс прогнозов пары BTC / USD на 18.12.2017 - Инвестирование в криптовалюты | MMGP

Конкурс, на лучший, а главное точный прогноз на пару BTC / USD.
Правила конкурса:
- Вы оставляете развернутый прогноз по курсу биткоин к доллару в этой теме на 12 часов следующего понедельника (18.12.2017).
- Прогнозы принимаются до 23:59 пятницы (15.12.2017)
Награды:
Прошлый этап
- За развернутый прогноз можно получить до 4 поинтов, при условии что прогноз был близок к реальному курсу, качество прогноза оценивается администрацией.
- За точность прогноза можно получить до 3 поинтов, кто ближе к курсу, тому 3 поинта, и далее 2 и 1 поинт тем кто дал менее точный прогноз.
- За активность также будут выдаваться награды по итогам месяца. Если Ваши прогнозы развернуты и аргументированны, но точность не из лучших, награда не обойдет стороной.