Sysycoin объявил о выпуске Blockmarket Desktop v1.1.3 c прямыми платежами в BTC и ZEC - Новости криптовалют | MMGP

Представители Syscoin сегодня объявили о выпуске децентрализованного маркетплейса Blockmarket Desktop v1.1.3 и об интеграции прямых платежей в Bitcoin и Zcash. Это означает, что пользователи платформы смогут покупать и продавать товары и услуги с помощью BTC и ZEC.
Сейчас разработчики фокусируются на исправлении различных багов и ошибок, а также на развертывании улучшенного функционала своего маркетплейс, чтобы в ближайшем будущем предоставить стабильно работающую веб-платформу.
Команда прокомментировала релиз:
«Blockmarket очень быстро набирает обороты, и мы рады новому выпуску v1.1.3. В настоящее время мы фокусируемся на создании Blockmarket Desktop 1.2»