Sysycoin объявил о выпуске Blockmarket Desktop v1.1.3 c прямыми платежами в BTC и ZEC - Новости криптовалют | MMGP
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Sysycoin объявил о выпуске Blockmarket Desktop v1.1.3 c прямыми платежами в BTC и ZEC

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Sysycoin объявил о выпуске Blockmarket Desktop v1.1.3 c прямыми платежами в BTC и ZEC

Представители Syscoin сегодня объявили о выпуске децентрализованного маркетплейса Blockmarket Desktop v1.1.3 и об интеграции прямых платежей в Bitcoin и Zcash. Это означает, что пользователи платформы смогут покупать и продавать товары и услуги с помощью BTC и ZEC.

Сейчас разработчики фокусируются на исправлении различных багов и ошибок, а также на развертывании улучшенного функционала своего маркетплейс, чтобы в ближайшем будущем предоставить стабильно работающую веб-платформу.

Команда прокомментировала релиз:
«Blockmarket очень быстро набирает обороты, и мы рады новому выпуску v1.1.3. В настоящее время мы фокусируемся на создании Blockmarket Desktop 1.2»
__________________
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Старый Сегодня, 15:35
#2
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Сообщений: 246
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Re: Sysycoin объявил о выпуске Blockmarket Desktop v1.1.3 c прямыми платежами в BTC и
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Команда прокомментировала релиз:
«Blockmarket очень быстро набирает обороты, и мы рады новому выпуску v1.1.3. В настоящее время мы фокусируемся на создании Blockmarket Desktop 1.2»
Хорошая позитивная новость. Расширяются возможности применения крипты. Она все больше входит в реальную жизнь людей и это радует. Ведь для многих крипта немного ассоциируется с оттенком свободы от прямого контроля державы, которая в лице гос. аппарата не удовлетворительно справляется с делегированными ей нами возможностями, обязанностями.
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