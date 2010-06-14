Угадай прогноз на 18.12.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart) - Конкурсы от MMGP | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,303 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Угадай прогноз на 18.12.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе обсуждаются и проводятся конкурсы от MMGP для Forex трейдеров.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:23
#1
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 38
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 20,256
Благодарностей: 17,484
Записей в блоге: 54
УГ: 18
подарки
награды Волшебный горшочек 
Любимая тема Угадай прогноз на 18.12.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart)
Угадайте курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 18.12.2017 и получите денежный приз от компании ForexMart!


Условия конкурса

Необходимо максимально точно угадать курс валютной пары USD/JPY по цене Bid на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 18.12.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart

Предполагаемый курс валютной пары USD/JPY публикуем прямо в этой теме(*):

1. Предположения НЕ могут повторяться.
2. Один пользователь - один прогноз.
3. Указать в теме конкурса ваш ник на форуме и предполагаемый курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 18.12.2017
4. Прогнозы принимаются по 15.12.2017 по МСК включительно.
5. Представитель компании ForexMart объявляет курс в теме конкурса.


Призовой фонд - 100$
получает тот, кто максимально близко угадает курс валютной пары USD/JPY на открытие сессии (ForexMart-RealServer) 18.12.2017 по ценам торгового терминала компании ForexMart (если количество победителей 2 ( в случае если разница в пунктах +/-), то призовой фонд делится пополам)
!!!Участник, занявший призовое место, не может претендовать на приз в течение следующих 4 недель. В случае появления подобного прецедента, приз будет передан следующему Участнику.

Приз начисляется призёрам на реальный ВЕРИФИЦИРОВАННЫЙ счет в компании ForexMart. Приз не снимаемый. Максимальная сумма, доступная к снятию с призового счета, не может превышать суммы приза . Плечо для работы на призовом счете - 1:50.



Если у вас возникли вопросы по конкурсу, смело задавайте их в этой теме. На ваши вопросы ответит представитель компании ForexMart - MarinaForexMart.

Желаю всем удачных прогнозов.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!


Угадай курс BTC/USD $100!!! | Открыть счет в компании FXOpen
Официальный обменник MMGP
morg вне форума  
Ответить
Метки
$100, usd/jpy, конкурс, угадай курс, форекс конкурс
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Угадай прогноз на 04.12.2017 по паре EUR/USD ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 66 06.12.2017 16:15
Угадай прогноз на 08.05.2017 по паре USD/CHF ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 40 12.05.2017 14:02
Угадай прогноз на 24.04.2017 по паре EUR/USD ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 65 26.04.2017 17:59
Угадай прогноз на 30.01.2017 по паре USD/JPY ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 47 02.02.2017 11:20
Угадай прогноз на 23.01.2017 по паре USD/CHF ($100 от ForexMart) morg Конкурсы от MMGP 62 24.01.2017 18:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
winbet fund - winbet.biz
От wmpay в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
7sevenhome.ru - игра с выводом денег
От investHYIPmonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Британский стартап truRating собрал $16.5 для запуска за пределы Австралии
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
HPR Ivestment - hpr-ivestment.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар IGA
Hourly Supply - hourlysupply.com
От IGA в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Пользователи Apple Watch могут отправлять денежные переводы
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
434,303
Тем
503,795
Сообщений
12,647,984

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram