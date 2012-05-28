Чикагская биржа опционов: фьючерсы на биткоин в первый день торгов взлетели на 25% - Горячие новости | MMGP

Чикагская биржа опционов (CBOE) в ночь на понедельник впервые начала торги фьючерсами биткоинов, что привело к росту цены на фьючерсы на 25% за несколько часов. Об этом пишет Bloomberg.
Издание указывает, что торги начались на отметке $15 тысяч. К 11:00 по московскому времени фьючерсы на биткоин с исполнением в январе 2018 года торговались уже в районе $18790, февральские — $19140, мартовские — $19120. Таким образом, цена на фьючерсы в течение дня взлетела почти на 25%. В это же время стоимость самого биткоина составляет $16687, отставая от фьючерса на 10%.
Превышение цены фьючерса исторический максимум цены биткоина, который был установлен в пятницу 8 декабря ($18300), готовит об отражении ожидания новых рекордов криптовалюты в ближайшие месяцы, пишет издание.
Резкий рост цен заставил биржу дважды остановить торги новыми фьючерсами. Первая остановка произошла примерно через 2,5 часа после начала сессии, вторая — через четыре. Биржа в автоматическом режиме останавливает торги на две минуты тогда, когда цены растут или падают на 10% и на пять минут при движении на 20%.
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