Корпорация Avondale Pharmaceuticals став монополистом в США повысила ценник на 809% - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Сколько сообщений нужно написать на MMGP, чтобы купить автомобиль?
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,285 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Корпорация Avondale Pharmaceuticals став монополистом в США повысила ценник на 809%

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:11
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 3,985
Благодарностей: 718
УГ: 27
КП: 0.149
подарки
Корпорация Avondale Pharmaceuticals став монополистом в США повысила ценник на 809%


Американская фармацевтическая корпорация Avondale Pharmaceuticals, которая продаёт популярные витаминные комплексы на территории США, и, по сути, является монополистом в данном сегменте рынка, подняла ценник на лекарственное средство "Ниакор" с 32,46 долл до 295 долл за одну упаковку. Уважаемые форумчане наверняка спросят, как же такое возможно в США, учитывая тот факт, что в государстве всеми силами борются против монополий? Не спорю, монополии в Штатах наказывают, но не на рынке медицинских услуг, так как данный рынок не регулируется государством, не закреплена такая возможность законодательно.

О том, что фармацевтическая компания Avondale Pharmaceuticals подняла ценник на популярное лекарственное средство сразу на 809 процентов, сообщили журналисты из издания Financial Times. А ведь лекарственное средство "Ниакор" - это единственный витаминный комплекс, содержащий витамин B3, который можно купить в аптеках США, по рецепту врача.

Всего лишь месяц назад, одна упаковка из 100 таблеток продавалась по цене 32,46 долларов. При этом похожее лекарственное средство, содержащее ниацин можно купить в интернет-магазинах всего по 5 долларов за упаковку. Но покупая такие препараты, люди рискуют своим здоровьем, ведь всё что продаётся в интернете не проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения США.

Как уточнили журналисты Financial Times, американские врачи выписывают больным только те лекарственные средства, которые одобрены американскими чиновниками из системы здравоохранения. И лекарство "Ниакор" является таковым. Данное средство служит для борьбы с холестерином.

Фармацевтическая корпорация Avondale Pharmaceuticals в последние годы развивается согласно стратегии Мартина Шкрели, выкупив права на производство лекарственного препарата у компании Upsher Smith, которая в свою очередь является подразделением японского фармацевтического гиганта Sawai Pharmaceutical. После такой выгодной сделки, корпорация Avondale Pharmaceuticals стала единственным производителем препарата "Ниакор" на территории США. Тем самым владельцы фармацевтической компании воспользовались тем, что рынок лекарств не контролируется надзорными органами.

Кстати говоря, корпорация Avondale Pharmaceuticals проводит подобный фокус уже не в первый раз. Осенью 2017 года был выкуплен патент у компании Upsher Smith на производство лекарственного препарата SKKI. После чего был поднят ценник с 11,48 долл до 295 долл за одну упаковку.

Как выяснили журналисты издания Financial Times, по итогам прошлого года было выписано 19 тыс рецептов на приобретение препарата "Ниакор". При этом многие врачи до сих пор не знают о том, как сильно подорожало лекарственное средство, которое они выписывают, ведь информацию об этом стараются не разглашать в СМИ.

Специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Кредитование в системе Webmoney даже для формальных аттестатов
Drum13 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сможет ли частная компания SpaceX в стать монополистом в космической отрасли? alex13r Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.03.2017 23:07
Новогодний стол: на каких продуктах не рискнут менять ценник Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 56 02.12.2016 21:01
«Русский стандарт» стал монополистом на почте Влад Давлетшин Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.04.2015 11:57
China UnionPay больше не является монополистом на китайском рынке lingele Новости платежных систем 0 30.10.2014 15:37
Акция! Получи 30$, став лучшим пользователем форума до 1 сентября! Сергей Зыщук Другая работа/сервис 0 31.07.2013 04:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Disney инвестирует 1,5 млрд евро в парижский "Диснейленд"
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет matrixmcp:694793 (Forex Trend)
От Scaryman в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Анна Чернобай
Блокчейн избавит заемщиков от визитов в банки
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар zaharik1404
EURUSD
От zaharik1404 в разделе «Аналитика инструментов форекс»
Аватар Denver10
Пенсионеры Киева начали получать финансовую помощь
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Poninvestsafe - www.poninvestsafe.com
От Rezith в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
434,285
Тем
503,777
Сообщений
12,647,553

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram