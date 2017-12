Корпорация Avondale Pharmaceuticals став монополистом в США повысила ценник на 809% - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Drum13 Мастер

Корпорация Avondale Pharmaceuticals став монополистом в США повысила ценник на 809%



Американская фармацевтическая корпорация Avondale Pharmaceuticals, которая продаёт популярные витаминные комплексы на территории США, и, по сути, является монополистом в данном сегменте рынка, подняла ценник на лекарственное средство "Ниакор" с 32,46 долл до 295 долл за одну упаковку. Уважаемые форумчане наверняка спросят, как же такое возможно в США, учитывая тот факт, что в государстве всеми силами борются против монополий? Не спорю, монополии в Штатах наказывают, но не на рынке медицинских услуг, так как данный рынок не регулируется государством, не закреплена такая возможность законодательно.



О том, что фармацевтическая компания Avondale Pharmaceuticals подняла ценник на популярное лекарственное средство сразу на 809 процентов, сообщили журналисты из издания Financial Times. А ведь лекарственное средство "Ниакор" - это единственный витаминный комплекс, содержащий витамин B3, который можно купить в аптеках США, по рецепту врача.



Всего лишь месяц назад, одна упаковка из 100 таблеток продавалась по цене 32,46 долларов. При этом похожее лекарственное средство, содержащее ниацин можно купить в интернет-магазинах всего по 5 долларов за упаковку. Но покупая такие препараты, люди рискуют своим здоровьем, ведь всё что продаётся в интернете не проходит сертификацию в Министерстве здравоохранения США.



Как уточнили журналисты Financial Times, американские врачи выписывают больным только те лекарственные средства, которые одобрены американскими чиновниками из системы здравоохранения. И лекарство "Ниакор" является таковым. Данное средство служит для борьбы с холестерином.



Фармацевтическая корпорация Avondale Pharmaceuticals в последние годы развивается согласно стратегии Мартина Шкрели, выкупив права на производство лекарственного препарата у компании Upsher Smith, которая в свою очередь является подразделением японского фармацевтического гиганта Sawai Pharmaceutical. После такой выгодной сделки, корпорация Avondale Pharmaceuticals стала единственным производителем препарата "Ниакор" на территории США. Тем самым владельцы фармацевтической компании воспользовались тем, что рынок лекарств не контролируется надзорными органами.



Кстати говоря, корпорация Avondale Pharmaceuticals проводит подобный фокус уже не в первый раз. Осенью 2017 года был выкуплен патент у компании Upsher Smith на производство лекарственного препарата SKKI. После чего был поднят ценник с 11,48 долл до 295 долл за одну упаковку.



Как выяснили журналисты издания Financial Times, по итогам прошлого года было выписано 19 тыс рецептов на приобретение препарата "Ниакор". При этом многие врачи до сих пор не знают о том, как сильно подорожало лекарственное средство, которое они выписывают, ведь информацию об этом стараются не разглашать в СМИ.



