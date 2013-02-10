Саудовская Аравия инвестирует в государственную сеть кинотеатров - Горячие новости | MMGP

Правительство Саудовской Аравии выступило с заявлением, что уже в ближайшее время государственная казна направит инвестиции на создание крупной сети кинотеатров, чтобы диверсифицировать поступления в экономику финансовых средств.
История с кинотеатрами в королевстве сложилась изначально не лучшим образом. В 1980-х годах просмотр кинофильмов был запрещён, из-за жёстких религиозных норм. Но в текущем году, наследный принц Мухаммед Бен Салман решил отменить ряд запретов, и возродить сеть государственных кинотеатров. Как заявил журналистам министр культуры и информации Аввад Бен Салех, развитие сети кинотеатров станет дополнительным катализатором экономического роста страны, и дополнительной диверсификацией поступления средств в государственную казну.
Инвестиционная программа рассчитана до 2030 года. Будет создана государственная кинокомпания, которая будет иметь в управлении 300 кинотеатров с 2000 экранов. По прогнозам аналитиков, королевство дополнительно получит прибыль в размере 24 млрд долларов до окончания инвестиционной программы, и создаст дополнительно 30 тыс рабочих мест.
По материалам reuters.com