Цены на автомобили резко вырастут в 2018 году - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Прогнозируют резкий рост цен на автомобили в 2018 году. Стоимость авто вырастет из-за повышения утилизационного сбора
Правительству поступило предложение от Министерства промышленности и торговли повысить размер утилизационного сбора с 2018 года для легковых автомобилей.
В легковом сегменте индексация может составить от 87% до 125%. Это, в свою очередь, приведет к тому, что розничные цены на новые авто вырастут на 10 – 17 % с учетом роста акцизов.
Министерство объяснило, что увеличение сбора напрямую будет зависеть от видов и категорий автомобилей, объема импорта и производства и экологичности авто.
Средневзвешенный показатель индексации сбора составит для легковых авто от 15 до 17,5%, для грузовых – от 15 до 40%.
Такая инициатива больше ударит по чистым импортерам, так как отечественным концернам предоставят неофициальную компенсацию утилизационного сбора.
Источник:http://insfinance.ru/37687-ceny-na-a...2018-godu.html