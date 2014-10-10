Цены на автомобили резко вырастут в 2018 году - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Цены на автомобили резко вырастут в 2018 году

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#1
Форекс-блогер
 
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Цены на автомобили резко вырастут в 2018 году
Прогнозируют резкий рост цен на автомобили в 2018 году. Стоимость авто вырастет из-за повышения утилизационного сбора



Правительству поступило предложение от Министерства промышленности и торговли повысить размер утилизационного сбора с 2018 года для легковых автомобилей.

В легковом сегменте индексация может составить от 87% до 125%. Это, в свою очередь, приведет к тому, что розничные цены на новые авто вырастут на 10 – 17 % с учетом роста акцизов.

Министерство объяснило, что увеличение сбора напрямую будет зависеть от видов и категорий автомобилей, объема импорта и производства и экологичности авто.

Средневзвешенный показатель индексации сбора составит для легковых авто от 15 до 17,5%, для грузовых – от 15 до 40%.
Такая инициатива больше ударит по чистым импортерам, так как отечественным концернам предоставят неофициальную компенсацию утилизационного сбора.

Источник:http://insfinance.ru/37687-ceny-na-a...2018-godu.html
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Leonidas2013 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:16
#2
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Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Цены на автомобили резко вырастут в 2018 году
Цитата:
Сообщение от Анаэль 2017 Посмотреть сообщение
Прогнозируют резкий рост цен на автомобили в 2018 году. Стоимость авто вырастет из-за повышения утилизационного сбора
Это конечно же печальная новость для тех, кто как раз присматривал себе авто сейчас. Рост цен предполагается интересно в рублях или же в долларах.
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