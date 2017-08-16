CRIPTOPLANT-заработок без вложений+майнинг. - Прочие виды заработка | MMGP

Запуск системы 5 декабря 2017 года
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Как начать зарабатывать в Cryptoplant.net?
Для заработка вам достаточно зарегистрироваться и установить расширение нажав на ссылку в кабинете. После активации расширения вы начинайте майнить HASH, которые затем сможете обменять на рубли, также на сайте доступен заработок за переходы по рекламным объявлениям наших рекламодателей.
Партнерская программа
В проекте предусмотрена 5 уровневая партнерская программа. За переход по рекламным объявлениям вам будет отчисляться 10% с каждого уровня. Также вы будете зарабатывать реферальные HASH, которые сможете обменять на рубли в личном кабинете. Для реферальных HASH действует 5 уровневая реферальная система. 1 уровень - 10%, 2 уровень - 10%, 3 уровень - 5%, 4 уровень - 5%, 5 уровень - 5%
Выплаты производятся на PAYEER PerfectMoney ЯндексДеньги
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