CRIPTOPLANT-заработок без вложений+майнинг. - Прочие виды заработка | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CRIPTOPLANT-заработок без вложений+майнинг.

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Различные способы заработка, которые не вошли в основные разделы форума. Например: Различные площадки и сайты, оплачивающие разовые действия (регистрации, чтение почты, серфинг, копирайтинг и т.д.). Заработок в интернете без вложений. Частные объявления публикуются только в разделе: Разовые действия
Внимание!!! Создатель темы обязан подтвердить факт получения выплат.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 24.10.2017
Сообщений: 102
Благодарностей: 0
УГ: 5
КП: 0.000
CRIPTOPLANT-заработок без вложений+майнинг.
Запуск системы 5 декабря 2017 года.



Как начать зарабатывать в Cryptoplant.net?

Для заработка вам достаточно зарегистрироваться и установить расширение нажав на ссылку в кабинете. После активации расширения вы начинайте майнить HASH, которые затем сможете обменять на рубли, также на сайте доступен заработок за переходы по рекламным объявлениям наших рекламодателей.

Партнерская программа

В проекте предусмотрена 5 уровневая партнерская программа. За переход по рекламным объявлениям вам будет отчисляться 10% с каждого уровня. Также вы будете зарабатывать реферальные HASH, которые сможете обменять на рубли в личном кабинете. Для реферальных HASH действует 5 уровневая реферальная система. 1 уровень - 10%, 2 уровень - 10%, 3 уровень - 5%, 4 уровень - 5%, 5 уровень - 5%

Выплаты производятся на PAYEER PerfectMoney ЯндексДеньги

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Последний раз редактировалось SAMMFroll; Сегодня в 14:35.
SAMMFroll на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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