Эксперты крупнейших инвестбанков России озвучили прогноз по рублю на 2018 год - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Эксперты крупнейших российских инвестбанков не ждут сюрпризов от 2018 года. Рубль будет колебаться в диапазоне 60-63 рубля за доллар, а доходности государственных облигаций продолжат снижение.
Участники «Дискуссии долговых аналитиков» XV Российского облигационного конгресса Cbonds озвучили свои прогнозы по рублю, ставкам ОФЗ и ключевой ставке. Старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай ждет, что доходность 10-летних ОФЗ опустится до отметки 7,3%. Ключевая ставка, по мнению экспертов Райффайзенбанка будет снижена на 50 б.п. (прим. FO до 7,75 п.п.). Курс рубля к концу 2018 года достигнет отметки 63 рубля за доллар.
Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак ждет доходность 10-летних ОФЗ в районе 7%, прогноз по ключевой ставке тоже 7%. При этом на будущее рубля «Регион» смотрит оптимистичнее коллег. Ермак озвучил прогноз на конец следующего года – 60 рублей за доллар.
Управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин рассчитывает на снижение ключевой ставки до 7%. Доходности 10-летних ОФЗ опустятся до 6,75-7 п.п. из-за благоприятной ситуации с ликвидностью. «С учетом введения бюджетного правила мы рассчитываем, что рубль даже при стабильной нефти будет слабеть и наш прогноз – 62 рубля за доллар», – отметил эксперт.
Начальник управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов ждет, что ключевая ставка опустится до 7%, доходность 10-летних ОФЗ составит 6,9%, а курс доллара будет 63,2 рубля.
Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко озвучил ожидания компании на уровне 7-7,25% по ключевой ставке. Аналогичным, по его мнению, будет и диапазон доходности 10-летних гособлигаций. Рубль «Велес» ждет в диапазоне 61-62 за доллар. Озвученный прогноз Манаенко назвал оптимистичным.
Алексей Демкин начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка тоже поделился своим прогнозом. По его словам, по ключевой ставке взгляд банка самый консервативный – 7,5%, по доходности ОФЗ – 7-7,25%. Курс рубля достигнет 61 за доллар, сказал эксперт.
«В целом рисуется еще один конструктивный год, хотя не столь гипероптимистичный, как текущий», – подытожил Юрий Тулинов.
Источник: http://insfinance.ru/37696-eksperty-...-2018-god.html