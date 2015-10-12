Эксперты крупнейших инвестбанков России озвучили прогноз по рублю на 2018 год - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Эксперты крупнейших инвестбанков России озвучили прогноз по рублю на 2018 год

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#1
Форекс-блогер
 
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Эксперты крупнейших инвестбанков России озвучили прогноз по рублю на 2018 год


Эксперты крупнейших российских инвестбанков не ждут сюрпризов от 2018 года. Рубль будет колебаться в диапазоне 60-63 рубля за доллар, а доходности государственных облигаций продолжат снижение.

Участники «Дискуссии долговых аналитиков» XV Российского облигационного конгресса Cbonds озвучили свои прогнозы по рублю, ставкам ОФЗ и ключевой ставке. Старший вице-президент Райффайзенбанка Денис Порывай ждет, что доходность 10-летних ОФЗ опустится до отметки 7,3%. Ключевая ставка, по мнению экспертов Райффайзенбанка будет снижена на 50 б.п. (прим. FO до 7,75 п.п.). Курс рубля к концу 2018 года достигнет отметки 63 рубля за доллар.

Главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак ждет доходность 10-летних ОФЗ в районе 7%, прогноз по ключевой ставке тоже 7%. При этом на будущее рубля «Регион» смотрит оптимистичнее коллег. Ермак озвучил прогноз на конец следующего года – 60 рублей за доллар.

Управляющий директор Sberbank CIB Александр Кудрин рассчитывает на снижение ключевой ставки до 7%. Доходности 10-летних ОФЗ опустятся до 6,75-7 п.п. из-за благоприятной ситуации с ликвидностью. «С учетом введения бюджетного правила мы рассчитываем, что рубль даже при стабильной нефти будет слабеть и наш прогноз – 62 рубля за доллар», – отметил эксперт.

Начальник управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов ждет, что ключевая ставка опустится до 7%, доходность 10-летних ОФЗ составит 6,9%, а курс доллара будет 63,2 рубля.

Директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко озвучил ожидания компании на уровне 7-7,25% по ключевой ставке. Аналогичным, по его мнению, будет и диапазон доходности 10-летних гособлигаций. Рубль «Велес» ждет в диапазоне 61-62 за доллар. Озвученный прогноз Манаенко назвал оптимистичным.

Алексей Демкин начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Газпромбанка тоже поделился своим прогнозом. По его словам, по ключевой ставке взгляд банка самый консервативный – 7,5%, по доходности ОФЗ – 7-7,25%. Курс рубля достигнет 61 за доллар, сказал эксперт.

«В целом рисуется еще один конструктивный год, хотя не столь гипероптимистичный, как текущий», – подытожил Юрий Тулинов.

Источник: http://insfinance.ru/37696-eksperty-...-2018-god.html
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Анаэль 2017 вне форума  
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Leonidas2013 (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:13
#2
Инвестирую в ICE FX
Форекс-блогер
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 4,715
Благодарностей: 1,223
УГ: 2
Записей в FX-блоге: 2812
Подписок FX: 2
КП: 1.178
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Re: Эксперты крупнейших инвестбанков России озвучили прогноз по рублю на 2018 год
Цитата:
Сообщение от Анаэль 2017 Посмотреть сообщение
Рубль будет колебаться в диапазоне 60-63 рубля за доллар, а доходности государственных облигаций продолжат снижение.
Довольно-таки оптимистичный прогноз, впрочем это ожидаемо, банк никогда не будет давать плохих прогнозов по собственной же валюте.
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