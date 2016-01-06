Обзор и работа с Bitcoin кошельком ArcBit - Криптовалютные кошельки | MMGP

veranika55



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Обзор и работа с Bitcoin кошельком ArcBit Bitcoin кошелек ArcBit





ArcBit разработан, как простой и легкий в использовании Bitcoin кошелек. Он предоставляет пользователям полный контроль над своими деньгами. Также он предлагает дополнительную функцию хранения Bitcoin в холодном кошельке с возможностью авторизации платежей в автономном режиме для повышения безопасности.



Официального сайта кошелька ArcBit.



Всю информацию о кошельке можно получить с основного сайта криптосообщества Bitcoin bitcoin.org.



Данный кошелек является одобренным для использования криптосообщестом и безопасным кошельком.



Существуют версии кошелька для персональных компьютеров, установленных на операционных система Windows, Mac OSH (популярная в США система Макинтош, в России более известная как Apple), Linux. Также кошелек работает на мобильных устройствах системы iOS (то есть Apple) и системы Android.



Особенности кошелька ArcBit



Для персональных компьютеров



Предоставляет полный контроль над средствами пользователей



Цитата: Никто не можете заблокировать средства на кошельке или каким иным образом ими распоряжаться. При этом нельзя забывать о безопасности в сети и необходимо создавать резервные копии. Зависит от внешнего блокчейна Bitcoin.



Цитата: ArcBit относится к легким кошелькам. Таким образом пользователи загружают на свой компьютер только программное обеспечение и коды безопасности кошелька. Вся система блокчейн содержится только на тяжелом кошельке от Bitcoin Core. При осуществлении переводов все данные по блокчейну запрашиваются из внешней распределенной сети, которая находится у пользователей Bitcoin Core. Таким образом, все легкие кошельки, считаются более уязвимыми, чем тяжелый кошелек от Bitcoin Core, на котором хранится весь исходный блокчейн. Использует удаленные сервера



Цитата: Этот кошелек загружается с удаленного сервера. Это означает, что всякий раз, когда пользователь работает с кошельком он должен доверять его разработчикам и надеяться, что не украдут деньги со счета, не потеряют их, или на то, что хакеры не украдут деньги у разработчиков, сайт разработчиков может пропасть, могут возникнут проблемы с серверами. Для того чтобы уменьшить риск со стороны пользователей необходимо использовать безопасное расширение для браузера или мобильное приложение, повышающее безопасность денежных переводов. Зависит от внешней среды



Цитата: Кошелек может быть загружен на компьютер, который заражен вирусами, что сделает сам кошелек уязвимым. Поэтому в первую очередь надо беспокоится о безопасности носителя кошелька, то есть самого компьютера и установить лицензионный антивирус и постоянно обновлять операционную систему. Использует базовую конфиденциальность



Цитата: Осуществляет ротацию Bitcoin адресов. Каждый раз, когда вы получаете средства, вам необходимо создавать новый адрес для перевода средств. Это обезопасит ваши деньги.



Так как кошелек привязывает пользователей к конкретному IP, то хакеры могут отследить Bitcoin адреса пользователей и привязать их конкретному кошельку. Чтобы это не произошло в кошельке доступна функция Tor, чтобы вас не возможно было отследить. Скачать программное обеспечение Tor и настроить его для работы с кошельком можно по следующему адресу: https://www.torproject.org/ Загружайте программу и используйте повышенную безопасность. Использует динамическую комиссию с переопределением



Цитата: Это означает, что кошелек отслеживает загруженность сети, предлагая динамическую комиссию, что позволяет пользователям не переплачивать деньги. В то же время, пользователи могут, руководствуясь предложенной комиссией установить свою. Для мобильных устройств



Сами по себе мобильные устройства имеют свои особенности, с этим и связаны особенности кошелька на мобильных устройствах.



Базовая прозрачность



Цитата: Разработчики публикуют исходный код, используемый для мобильных приложений, а это означает, что любой человек может с ним ознакомиться и его проверить. Тем не менее, пользователи должны доверять разработчикам, так как строгая и установленная криптосообществом процедура принятия исходного кода существует только у одного Bitcoin кошелька - Bitcoin Core. Исходные коды остальных кошельков разработчики принимают самостоятельно без предусмотренных процедур. Работает в безопасной среде



Цитата: Все приложения в мобильных устройствах изолированы, а это означает, что если вирусом заражено одно приложение, другие заражены не будут, в отличии от компьютеров, вирусы которых заражают все устройство и доступны для всех программ и приложений. ArcBit разработан, как простой и легкий в использовании Bitcoin кошелек. Он предоставляет пользователям полный контроль над своими деньгами. Также он предлагает дополнительную функцию хранения Bitcoin в холодном кошельке с возможностью авторизации платежей в автономном режиме для повышения безопасности.Официального сайта кошелька ArcBit.Всю информацию о кошельке можно получить с основного сайта криптосообщества Bitcoin bitcoin.org.Данный кошелек является одобренным для использования криптосообщестом и безопасным кошельком.Существуют версии кошелька для персональных компьютеров, установленных на операционных система Windows, Mac OSH (популярная в США система Макинтош, в России более известная как Apple), Linux. Также кошелек работает на мобильных устройствах системы iOS (то есть Apple) и системы Android.Предоставляет полный контроль над средствами пользователейЗависит от внешнего блокчейна Bitcoin.Использует удаленные сервераЗависит от внешней средыИспользует базовую конфиденциальностьИспользует динамическую комиссию с переопределениемСами по себе мобильные устройства имеют свои особенности, с этим и связаны особенности кошелька на мобильных устройствах.Базовая прозрачностьРаботает в безопасной среде

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__________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:50 .