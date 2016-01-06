Обзор и работа с Bitcoin кошельком ArcBit - Криптовалютные кошельки | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,285 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Обзор и работа с Bitcoin кошельком ArcBit

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждаем кошельки для криптовалют. Как создать криптовалютный кошелек. Какой криптовалютный кошелек надежнее и доступнее и т.д.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:16
#1
crypto-блогер
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 6,188
Благодарностей: 2,230
УГ: 36
Записей в CT-блоге: 321
Подписок CT: 28
КП: 0.258
подарки
Обзор и работа с Bitcoin кошельком ArcBit
Bitcoin кошелек ArcBit


ArcBit разработан, как простой и легкий в использовании Bitcoin кошелек. Он предоставляет пользователям полный контроль над своими деньгами. Также он предлагает дополнительную функцию хранения Bitcoin в холодном кошельке с возможностью авторизации платежей в автономном режиме для повышения безопасности.

Официального сайта кошелька ArcBit.

Всю информацию о кошельке можно получить с основного сайта криптосообщества Bitcoin bitcoin.org.

Данный кошелек является одобренным для использования криптосообщестом и безопасным кошельком.

Существуют версии кошелька для персональных компьютеров, установленных на операционных система Windows, Mac OSH (популярная в США система Макинтош, в России более известная как Apple), Linux. Также кошелек работает на мобильных устройствах системы iOS (то есть Apple) и системы Android.

Особенности кошелька ArcBit

Для персональных компьютеров

Предоставляет полный контроль над средствами пользователей

Цитата:
Никто не можете заблокировать средства на кошельке или каким иным образом ими распоряжаться. При этом нельзя забывать о безопасности в сети и необходимо создавать резервные копии.
Зависит от внешнего блокчейна Bitcoin.

Цитата:
ArcBit относится к легким кошелькам. Таким образом пользователи загружают на свой компьютер только программное обеспечение и коды безопасности кошелька. Вся система блокчейн содержится только на тяжелом кошельке от Bitcoin Core. При осуществлении переводов все данные по блокчейну запрашиваются из внешней распределенной сети, которая находится у пользователей Bitcoin Core. Таким образом, все легкие кошельки, считаются более уязвимыми, чем тяжелый кошелек от Bitcoin Core, на котором хранится весь исходный блокчейн.
Использует удаленные сервера

Цитата:
Этот кошелек загружается с удаленного сервера. Это означает, что всякий раз, когда пользователь работает с кошельком он должен доверять его разработчикам и надеяться, что не украдут деньги со счета, не потеряют их, или на то, что хакеры не украдут деньги у разработчиков, сайт разработчиков может пропасть, могут возникнут проблемы с серверами. Для того чтобы уменьшить риск со стороны пользователей необходимо использовать безопасное расширение для браузера или мобильное приложение, повышающее безопасность денежных переводов.
Зависит от внешней среды

Цитата:
Кошелек может быть загружен на компьютер, который заражен вирусами, что сделает сам кошелек уязвимым. Поэтому в первую очередь надо беспокоится о безопасности носителя кошелька, то есть самого компьютера и установить лицензионный антивирус и постоянно обновлять операционную систему.
Использует базовую конфиденциальность

Цитата:
Осуществляет ротацию Bitcoin адресов. Каждый раз, когда вы получаете средства, вам необходимо создавать новый адрес для перевода средств. Это обезопасит ваши деньги.

Так как кошелек привязывает пользователей к конкретному IP, то хакеры могут отследить Bitcoin адреса пользователей и привязать их конкретному кошельку. Чтобы это не произошло в кошельке доступна функция Tor, чтобы вас не возможно было отследить. Скачать программное обеспечение Tor и настроить его для работы с кошельком можно по следующему адресу: https://www.torproject.org/ Загружайте программу и используйте повышенную безопасность.
Использует динамическую комиссию с переопределением

Цитата:
Это означает, что кошелек отслеживает загруженность сети, предлагая динамическую комиссию, что позволяет пользователям не переплачивать деньги. В то же время, пользователи могут, руководствуясь предложенной комиссией установить свою.
Для мобильных устройств

Сами по себе мобильные устройства имеют свои особенности, с этим и связаны особенности кошелька на мобильных устройствах.

Базовая прозрачность

Цитата:
Разработчики публикуют исходный код, используемый для мобильных приложений, а это означает, что любой человек может с ним ознакомиться и его проверить. Тем не менее, пользователи должны доверять разработчикам, так как строгая и установленная криптосообществом процедура принятия исходного кода существует только у одного Bitcoin кошелька - Bitcoin Core. Исходные коды остальных кошельков разработчики принимают самостоятельно без предусмотренных процедур.
Работает в безопасной среде

Цитата:
Все приложения в мобильных устройствах изолированы, а это означает, что если вирусом заражено одно приложение, другие заражены не будут, в отличии от компьютеров, вирусы которых заражают все устройство и доступны для всех программ и приложений.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Где хранить деньги, какой криптовалютный кошелек лучше
Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$
Мое знакомство с криптой. Заработки и потери.
Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:50.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзор и работа с мобильным кошельком Simple Bitcoin veranika55 Криптовалютные кошельки 0 Вчера 13:42
Обзор и работа с мобильным и веб Bitcoin кошельком CoinSpace veranika55 Криптовалютные кошельки 0 09.12.2017 12:24
Обзор и работа с многоплатформенным кошельком Bither veranika55 Криптовалютные кошельки 0 08.12.2017 13:20
Обзор и работа с официальным кошельком Bitcoin - Bitcoin Core veranika55 Криптовалютные кошельки 2 08.12.2017 10:38
Обзор и работа с мультивалютным кошельком Trezor veranika55 Криптовалютные кошельки 0 06.12.2017 11:54

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар InfernusZp
Island-Paradise - Страхование вкладов 100%
От InfernusZp в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар kingcasha
Воздушный корабль будущего для олигархов
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Аналитика от Muzap. Конкурс Insta Forex
От Muzap в разделе «Аналитика от частных трейдеров»
Аватар veranika55
[ICO] [BOUNTY] Crypto Improvement Fund 01.09.2017-01.12.2017
От veranika55 в разделе «ICO»
Аватар nlobp
White Stone - wsfxbroker.com
От nlobp в разделе «Черный список брокеров»
Аватар Артём Недолжно
Инвестирование
От Артём Недолжно в разделе «Bitcoin»
.     
Пользователей
434,285
Тем
503,777
Сообщений
12,647,553

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram