Асинхронное мотор-колесо Дмитрия Дуюнова - Инвестирование в стартапы | MMGP

Dagamand Интересующийся

Возраст: 25 Регистрация: 24.09.2017 Сообщений: 11 Поблагодарили: 1 раз УГ: 0 КП: 0.000

Асинхронное мотор-колесо Дмитрия Дуюнова

С одобрения Дуюнова Дмитрия Александровича, запущен первый инструмент для финансовой поддержки создания предприятия по серийному выпуску мотор-колес Дуюнова - асинхронных двигателей по технологии «Славянка».



Все взносы будут приравнены к инвестициям и переоформлены в долю в созданной компании ООО «СовЭлМаш», которая будет заниматься разработкой производственных линий и серийным выпуском самых эффективных асинхронных машин в мире.



Что даст владение акциями будущей компании?

В течение 2017 года предполагается выйти на производство первого изделия по кооперации. В течение 3-х лет будет поставлена технология и запущено производство мотор-колеса Дуюнова. В рамках создаваемого предприятия ООО «СовЭлМаш» будет отработана технология и налажено производство и продажи готового продукта, а также лицензий на производство асинхронных электродвигателей по технологии Дуюнова. Инвесторы, принявшие участие в развитии компании, получат:

Возможность приобрести продукцию компании на льготных условиях.

Пожизненные дивиденды от прибыли компании, пропорционально приобретенной доли в компании.

Возможность продать свои акции дороже, чем они их покупают сейчас. Предполагаемая стоимость акций будущей компании в сотни раз превышает ту стоимость, по которой эти акции можно приобрести сегодня. Так же акции будут дорожать в связи с капитализацией компании в результате её развития и роста.



Асинхронные двигатели Дуюнова

Новые асинхронные двигатели Дуюнова основаны на разработанной инновационной технологии совмещённых обмоток двигателей по схеме «Славянка» (параллельно соединённые звезда и треугольник). Теоретически это 6-фазный электродвигатель, подключенный к трехфазной сети.



Благодаря совмещённым обмоткам параметры двигателей значительно улучшаются и повышается энергоэффективность. При этом уменьшается применение дорогостоящих электротехнических материалов. Уменьшение потерь в стали позволяет уменьшить размер двигателя с повышением его эффективности.



Сейчас разработано более 200 различных схем для разных габаритов электродвигателей. Применение модифицированных асинхронных двигателей позволяет уже сейчас выходить на рынки сбыта в различных сферах их применения.



Дмитрий Дуюнов имеет многолетний опыт создания приводов для электромобилей, но появилась идея реализовать имеющиеся наработки в товаре, который был бы доступен потребителям. Сформировалось понимание в необходимости реализации двухколесных транспортных средств. Посмотрите видеорепортаж канала «Россия 24» о "чудо-велосипеде с космическими характеристиками":



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Технология позволяет получать двигатели, которые имеют удельную мощность выше чем у класса Е1, притом имеют меньшую материалоемкость, дешевле и более экономичны аналогов. Технология отрабатывается и используется уже на протяжении 22-х лет, применяется на сотнях тысячах двигателей, которые работают в разных отраслях промышленности по всей территории бывшего СССР и Европы.



Асинхронные электродвигатель Дуюнова выглядит как обычное мотор-колесо, которые уже есть в продаже и используются на обычных электровелосипедах, но здесь используется усовершенствованная и упрощенная конструкция без магнитов. Цена меньше - характеристики лучше. Более подробную информацию о мотор-колесе Дуюнова смотрите в этом видеорепортаже канала НТВ:



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Первое в мире асинхронное мотор-колесо модели «Колобок», проверенный временем двигатель, который не использует в своей конструкции постоянные магниты, за счет чего обеспечивается снижение на 30% веса и материалоёмкости в сравнении с двигателем со стандартными обмотками, полное импортозамещение и независимость от китайских производителей магнитов. Мотор низкозатратный в обслуживании, имеет хороший накат, низкий уровень шума, высокую надежность и длительный срок службы.

Максимальная скорость = 101 км/ч.

Крутящий момент - 200 Нм.

Максимальная мощность - 20 кВт.

Увеличение дальности пробега (48 В 16 мА*ч - 67 км, на средней скорости 35 км/ч).

Обратите внимание, что при мощности 20 кВт вес мотор-колеса составляет всего 17 кг, притом, что аналогичные модели других производителей весят 50-60 кг. Посмотрите видео демонстрирующее высокий накат мотор-колеса Дуюнова.



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Основные преимущества:

Низкая себестоимость (затраты на производство на 30% меньше, чем при производстве моторов с постоянными магнитами).

Отсутствуют редкоземельные металлы (без магнитов).

Меньшие габариты и малый удельный вес.

Низкий удельный расход энергии.

Высокий процент рекуперации.

Высокий крутящий момент во всём диапазоне скоростей вращения.

Смотрите сравнение асинхронного мотор-колеса Дуюнова с мотор-колесом VS BLDC - с постоянными магнитами.



В апреле 2016 года, на выставке в Монако был представлен электровелосипед с асинхронным мотор-колесом разработанным Дмитрием Александровичем Дуюновым.



Параметры электровелосипеда:

Емкость батареи 29,4 Ач.

Макс. мощность: до 12 кВт (ограниченна контроллером).

Дальность пробега: до 130 км при средней скорости 25 км/ч.

Макс. скорость 120 км/ч.

Параметры электродвигателя:

Макс. мощность: до 20 кВт.

Макс. момент: до 200 Нм.

Мотор колеса, это только частная задача, которая лежит на поверхности, которую может легко продемонстрировать преимущества использования асинхронных двигателей Дуюнова. Проект не сконцентрирован только на мотор колесе, технология может применяться абсолютно во всех асинхронных двигателях. В мире более 10 000 двигателей, которые могут быть перепроектированы в более производительную машину с использованием технологии Дуюнова. Асинхронное мотор-колесо Дуюнова может быть применимо в будущем в таких областях: ветровая и водная энергетика, привода для электромобилей, катеров, электросамолётов и т.п. Посмотрите небольшое видео о том, где еще уже нашли применение асинхронные двигатели Дуюнова.



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Условия инвестирования

Выпускается 8 млрд. акций компании ООО «СовЭлМаш» с заявленной стоимостью 1$ каждая акция. Без дополнительной эмиссии!

4 млрд акций предлагается инвесторам за 40 млн $.



Развитие проекта рассчитано на 40 месяцев и состоит из 20 этапов финансирования (продолжительность каждого этапа 2 месяца).



Сейчас 2 этап и можно получить акции с очень большим дисконтом. В зависимости от величины приобретаемого пакета акций, определяется величина дисконта (скидки) относительно заявленной стоимости акций. То, что инвестор приобретает акции с большой скидкой (дисконтом) значительно увеличивает пакет его акций в компании. Это соразмерно повышает его доходы в будущем как в случае получения дивидендов по ним, так и в случае продажи акций третьим лицам.



Сейчас дисконт составляет 480-800. По окончании 2-го этапа произойдет снижение дисконта до 440-730. Снижение дисконта произойдет предположительно в ноябре 2017 г.

Пакеты акций доступные к покупке на 2 этапе (до ноября 2017 г.)





Как инвестировать

Можно уже заранее сказать, что данное инвестиционное предложение будет одним из самых сильных и прибыльных на рынке инвестиций. Срок действия предложения ограничен, так как уже имеется достаточное количество предварительных заявок, собранных за 2 года активной популяризации технологии.



Каждый желающий может проинвестировать средства и получить долю в предприятии. Именно сейчас действуют самые выгодные условия инвестирования (условия 2-го этапа) успейте стать совладельцем этой перспективной компании на самых выгодных условиях!



Ваш следующий шаг:

Зарегистрируйтесь в проекте - http://reg.solargroup.pro/des401

Совершите денежный перевод. Доступные способ оплаты: Карта СберБанка, ЯндексДеньги, Advcash, Perfect Money. Более подробная информация в личном кабинете в разделе «Банкинг -> Пополнить счет».

Купите пакет акций через раздел личного кабинета «Инвестировать».

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