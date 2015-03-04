Илон Маск продал 30 тысяч кепок и пообещал выпустить огнемет после 50-ти - Горячие новости | MMGP
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Илон Маск продал 30 тысяч кепок и пообещал выпустить огнемет после 50-ти

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Илон Маск продал 30 тысяч кепок и пообещал выпустить огнемет после 50-ти


Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск пообещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 11 декабря.

«Я знаю, что это немного выходит за рамки, но дети полюбят его», — подписал он позже к посту про выпуск огнемета. Тремя минутами ранее Макс рассказал, что на данный момент продано 30 тысяч головных уборов.

Также основатель SpaceX изменил в Twitter графу, в которой обычно указывают род деятельности, вписав туда «Продавец кепок».

19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Аксессуар можно купить за 20 долларов.

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