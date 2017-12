Илон Маск продал 30 тысяч кепок и пообещал выпустить огнемет после 50-ти - Горячие новости | MMGP

ttxz Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: Доверительное управление Регистрация: 04.03.2015 Сообщений: 4,592 Благодарностей: 791 УГ: 112 КП: 0.037 подарки

Илон Маск продал 30 тысяч кепок и пообещал выпустить огнемет после 50-ти



Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск пообещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 11 декабря.



«Я знаю, что это немного выходит за рамки, но дети полюбят его», — подписал он позже к посту про выпуск огнемета. Тремя минутами ранее Макс рассказал, что на данный момент продано 30 тысяч головных уборов.



Также основатель SpaceX изменил в Twitter графу, в которой обычно указывают род деятельности, вписав туда «Продавец кепок».



19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Аксессуар можно купить за 20 долларов.



источник Генеральный директор и основатель SpaceX Илон Маск пообещал выпустить огнемет после того, как продаст 50 тысяч кепок The Boring Company. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 11 декабря.«Я знаю, что это немного выходит за рамки, но дети полюбят его», — подписал он позже к посту про выпуск огнемета. Тремя минутами ранее Макс рассказал, что на данный момент продано 30 тысяч головных уборов.Также основатель SpaceX изменил в Twitter графу, в которой обычно указывают род деятельности, вписав туда «Продавец кепок».19 октября Илон Маск представил в своем Instagram-аккаунте разработанную при его участии черную кепку с белой надписью The Boring Company. Фирма The Boring Company финансирует строительство тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном. Аксессуар можно купить за 20 долларов.

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления __________________