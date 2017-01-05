Сryptopoolfinance - cryptopoolfinance.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP
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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сryptopoolfinance - cryptopoolfinance.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 12:56
#1
ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP
Премиум
 
Аватар HotInvest-io
 
Имя: HotInvest
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 1,333
Благодарностей: 95
УГ: 12
КП: 0.000
Сryptopoolfinance - cryptopoolfinance.com
Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 11/12/2017

Описание: (через переводчик)
Команда, объединенная общей идеей, имеет многолетний опыт в области инвестиций и работы на криптообменных станциях. Наши брокеры были в истоках этой сферы, и именно поэтому теперь они могут с полной уверенностью заявить о своем высоком профессионализме. Алгоритмы и методы, используемые в нашей работе, самые современные - мы постоянно стремимся применять на практике стратегии выигрыша. Чтобы ваши данные были защищены и скрыты от третьих лиц, наши ИТ-специалисты разработали новый метод шифрования информации.

Инвестиционные планы:
От 0.15% до 0.25% каждый час в зависимости от суммы Вашего депозита (от 3.6% до 6% в сутки)/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.

Платежные системы: Bitcoin.
Минимальный депозит: BTC 0.001
Минимальная выплата: BTC 0.0005
Комиссия: нет.
Выплаты: инстант.
Реферальная система: 5%-1% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек: 5% на блоге.

>>>>>Регистрация в проекте<<<<<
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Мой вклад: 0.01 BTC - b18b70ad6a7a0fe9e467a2176e79b6f2ae75796b05b1996e35 4772b79743f2fe

добавлено через 17 минут
Техника:
Домен: NameCheap Inc., 2017-11-19 - 2018-11-19
Хостинг: OVH SAS
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-11-20 - 2018-11-20
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
__________________
HOTINVEST.IO - ФЛАГМАН В МИРЕ HYIP | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА + 100% РЕФБЕК | ОПЛАЧИВАЕМ КОММЕНТАРИИ, ДЕПОЗИТЫ, ВЫПЛАТЫ | МЕГА-КОНКУРС НА 500$
Последний раз редактировалось HotInvest-io; Сегодня в 13:14. Причина: Добавлено сообщение
HotInvest-io на форуме  
Старый Сегодня, 13:43
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Bucha
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.01.2017
Сообщений: 1,188
Благодарностей: 195
УГ: 1049
КП: 0.000
подарки
Re: Сryptopoolfinance - cryptopoolfinance.com
ну совсем свеж
только я и ТС зарегились.
И так ничегошенький

И всеже за капчу вспомню.

Мимо.

Не в притензиях к ТС, но листинговые копилки от вас не очень стреляют

http://mmgp.ru/showthread.php?t=539462
__________________
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МАСЯНЬКА, НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ УГ )))
laska2006 на форуме  
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