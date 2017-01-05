Сryptopoolfinance - cryptopoolfinance.com - HYIP с почасовыми планами | MMGP

Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.
Старт 11/12/2017
Описание: (через переводчик)
Команда, объединенная общей идеей, имеет многолетний опыт в области инвестиций и работы на криптообменных станциях. Наши брокеры были в истоках этой сферы, и именно поэтому теперь они могут с полной уверенностью заявить о своем высоком профессионализме. Алгоритмы и методы, используемые в нашей работе, самые современные - мы постоянно стремимся применять на практике стратегии выигрыша. Чтобы ваши данные были защищены и скрыты от третьих лиц, наши ИТ-специалисты разработали новый метод шифрования информации.
Инвестиционные планы:
От 0.15%
до 0.25%
каждый час в зависимости от суммы Вашего депозита (от 3.6% до 6% в сутки)/ срок вклада бессрочный/ начисления % каждый час.
Возврат депозита доступен в любое время (через 24 часа с момента депозита) с комиссией 5%.
Платежные системы:
Bitcoin.
Минимальный депозит:
BTC 0.001
Минимальная выплата:
BTC 0.0005
Комиссия:
нет.
Выплаты:
инстант.
Реферальная система:
5%-1% от суммы инвестиции реферала.
Рефбек:
5% на блоге.
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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Мой вклад: 0.01 BTC - b18b70ad6a7a0fe9e467a2176e79b6f2ae75796b05b1996e35 4772b79743f2fe
добавлено через 17 минут
Техника:
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Домен: NameCheap Inc., 2017-11-19 - 2018-11-19
Хостинг: OVH SAS
SSL: PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-11-20 - 2018-11-20
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть