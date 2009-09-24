Coinbase объявила об интеграции с Yahoo Finance - Горячие новости | MMGP

Криптовалютная компания Coinbase объявила об интеграции с финансовым порталом Yahoo Finance. Теперь пользователи Coinbase смогут просматривать свои балансы в приложениях Yahoo Finance для iOS и Android.
Возможно именно благодоря этому, а также на фоне стремительного роста биткоина и криптовалют в целом, приложение криптовалютного кошелька Coinbase для iOS стало самым скачиваемым в американском App Store, опередив в рейтинге приложений даже YouTube, Facebook Messenger и Instagram. Всего месяц назад приложение занимало примерно 400-ю позицию.
«Эта интеграция – ещё один знак того, что крупные потребительские бренды отвечают на растущий интерес к криптовалютам. На фоне роста осведомлённости о новом классе активов и технологии, Yahoo Finance помогает пользователям Coinbase оставаться в курсе последней информации», – говорится в блоге компании.
На прошлой неделе на Yahoo Finance появился новый раздел, посвящённый криптовалютам. Пользователи нового сервиса, месячная аудитория которого составляет 75 млн человек, теперь могут отслеживать более 100 криптовалют, не покидая платформу.
Yahoo Finance предлагает следующую информацию: цены, рыночная капитализация, объём торгов, исторические данные, диаграммы, профили и тепловые карты. Технологическим партнёром выступает сервис CryptoCompare.
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