Благодарные поклонники собрали для Андреаса Антонопулоса более 150 BTC - Горячие новости | MMGP

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Благодарные поклонники собрали для Андреаса Антонопулоса более 150 BTC

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Благодарные поклонники собрали для Андреаса Антонопулоса более 150 BTC


Главный герой популярной американской рождественской киноленты 40-х годов «Эта замечательная жизнь» Джордж Бейли жил, жертвуя всем ради семьи и друзей. В итоге он залез в огромные долги и, не зная как выбраться из долговой ямы, решил покончить жизнь самоубийством. Узнав об этом, его друзья, один за другим, стали приносить ему деньги — кто сколько мог, и в какой-то момент Бейли понял, что стал невероятно богат.
На днях евангелист биткоина Андреас Антонопулос оказался в центре аналогичного излияния благодарности. Последние пять лет своей жизни он провел, путешествуя по миру и рассказывая людям о биткоине. Однако, как оказалось, сам он за это время не смог воспользоваться преимуществом криптовалюты, и так и не разбогател.
Когда цена биткоина достигла 16 000 долларов, сообщество отблагодарило Антонопулоса. Внезапно охвативший сообщество порыв благодарности продолжается до сих пор, и на криптовалютный адрес Антонопулоса отправлено уже более 150 BTC, то есть около 2.3 миллиона долларов. Один из отправителей перечислил просто невероятную сумму в 37 BTC ($500 000).
Отправляя транзакции, люди размещают хэштег #ThankYouAndreas и рассказывают Антонопулосу о том, как он изменил их жизнь.
«Слово — это моя сила, но сегодня я потерял дар речи», - написал в своем Твиттере автор Mastering Bitcoin.

Никогда не был богат

Антонопулос увлекся биткоином в 2012 году. С тех пор он посвятил криптовалюте две книги, объясняющие простым языком технические принципы биткоина, и провел более 200 лекций (многие из которых бесплатны) о биткоине.
Очевидно, что человек, который так много знает о биткоине, должен был давно извлечь из него выгоду. Небольшая инвестиция в криптовалюту пять лет назад, когда цена биткоина не превышала 6 долларов, могла бы принести евангелисту криптопространства огромную прибыль. Но Антонопулос всегда был слишком занят, слишком одержим идеей поделиться своими мыслями с миром.
Эта одержимость заставила Антонопулоса залезть в долги — проповедник биткоина жил очень скромно, а все имеющиеся монеты он потратил, чтобы избавиться от долгов. Поскольку большинству людей не было известно о положении Антонопулоса, они были ошеломлены, посмотрев его видео на сайте Patreon.
«Я не криптовалютный миллионер, - ответил Антонопулос на вопрос в Твиттер, - возможность независимо работать мне дают мои подписчики на Patreon, многие из которых отправляют мне по 5 долларов в месяц».
Стоит ли удивляться, что когда криптограф Адам Бэк предложил помочь Антонопулосу, и сообщество, не раздумывая, согласилось.
Количество желающих поддержать биткоин-евангелиста начало стремительно расти, а на криптовалютный адрес Антонопулоса стали поступать биткоины. Отправляя свои пожертвования, участники сообщества размещают слова благодарности Антонопулосу в Твиттер.
«На данный момент @aantonop (Антопулос) является ЛУЧШИМ защитником и самым красноречивым оратором в сообществе биткоина. Его выступления произвели на меня ОГРОМНОЕ впечатление», - написал инвестор Брайан Келли.
Для Антонопулоса такое проявление поддержки было просто ошеломительным.
«В течение нескольких дней меня не будет в сети. Мне нужно время, чтобы понять все, что произошло, - написал он в среду, - если вы отправили мне письмо в течение последних 48 часов, благодарю вас. Если я не отвечу на него в течение недели или больше, прошу меня извинить».

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