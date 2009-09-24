На заседании Экспертного совета при Комитете ГД РФ обсудили ввоз майнеров и ICO - Горячие новости | MMGP

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На заседании Экспертного совета при Комитете ГД РФ обсудили ввоз майнеров и ICO



В редакции «Парламентской газеты» 7 декабря прошло расширенное заседание Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему: «Как ввести блокчейн в правовое поле?».

В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, члены Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям, представители профильных ведомств, представители средств массовой информации.

В рамках заседания обсуждались вопросы законодательного регулирования ввоза майнингового оборудования и проведения ICO, внесение изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», создание в особых экономических зонах пилотных проектов с использованием блокчейна. На данный момент отношение правительственных органов такое, что для до введения и обсуждения конкретных правил регулирования области криптоэкономики необходимо четко определить объект, с которым имеем дело. Координатор Экспертного совета Д.В. Сазонов обозначил следующую позицию:

«Особенно важно, чтобы был конкретно и однозначно проработан одинаковый для всех понятийный аппарат, чтобы потом понимать, какую проводить регуляторную политику».

Главными темами прошедшего заседания стали: правовое регулирование ввоза оборудования для майнинга в Россию, возможности правового регулирования проведения ICO в России, рейтинг проектов цифровой экономики и вопросы о саморегуляции отрасли.

Одной из первостепенных задач на данный момент является необходимость выработки правового регулирования ввоза оборудования для майнинга в Россию, в связи с колоссальными возможностями для развития данной отрасли в РФ. Планируется урегулирование деятельности не самих майнеров, а предпринимателей, занимающихся покупкой и предоставлением специфического оборудования, в связи с этим предлагается проработка детальных правил в отношении таможенных пошлин, нотификации, лицензировании оборудования для майнинга, чтобы оно поступало на территорию страны легальным образом, а также введения регулирования деятельности самих предпринимателей, предоставляющих такое оборудование.

Также, рассматривается вопрос о производстве подобного оборудования и формирования выгодных условий для малого и среднего бизнеса в данной области. По словам генерального директора консалтингового агентства в сфере блокчейн технологий «Мир Труд Майнинг» Виталия Череменского:

«Мы видим колоссальные возможности для развития данной отрасли, но после того, как будут приняты соответствующие законы и нормы права».

Задачи которые планируется решить в ближайшем времени: “Обеспечить миграцию майнеров в РФ, что позволит создать рабочие места и инфраструктуру для размещения оборудования для майнинга, возможность наладить свое производство технологического оборудования, подключить правоохранительные органы для обеспечения безопасности, введение в таможенный кодекс такого средства, как оборудование для майнинга и установление на него таможенной пошлины”.

В рамках вопроса правового регулирования проведения ICO в России был выдвинут принцип технологической нейтральности регулирования, то есть важность поддержания нового инструмента финансирования, а не сведения его к уже существующим за счет жестких правил регулирования. Если ориентироваться на мировой опыт, то на сегодняшний день в отдельных юрисдикциях существуют только разрозненные нормативные акты, которые по-разному трактуют понятие криптовалют, определяя таким образом отношение местных органов власти к операциям с этой валютой, ее выпуску и добыче.

Так, в Японии криптовалюты определены как платежное средство, в Швейцарии – как материальные активы, в Англии – как частная валюта, в Китае – как неденежная валюта, имущество. В США токены могут быть признаны товарами или ценными бумагами. А в Китае, Южной Корее и Вьетнаме действует полный запрет на любые операции с токенами ICO.

На данный момент обсуждается несколько подходов к регулированию рынка ICO: рассмотрение токенов, как ценных бумаг и соответсnвующие правила для ICO; введение лицензионных требований, обязанностей к лицам, проводящим краудфандинг и вкладывающим деньги в проекты; создание “патента” или лицензии для проектов, выходящих на ICO; саморегулирование рынка.

По словам директора Института управления и социально-экономического проектирования “РЭУ им. Г. В. Плеханова”, Суровой Надежды, саморегулирование на данный момент является наилучшим решением для развивающегося рынка ICO, что внесет прозрачность и легальность в эту область. В рамках такой позиции предлагается расширить Федеральный закон о саморегулируемых организациях и внести некоторые поправки.

Сейчас разрабатывается независимая комплексная объективная методика оценки проектов по семи показателям, позволяющим оценивать полностью все, а не только спекулятивный характер. Этими показателями для оценки проекта в целом являются: «продукт и прототип MPV, глава компании и команда, технология эмиссии токена, инновация продукта, маркетинг и влияние медиа, доверие и подтверждение денежных операций, раскрытие безнес-финансовой модели, защита и риски самого ICO». Защита инвестиций финансовых организаций, вкладывающих средства в развивающиеся проекты через ICO, планируется с использованием рейтингов которые будут базироваться на вышеперечисленных оценках.

Набирающий обороты криптовалютный рынок не остается без внимания правительства Российской Федерации, и на сегодняшний день детально прорабатывается каждый аспект, связанный с криптоэкономикой. Поэтому ждать каких-то быстрых результатов и готового аппарата регулирования не стоит. Необходимо проанализировать мировой опыт и разработать свою правовую базу, которая будет защищать интересы всех участников ICO: инвесторов и стартапов.



Источник В редакции «Парламентской газеты» 7 декабря прошло расширенное заседание Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Комитете Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству на тему: «Как ввести блокчейн в правовое поле?».В обсуждении приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, члены Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям, представители профильных ведомств, представители средств массовой информации.В рамках заседания обсуждались вопросы законодательного регулирования ввоза майнингового оборудования и проведения ICO, внесение изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», создание в особых экономических зонах пилотных проектов с использованием блокчейна. На данный момент отношение правительственных органов такое, что для до введения и обсуждения конкретных правил регулирования области криптоэкономики необходимо четко определить объект, с которым имеем дело. Координатор Экспертного совета Д.В. Сазонов обозначил следующую позицию:«Особенно важно, чтобы был конкретно и однозначно проработан одинаковый для всех понятийный аппарат, чтобы потом понимать, какую проводить регуляторную политику».Главными темами прошедшего заседания стали: правовое регулирование ввоза оборудования для майнинга в Россию, возможности правового регулирования проведения ICO в России, рейтинг проектов цифровой экономики и вопросы о саморегуляции отрасли.Одной из первостепенных задач на данный момент является необходимость выработки правового регулирования ввоза оборудования для майнинга в Россию, в связи с колоссальными возможностями для развития данной отрасли в РФ. Планируется урегулирование деятельности не самих майнеров, а предпринимателей, занимающихся покупкой и предоставлением специфического оборудования, в связи с этим предлагается проработка детальных правил в отношении таможенных пошлин, нотификации, лицензировании оборудования для майнинга, чтобы оно поступало на территорию страны легальным образом, а также введения регулирования деятельности самих предпринимателей, предоставляющих такое оборудование.Также, рассматривается вопрос о производстве подобного оборудования и формирования выгодных условий для малого и среднего бизнеса в данной области. По словам генерального директора консалтингового агентства в сфере блокчейн технологий «Мир Труд Майнинг» Виталия Череменского:«Мы видим колоссальные возможности для развития данной отрасли, но после того, как будут приняты соответствующие законы и нормы права».Задачи которые планируется решить в ближайшем времени: “Обеспечить миграцию майнеров в РФ, что позволит создать рабочие места и инфраструктуру для размещения оборудования для майнинга, возможность наладить свое производство технологического оборудования, подключить правоохранительные органы для обеспечения безопасности, введение в таможенный кодекс такого средства, как оборудование для майнинга и установление на него таможенной пошлины”.В рамках вопроса правового регулирования проведения ICO в России был выдвинут принцип технологической нейтральности регулирования, то есть важность поддержания нового инструмента финансирования, а не сведения его к уже существующим за счет жестких правил регулирования. Если ориентироваться на мировой опыт, то на сегодняшний день в отдельных юрисдикциях существуют только разрозненные нормативные акты, которые по-разному трактуют понятие криптовалют, определяя таким образом отношение местных органов власти к операциям с этой валютой, ее выпуску и добыче.Так, в Японии криптовалюты определены как платежное средство, в Швейцарии – как материальные активы, в Англии – как частная валюта, в Китае – как неденежная валюта, имущество. В США токены могут быть признаны товарами или ценными бумагами. А в Китае, Южной Корее и Вьетнаме действует полный запрет на любые операции с токенами ICO.На данный момент обсуждается несколько подходов к регулированию рынка ICO: рассмотрение токенов, как ценных бумаг и соответсnвующие правила для ICO; введение лицензионных требований, обязанностей к лицам, проводящим краудфандинг и вкладывающим деньги в проекты; создание “патента” или лицензии для проектов, выходящих на ICO; саморегулирование рынка.По словам директора Института управления и социально-экономического проектирования “РЭУ им. Г. В. Плеханова”, Суровой Надежды, саморегулирование на данный момент является наилучшим решением для развивающегося рынка ICO, что внесет прозрачность и легальность в эту область. В рамках такой позиции предлагается расширить Федеральный закон о саморегулируемых организациях и внести некоторые поправки.Сейчас разрабатывается независимая комплексная объективная методика оценки проектов по семи показателям, позволяющим оценивать полностью все, а не только спекулятивный характер. Этими показателями для оценки проекта в целом являются: «продукт и прототип MPV, глава компании и команда, технология эмиссии токена, инновация продукта, маркетинг и влияние медиа, доверие и подтверждение денежных операций, раскрытие безнес-финансовой модели, защита и риски самого ICO». Защита инвестиций финансовых организаций, вкладывающих средства в развивающиеся проекты через ICO, планируется с использованием рейтингов которые будут базироваться на вышеперечисленных оценках.Набирающий обороты криптовалютный рынок не остается без внимания правительства Российской Федерации, и на сегодняшний день детально прорабатывается каждый аспект, связанный с криптоэкономикой. Поэтому ждать каких-то быстрых результатов и готового аппарата регулирования не стоит. Необходимо проанализировать мировой опыт и разработать свою правовую базу, которая будет защищать интересы всех участников ICO: инвесторов и стартапов.

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