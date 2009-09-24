WhaleFUND: криптовалютные киты займутся океанскими - Горячие новости | MMGP

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WhaleFUND: криптовалютные киты займутся океанскими



За 2017 год рынок криптовалют вырос с 20 миллиардов долларов до 400. Цифры говорят сами за себя, и даже самые большие скептики уже не могут говорить о том, что это лишь спекулятивные игры узкого круга энтузиастов или гиков. Крупнейшие ICO, проведенные в этом году, уже сейчас привлекают сотни миллионов долларов, что сравнимо с классическими инструментами привлечения денежных средств, например, такими, как первичное размещение акций на фондовом рынке.



Так чему же мы стали свидетелями?



Криптовалюта — это лишь новый инвестиционный инструмент или новый способ, как создания, так и управления бизнесом? Трансграничность, децентрализация и партнерские отношения – вот то, на чем будет строиться экономика XXI века.

Многие энтузиасты блокчейна, а с ними — и подавляющее большинство визионеров уверены, что мы стоим на рубеже революционных изменений всего привычного уклада жизни общества. Рассмотрим более подробно те идеи, которые могут быть реализованы благодаря технологии ведения распределенного реестра:

Возможность проведения выборов любого уровня без затрат огромных человеческих и финансовых ресурсов и при этом без возможности каких-либо махинаций, что, согласитесь, актуально для любой страны. Возможность более широкого внедрения инструментов прямой демократии.

Быстрые трансграничные переводы в любую точку мира, без десятков ненужных документов, стояния в очередях и попыток доказать, что ты «не верблюд». Каждый, кто делал валютный перевод, прекрасно понимает, о чем мы говорим.

Огромная экономия бюджетных средств при перестроении государственной службы на технологию блокчейна. Количество чиновников и госслужащих может быть сокращено на 70%, что даст не только рост эффективности, но и существенную экономию денежных средств.



«Последствия» внедрения блокчейна



При условии повсеместного внедрения данной технологии, мы можем говорить о коренном изменении самой структуры человеческого общества. Мы станем более независимы и свободны в проявлении собственной индивидуальности. Но вместе с обретением свободы и независимости человечество должно взять на себя и дополнительную ответственность за мир, который нас окружает. Есть ли понимание этого в среде криптопредпринимателей?

Первые признаки осознанности в данном вопросе уже можно наблюдать. В конце ноября стартовало ICO токенизированного инвестиционного фонда WhaleFUND, в Whitepaper которого прописаны обязательные благотворительные отчисления. Направлением благотворительности Фонда было выбрано участие в экологических программах, целью которых является сохранение и увеличение популяции китообразных Мирового океана.

Ввиду увеличения количества морских транспортных перевозок разрушается привычная экосистема китообразных, численность этих величественных животных сокращается из года в год, так что инициатива команды Фонда стала весьма своевременной.

Представитель фонда более подробно рассказал о том, почему создавая инвестиционный фонд - структуру, основная причина существования которой заключается в получении прибыли, основатели добровольно решили взять на себя и благотворительные обязательства (согласитесь, не очень характерно для сложившегося образа «жадных финансистов»), и узнать, почему именно киты?

Управляющий фонда, Кисин Геннадий, дал подробные ответы на обозначенные вопросы, приведенные ниже:

«"Китами" в криптовалютной среде называют крупных инвесторов, способных влиять на поведение рынков. Согласитесь, весьма тонко и, вместе с тем, емко. Своеобразная связь миров: мира криптовалютного прагматизма с миром экологического романтизма. И если воротилы первого мира вполне способны позаботиться о себе самостоятельно, то гиганты мира второго на самом деле менее самодостаточны, чем могло бы показаться со стороны.

А между тем, мы вступили в 21 век. Будущее уже здесь. Криптоэкономика, участниками которой является WhaleFUND - лишь первый шаг кардинальных изменений самого уклада человеческой жизни! Поэтому мы хотим обратить внимание криптосообщества на то, насколько важны социально-ответственные проекты и мероприятия, какие и решил поддержать наш Фонд. Все достаточно просто – мы не даем абстрактных обещаний, а взяли на себя конкретные обязательства, прописанные в нашей Белой книге, за выполнением которых инвесторы Фонда, и просто интересующиеся, смогут следить по публикациям наших ежеквартальных отчетов!

Лишь ответственность человека, как отдельного, так и всего человечества вместе, поможет нам не скатиться в дикий животный капитализм. Я искренне верю, что любой бизнес должен быть социально ответственным, строиться на принципах и идеях, которые представляют из себя нечто большее, чем простое желание заработать. Надеюсь, мы сможем послужить положительным примером и для других команд и их проектов».

Заработать капитал на криптовалютах — лишь половина дела. Не менее важно — правильно и с пользой для окружающего мира им распорядиться. Если можешь кому-то помочь — помоги. Почему китам? А почему бы и нет? Ведь все любят китов.



Источник За 2017 год рынок криптовалют вырос с 20 миллиардов долларов до 400. Цифры говорят сами за себя, и даже самые большие скептики уже не могут говорить о том, что это лишь спекулятивные игры узкого круга энтузиастов или гиков. Крупнейшие ICO, проведенные в этом году, уже сейчас привлекают сотни миллионов долларов, что сравнимо с классическими инструментами привлечения денежных средств, например, такими, как первичное размещение акций на фондовом рынке.Криптовалюта — это лишь новый инвестиционный инструмент или новый способ, как создания, так и управления бизнесом? Трансграничность, децентрализация и партнерские отношения – вот то, на чем будет строиться экономика XXI века.Многие энтузиасты блокчейна, а с ними — и подавляющее большинство визионеров уверены, что мы стоим на рубеже революционных изменений всего привычного уклада жизни общества. Рассмотрим более подробно те идеи, которые могут быть реализованы благодаря технологии ведения распределенного реестра:Возможность проведения выборов любого уровня без затрат огромных человеческих и финансовых ресурсов и при этом без возможности каких-либо махинаций, что, согласитесь, актуально для любой страны. Возможность более широкого внедрения инструментов прямой демократии.Быстрые трансграничные переводы в любую точку мира, без десятков ненужных документов, стояния в очередях и попыток доказать, что ты «не верблюд». Каждый, кто делал валютный перевод, прекрасно понимает, о чем мы говорим.Огромная экономия бюджетных средств при перестроении государственной службы на технологию блокчейна. Количество чиновников и госслужащих может быть сокращено на 70%, что даст не только рост эффективности, но и существенную экономию денежных средств.При условии повсеместного внедрения данной технологии, мы можем говорить о коренном изменении самой структуры человеческого общества. Мы станем более независимы и свободны в проявлении собственной индивидуальности. Но вместе с обретением свободы и независимости человечество должно взять на себя и дополнительную ответственность за мир, который нас окружает. Есть ли понимание этого в среде криптопредпринимателей?Первые признаки осознанности в данном вопросе уже можно наблюдать. В конце ноября стартовало ICO токенизированного инвестиционного фонда WhaleFUND, в Whitepaper которого прописаны обязательные благотворительные отчисления. Направлением благотворительности Фонда было выбрано участие в экологических программах, целью которых является сохранение и увеличение популяции китообразных Мирового океана.Ввиду увеличения количества морских транспортных перевозок разрушается привычная экосистема китообразных, численность этих величественных животных сокращается из года в год, так что инициатива команды Фонда стала весьма своевременной.Представитель фонда более подробно рассказал о том, почему создавая инвестиционный фонд - структуру, основная причина существования которой заключается в получении прибыли, основатели добровольно решили взять на себя и благотворительные обязательства (согласитесь, не очень характерно для сложившегося образа «жадных финансистов»), и узнать, почему именно киты?Управляющий фонда, Кисин Геннадий, дал подробные ответы на обозначенные вопросы, приведенные ниже:«"Китами" в криптовалютной среде называют крупных инвесторов, способных влиять на поведение рынков. Согласитесь, весьма тонко и, вместе с тем, емко. Своеобразная связь миров: мира криптовалютного прагматизма с миром экологического романтизма. И если воротилы первого мира вполне способны позаботиться о себе самостоятельно, то гиганты мира второго на самом деле менее самодостаточны, чем могло бы показаться со стороны.А между тем, мы вступили в 21 век. Будущее уже здесь. Криптоэкономика, участниками которой является WhaleFUND - лишь первый шаг кардинальных изменений самого уклада человеческой жизни! Поэтому мы хотим обратить внимание криптосообщества на то, насколько важны социально-ответственные проекты и мероприятия, какие и решил поддержать наш Фонд. Все достаточно просто – мы не даем абстрактных обещаний, а взяли на себя конкретные обязательства, прописанные в нашей Белой книге, за выполнением которых инвесторы Фонда, и просто интересующиеся, смогут следить по публикациям наших ежеквартальных отчетов!Лишь ответственность человека, как отдельного, так и всего человечества вместе, поможет нам не скатиться в дикий животный капитализм. Я искренне верю, что любой бизнес должен быть социально ответственным, строиться на принципах и идеях, которые представляют из себя нечто большее, чем простое желание заработать. Надеюсь, мы сможем послужить положительным примером и для других команд и их проектов».Заработать капитал на криптовалютах — лишь половина дела. Не менее важно — правильно и с пользой для окружающего мира им распорядиться. Если можешь кому-то помочь — помоги. Почему китам? А почему бы и нет? Ведь все любят китов.

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