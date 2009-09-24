Биткоин-мания поглощает все больше компаний - Горячие новости | MMGP

Крупная американская площадка частных электронных объявлений Craigslist добавила возможность продавцам получать оплату за свои товары или услуги в биткоинах.
Пользователь сайта Reddit заметил, что теперь любой участник площадки, продающий коллекцию кукол, вешалку или оказывающий неприлично дорогие массажные услуги, может указать, что в качестве оплаты хочет получить криптовалюту.
Craigslist присоединилась к большому числу компаний таких как Overstock, Tesla, Newegg, Microsoft и Virgin Galactic, которые добавили криптовалюту в качестве платежного средства.
Три недели назад, основатель площадки по выпуску кредитных карт Square, Джек Дорси (Jack Dorsey) написал в своем Twitter, что они изучают возможность добавления биткоина на свою платформу:
«... Мы обнаружили, что клиенты заинтересованы в использовании Cash App для покупки биткоина», - говорится в заявлении компании.
«Мы изучаем, как Square может сделать возможность покупку криптовалюты более быстрой и легкой, и предоставить эту функцию для небольшого числа клиентов Cash App. Мы считаем, что криптовалюта может сильно повлиять на способность людей участвовать в глобальной финансовой системе».
Кроме того, на днях крупнейший в мире онлайн-продавец золота Apmex заявил, что теперь принимает биткоины.
«Уже более 15 лет APMEX является лидером отрасли, в том числе на пути адаптации к растущим потребностям наших клиентов. Поскольку биткоин становится более популярным и широко признанным способом оплаты, мы очень рады приветствовать использование этой криптовалюты для покупки золота, серебра и других драгоценных металлов на нашем сайте», - говорится в заявлении компании.
Будет интересно посмотреть, как покупатели и продавцы начнут использовать криптовалюту, если дикая внутридневная волатильность продолжится, поскольку такие вещи, как биткоин, эфир, а теперь и криптокотики, являются не только средством обмена, но и краткосрочной и чрезвычайно агрессивной инвестицией.
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