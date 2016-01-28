ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you) - Молодые ПАММ-счета | MMGP
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ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you)

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Старый Сегодня, 12:26
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Возраст: 44
Регистрация: 11.12.2017
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ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you)
ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you)

Дата создания ПАММ-счета: 05.07.2017;
Валюта ПАММ-счета: USD;
Капитал управляющего : 100 USD;
Средства в управлении : 426 USD;
Максимальный риск - 30%;
Оферта ПАММ-счета:
Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:
Мин. сумма 20 USD - разделение прибыли 50/50% ;
Мин. сумма 100 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
Штрафы за досрочный вывод - нет;
Минимальная сумма пополнения - 10 USD;
Минимальная сумма вывода - от 10 USD;
Связь с управляющим : этот форум

Стратегия:
На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10 до 20% в месяц,
стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок
инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.

Статистика : Forex4you
Статистика : Myfxbook



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Последний раз редактировалось Alecsandr1973; Сегодня в 12:43.
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