ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you) - Молодые ПАММ-счета | MMGP

ПАММ -счет Quick income 8077732 (Forex4you)
Дата создания ПАММ-счета: 05.07.2017;
Валюта ПАММ-счета: USD;
Капитал управляющего : 100 USD;
Средства в управлении : 426 USD;
Максимальный риск - 30%;
Оферта ПАММ-счета:
Условия разделения прибыли и минимальная сумма для инвестирования:
Мин. сумма 20 USD - разделение прибыли 50/50% ;
Мин. сумма 100 USD - разделение прибыли 25/75% в пользу инвестора;
Штрафы за досрочный вывод - нет;
Минимальная сумма пополнения - 10 USD
;
Минимальная сумма вывода - от 10 USD
;
Связь с управляющим : этот форум
Стратегия:
На счете используется внутридневная торговая стратегия, с доходностью от 10 до 20% в месяц,
стиль торговли умеренный, тип торговли автоматизированный, рекомендуемый минимальный срок
инвестирования от 7 дней и дольше, прибыль лучше выводить в выходные дни.
Статистика : Forex4you
Статистика : Myfxbook
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