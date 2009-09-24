После запуска фьючерсов на биткоин сайт биржи CBOE упал - Горячие новости | MMGP

Чикагская биржа опционов (CBOE) 10 декабря начала торги фьючерсами на биткоин – почти сразу же сайт CBOE ушел в оффлайн из-за высокой нагрузки. За первые два часа торгов трейдеры заключили более 800 контрактов.
В отличие от криптовалютных бирж, для которых основной вид доступа клиентов - это веб-интерфейс, нагрузка на сайт CBOE никак не влияет на торговлю, так как в ней используются специализированные приложения. Сайт биржи несет исключительно информационную функцию.
«Из-за большого трафика на нашем сайте посетители могут обнаружить, что он работает медленнее обычного и иногда может быть временно недоступен. Однако все торговые системы работают нормально», – предупредила команда CBOE в Твиттере.
С начала года принятие цифровых валют и повышение цен были за пределами графиков, в результате практически все крупные биржи столкнулись с их снижением и падениями. Многие предположили, что, как только Уолл-стрит – с надежными серверами, способными (и привыкшими) к обработке огромных объемов трафика, – вступит в дело они перекроют традиционные обменники биткоинов. По-видимому, даже у крупных компаний на Уолл-стрит будет сложная работа с требованием Биткоина.
В преддверии открытия торгов, цена биткоина была нестабильной. В течение нескольких минут после открытия фьючерсных рынков цена взлетела более чем на $1000 только для того, чтобы сразу упасть наполовину. Сейчас цена снова поднимается и уже приближается к новому историческому максимуму. На момент публикации на основных долларовых биржах биткоин торгуется выше $16 500.
В последнее время было много опасений по поводу того, что открытие регулируемой торговли фьючерсами может привести к снижению цены из-за массового открытия контрактов против биткоина. Судя по текущему ценовому движению, эти страхи вероятно не оправдаются, но трейдеры остаются в напряжении.
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