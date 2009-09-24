После запуска фьючерсов на биткоин сайт биржи CBOE упал - Горячие новости | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,274 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

После запуска фьючерсов на биткоин сайт биржи CBOE упал

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:25
#1
Лучший HYIP-портал
crypto-блогер
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 14,896
Благодарностей: 9,475
УГ: 15
Записей в CT-блоге: 238
Подписок CT: 33
КП: 0.252
подарки
награды Волшебный горшочек 
После запуска фьючерсов на биткоин сайт биржи CBOE упал


Чикагская биржа опционов (CBOE) 10 декабря начала торги фьючерсами на биткоин – почти сразу же сайт CBOE ушел в оффлайн из-за высокой нагрузки. За первые два часа торгов трейдеры заключили более 800 контрактов.
В отличие от криптовалютных бирж, для которых основной вид доступа клиентов - это веб-интерфейс, нагрузка на сайт CBOE никак не влияет на торговлю, так как в ней используются специализированные приложения. Сайт биржи несет исключительно информационную функцию.
«Из-за большого трафика на нашем сайте посетители могут обнаружить, что он работает медленнее обычного и иногда может быть временно недоступен. Однако все торговые системы работают нормально», – предупредила команда CBOE в Твиттере.
С начала года принятие цифровых валют и повышение цен были за пределами графиков, в результате практически все крупные биржи столкнулись с их снижением и падениями. Многие предположили, что, как только Уолл-стрит – с надежными серверами, способными (и привыкшими) к обработке огромных объемов трафика, – вступит в дело они перекроют традиционные обменники биткоинов. По-видимому, даже у крупных компаний на Уолл-стрит будет сложная работа с требованием Биткоина.
В преддверии открытия торгов, цена биткоина была нестабильной. В течение нескольких минут после открытия фьючерсных рынков цена взлетела более чем на $1000 только для того, чтобы сразу упасть наполовину. Сейчас цена снова поднимается и уже приближается к новому историческому максимуму. На момент публикации на основных долларовых биржах биткоин торгуется выше $16 500.
В последнее время было много опасений по поводу того, что открытие регулируемой торговли фьючерсами может привести к снижению цены из-за массового открытия контрактов против биткоина. Судя по текущему ценовому движению, эти страхи вероятно не оправдаются, но трейдеры остаются в напряжении.

Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
<<= плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
Инвестиции в реальный майнинг Finrivers | САМЫЙ ЛУЧШИЙ ИНВЕСТ БОТ +РЕФБЭК!
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:45
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что будет с крипторынком после запуска фьючерсов? pilot10 Новости криптовалют 4 Вчера 18:11
CME Group назвала дату запуска фьючерсов на индекс биткоина moskva Bitcoin 0 01.12.2017 22:24
В CME Group назвали сроки запуска фьючерсов на биткоин moskva Bitcoin 0 14.11.2017 10:31
Биткоин упал на 20% после своего рекордного максимума $5013 Alcest Новости криптовалют 0 05.09.2017 10:54
Для запуска украинской биткоин-биржи ее основатель собрал более $125 тысяч impressed85 Новости криптовалют 0 25.12.2015 15:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Банк Литвы снизил прогноз роста ВВП из-за Brexit
От clipman77 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар VeterMir
Становление трейдера в real-time
От VeterMir в разделе «Торговля трейдеров форума»
Аватар Invention
В Китае построят вертикальный лес
От Invention в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
«Битва прогнозов» от VistaBrokers
От serg999 в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
Аватар Bigprofitt
west-tg.com Страховка 100$
От Bigprofitt в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар inik1080
Стартап Carwow, помогающий купить новое авто, привлек $39 млн.
От inik1080 в разделе «Горячие новости»
.     
Пользователей
434,274
Тем
503,751
Сообщений
12,647,064

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram