Продам скрипт Gold Coders - Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) | MMGP

Продам скрипт Gold Coders
HYIP Manager Pro от 8 января 2017 полностью рабочий.
Естественно взломанный, лицензии нет.
Скрипт голый, без дизайна, как есть.
Особенности скрипта Goldcoders
*Автоматический вывод прибыли и массовые платежи.
*Установка минимальной суммы доступной для вывода.
*Создание планов с выплатой прибыли в конце срока инвестирования.
*Задержка первого начисления прибыли на депозит.
*Внутренний перевод средств между пользователями.
*Пополнение баланса и далее инвестирование с баланса.
*Функция изменения системного времени.
*Реинвестирование прибыли.
*JavaScript калькулятор позволяет пользователям оценивать их доходы на лету.
*Многоуровневая реферальная программа до 10 уровней.
*Платежки
- PayPal
- Payza
- PerfectMoney
- Webmoney
- SolidTrustPay
- LiqPay
- Free-Kassa
- OkPay
- NixMoney
- Payeer
- Cash4WM
- InterKassa
- QIWI
- MultiWebPay
- AsMoney
- GoCoin
- Entromoney
- GenuinePayment
- AdvCash
- Skrill
- Nitronpay
- SaliPay
- epay.com
- S-Pay
- Bitcoin
*Неограниченные инвестиционные планы.
*Неограниченное выплаты планов.
*Неограниченное число пользователей.
*Легко настраиваемый HTML.
*Расширенная статистика.
*Настраиваемый список рассылки писем клиентам.
*Антиспам капча.
Цена 50$
Посмотреть можно тут
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http://t92230sv.bget.ru/
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