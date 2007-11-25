Продам скрипт Gold Coders - Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) | MMGP
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Продам скрипт Gold Coders

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Покупка и продажа скриптов хайпов, готовых хайп проектов и мониторингов. Разработка хайпов. Покупка и продажа любых сайтов хайп-тематики.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:23
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 14
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
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Продам скрипт Gold Coders
Продам скрипт Gold Coders

HYIP Manager Pro от 8 января 2017 полностью рабочий.
Естественно взломанный, лицензии нет.
Скрипт голый, без дизайна, как есть.

Особенности скрипта Goldcoders
*Автоматический вывод прибыли и массовые платежи.
*Установка минимальной суммы доступной для вывода.
*Создание планов с выплатой прибыли в конце срока инвестирования.
*Задержка первого начисления прибыли на депозит.
*Внутренний перевод средств между пользователями.
*Пополнение баланса и далее инвестирование с баланса.
*Функция изменения системного времени.
*Реинвестирование прибыли.
*JavaScript калькулятор позволяет пользователям оценивать их доходы на лету.
*Многоуровневая реферальная программа до 10 уровней.
*Платежки
  1. PayPal
  2. Payza
  3. PerfectMoney
  4. Webmoney
  5. SolidTrustPay
  6. LiqPay
  7. Free-Kassa
  8. OkPay
  9. NixMoney
  10. Payeer
  11. Cash4WM
  12. InterKassa
  13. QIWI
  14. MultiWebPay
  15. AsMoney
  16. GoCoin
  17. Entromoney
  18. GenuinePayment
  19. AdvCash
  20. Skrill
  21. Nitronpay
  22. SaliPay
  23. epay.com
  24. S-Pay
  25. Bitcoin
*Неограниченные инвестиционные планы.
*Неограниченное выплаты планов.
*Неограниченное число пользователей.
*Легко настраиваемый HTML.
*Расширенная статистика.
*Настраиваемый список рассылки писем клиентам.
*Антиспам капча.

Цена 50$

Посмотреть можно тут
Код:
http://t92230sv.bget.ru/
Доступ к админке:
Логин: admin
Пароль: 123456

По всем вопросам пишите
Код:
kadyrmetov@tutanota.com
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kvink на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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