Почему ICO проекты 2018 г должны пройти курс интенсивной терапии? - ICO - общие вопросы | MMGP

Почему ICO проекты 2018 г должны пройти курс интенсивной терапии? ICO проектами. Эксперты, работающие в центре Силиконовой долины, прогнозируют, что ICO проекты в 2018 году сократятся на 75 процентов. Почему это произойдет?



Вызов скорой помощи



Нет сомнений в том, что блокчейн стартапы вступают в период интенсивной терапии, но во второй половине 2018 года на рынке останутся только сильные, поменявшие тактику бизнесмены. На данный момент времени существует несколько факторов, влияющих на здоровье пациента, провоцирующие многие болезни основополагающих команд, которые страдают от очень похожих симптомов: плохие навыки слушания, заблуждение и амбиции. Основная проблема связана с основами системы Blockchain, поскольку последняя работает в полном отказе от действующих законов и правил.



Сформировалась опасная тенденция, когда основатели ICO проектов настаивают на финансовых вложениях независимо от того, полагаются ли они на тонкие «юридические советы» или нет, планируют в обязательном порядке запускать стартап или просто продают токены ради получения на шару больших сумм денег. При этом предприниматели не отдают себе отчет в том, что они создают нерегулируемые финансовые продукты, где токен четко разработан как инструмент объединения, единственной целью сбора денег для проекта.



Изменение направления рынка



Деловые люди видят свет развития в ICO, который поставляется с установленными компаниями, реальными клиентами и доходами. Это ставит их в основное положение, когда они могут позволить себе все более дорогостоящие процессы ICO, где за последние 6 месяцев издержки превышают в четыре раза.



С объявлением CME и появлением платформ ICO, которые обслуживают маркеры безопасности, предлагающие регулируемый подход к управлению, новые криптовые фонды, новые ETF и новые биржи, которые объединяют старые рынки криптовалютного. Вследствие этого только небольшое количество ICO проектов 2018 года в инвестиционном миксе будет тащить мирские выступления на 99 процентов средств выше рыночных возвратов, при этом практически ничего не делая.



Таким образом, стремительный рост цены Биткоина образовался не случайно, так как люди начинают просыпаться и свои крупные суммы присоединяют к очереди, чтобы купить биткойн или эфир. Вследствие этого основные сетевые транзакции в последние недели значительно замедляются. На момент написания этой статьи BTC приближается к 14 000 долларов.









Основным препятствием для входа является то, как сейчас создаются ICO проекты. Печально знакомые Белые Бумаги, в которых обещаются впечатлительные суммы профита, так и остаются теоретической документацией. Потому что они одного пункта из White Papers не реализовывается. Предполагается, что после эволюции процесса ICO мы увидим, что Белые Бумаги больше будут напоминать инвестиционный меморандум и проспект (намерение регулирующих органов), недели пустые, расплывчатые обещания, которые мы читаем сегодня. Именно по этой причине 75% ICO проектов не соответствуют требованиям Soft Cap.



Но никто на этот момент практически не обращает внимание. Объем блокчейн стартапов не уменьшился, и каждый месяц мы видим непрерывный поток появления новых проектов, преследующих вложения инвесторов. Да и количество энтузиастов (инвесторов), криптологов растет неравномерно по сравнению с ICO. И люди держат ETH и BTC в своих кошельках достаточно длительный период времени.



В то время как сообщалось, что количество загруженных кошельков составляет 30 миллионов, на самом деле эта цифра в несколько раз больше. Существует много кошельков, поддерживающих программы социального воздействия, в которые еще не инвестируют, и новых держателей кошельков, которые проснулись, покупают и удерживают цифровые монеты и еще не инвестируют.



Скорость принятия криптовалют





Крипто-рынок быстро расширяется, но недостаточно для того, чтобы идти в ногу с большим количеством ICO. Самыми большими факторами для высоких показателей отказов инвесторов от поддержки ICO проектов остаются основополагающие наивность и невежество предпринимателей. Потому что они считают, что их проект является «орехом», и все хотят участвовать в нем вместе с плохими советниками, устанавливая необычно высокую мягкую крышку, которая и является причиной для отказа. ICOs, неспособные получить одобрение со стороны Soft Cap, могут повредить развитию рынка в целом, поскольку возмещение вложений требует времени. А плохо составленный бизнес-план не позволит справиться с этой задачей.



Инвестирование в тонкий воздух ...



Большинство ICO проектов «терпят неудачу» - это стартапы с просто идеей, поскольку они хотят собрать деньги в pre-ICO, чтобы построить идею и заплатить за ICO. Они просто недостаточно развиты. Попросить покупателей токенов дать им деньги на разработку концепции? Без учета того, какую пользу от этого получат сами инвесторы? Или почему они расстаются с ETH на уровне 460 долларов в обмен на токен, связанный с проектом, который недостаточно определен? В прошлом инвесторы финансировали идеи основателей из ранних криптовалютных вложений, и в большинстве случаев играли в ожидающую игру, созданную основателями, да с бессилием наблюдали за своим символическим дампом.



В завершение



Что в начале развития рынка ICO проектов, что сейчас инвесторы в лучшем случае не получают ничего, в худшем – теряют свои вложения. Но предприниматели на этом не останавливаются и продолжают привлекать наше внимание очередной пустышкой. Поэтому причине я тоже поддерживаю мнение экспертов из Силиконовой долины и соглашаюсь, что ICO проекты 2018 года в обязательном порядке должны пройти курс интенсивной терапии. Вы со мной согласны?







------------------------

Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Иногда предлагаемое лекарство может фактически убить пациента. Аналогичная ситуация обстоит и с. Эксперты, работающие в центре Силиконовой долины, прогнозируют, чтогоду сократятся на 75 процентов. Почему это произойдет?Нет сомнений в том, что блокчейн стартапы вступают в период интенсивной терапии, но во второй половине 2018 года на рынке останутся только сильные, поменявшие тактику бизнесмены. На данный момент времени существует несколько факторов, влияющих на здоровье пациента, провоцирующие многие болезни основополагающих команд, которые страдают от очень похожих симптомов: плохие навыки слушания, заблуждение и амбиции. Основная проблема связана с основами системы Blockchain, поскольку последняя работает в полном отказе от действующих законов и правил.Сформировалась опасная тенденция, когда основателинастаивают на финансовых вложениях независимо от того, полагаются ли они на тонкие «юридические советы» или нет, планируют в обязательном порядке запускать стартап или просто продают токены ради получения на шару больших сумм денег. При этом предприниматели не отдают себе отчет в том, что они создают нерегулируемые финансовые продукты, где токен четко разработан как инструмент объединения, единственной целью сбора денег для проекта.Деловые люди видят свет развития в ICO, который поставляется с установленными компаниями, реальными клиентами и доходами. Это ставит их в основное положение, когда они могут позволить себе все более дорогостоящие процессы ICO, где за последние 6 месяцев издержки превышают в четыре раза.С объявлением CME и появлением платформ ICO, которые обслуживают маркеры безопасности, предлагающие регулируемый подход к управлению, новые криптовые фонды, новые ETF и новые биржи, которые объединяют старые рынки криптовалютного. Вследствие этого только небольшое количествогода в инвестиционном миксе будет тащить мирские выступления на 99 процентов средств выше рыночных возвратов, при этом практически ничего не делая.Таким образом, стремительный рост цены Биткоина образовался не случайно, так как люди начинают просыпаться и свои крупные суммы присоединяют к очереди, чтобы купить биткойн или эфир. Вследствие этого основные сетевые транзакции в последние недели значительно замедляются. На момент написания этой статьи BTC приближается к 14 000 долларов.Основным препятствием для входа является то, как сейчас создаются. Печально знакомые Белые Бумаги, в которых обещаются впечатлительные суммы профита, так и остаются теоретической документацией. Потому что они одного пункта из White Papers не реализовывается. Предполагается, что после эволюции процесса ICO мы увидим, что Белые Бумаги больше будут напоминать инвестиционный меморандум и проспект (намерение регулирующих органов), недели пустые, расплывчатые обещания, которые мы читаем сегодня. Именно по этой причине 75%не соответствуют требованиям Soft Cap.Но никто на этот момент практически не обращает внимание. Объем блокчейн стартапов не уменьшился, и каждый месяц мы видим непрерывный поток появления новых проектов, преследующих вложения инвесторов. Да и количество энтузиастов (инвесторов), криптологов растет неравномерно по сравнению с ICO. И люди держат ETH и BTC в своих кошельках достаточно длительный период времени.В то время как сообщалось, что количество загруженных кошельков составляет 30 миллионов, на самом деле эта цифра в несколько раз больше. Существует много кошельков, поддерживающих программы социального воздействия, в которые еще не инвестируют, и новых держателей кошельков, которые проснулись, покупают и удерживают цифровые монеты и еще не инвестируют.Крипто-рынок быстро расширяется, но недостаточно для того, чтобы идти в ногу с большим количеством ICO. Самыми большими факторами для высоких показателей отказов инвесторов от поддержкиостаются основополагающие наивность и невежество предпринимателей. Потому что они считают, что их проект является «орехом», и все хотят участвовать в нем вместе с плохими советниками, устанавливая необычно высокую мягкую крышку, которая и является причиной для отказа. ICOs, неспособные получить одобрение со стороны Soft Cap, могут повредить развитию рынка в целом, поскольку возмещение вложений требует времени. А плохо составленный бизнес-план не позволит справиться с этой задачей.Большинство«терпят неудачу» - это стартапы с просто идеей, поскольку они хотят собрать деньги в pre-ICO, чтобы построить идею и заплатить за ICO. Они просто недостаточно развиты. Попросить покупателей токенов дать им деньги на разработку концепции? Без учета того, какую пользу от этого получат сами инвесторы? Или почему они расстаются с ETH на уровне 460 долларов в обмен на токен, связанный с проектом, который недостаточно определен? В прошлом инвесторы финансировали идеи основателей из ранних криптовалютных вложений, и в большинстве случаев играли в ожидающую игру, созданную основателями, да с бессилием наблюдали за своим символическим дампом.В завершениеЧто в начале развития рынка, что сейчас инвесторы в лучшем случае не получают ничего, в худшем – теряют свои вложения. Но предприниматели на этом не останавливаются и продолжают привлекать наше внимание очередной пустышкой. Поэтому причине я тоже поддерживаю мнение экспертов из Силиконовой долины и соглашаюсь, чтогода в обязательном порядке должны пройти курс интенсивной терапии. Вы со мной согласны?------------------------

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ТОП 1 блог о ХАЙПах в СНГ

Green Bar EV SSL Certificate - Гринбар + Компания RU, USA, DE, AU, NZ, HK, IE от 199$

Устали терять в хайпах? - Представляю Вам проект с реальной деятельностью! __________________