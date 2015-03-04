Искусственный интеллект «перехитрил» ученых - Новости технологий и интернета | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 434,264 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Искусственный интеллект «перехитрил» ученых

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Прими участие в конкурсе историй для Telegram канала форума!
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Акция: "Криптобиржи: Поинт MMGP за отзыв"
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:52
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 04.03.2015
Сообщений: 4,590
Благодарностей: 790
УГ: 112
КП: 0.037
подарки
Искусственный интеллект «перехитрил» ученых


Человечество вплотную приблизилось к «восстанию машин»?

Ученые и программисты перестали понимать, как именно принимает решения искусственный интеллект. Об этой проблеме заявили сразу несколько специалистов на главной ИИ-конференции — Neural Information Processing Systems, — прошедшей в Лонг-Бич (Калифорния), пишет Quartz.

Эксперты, с которыми пообщались в Quartz, говорят, что нужно действовать, пока система не стала слишком сложной. «Мы не хотим принимать за должное решения ИИ, без понимания их логики, — говорит Джейсон Йосински из Uber. — Чтобы общество приняло модели машинного обучения, мы должны знать, как ИИ принимает решения».

Проблема, которую многие эксперты называют «черной коробочкой», действительно серьезная. Предыдущий опыт показал, что ИИ имеет склонность принимать предвзятые решения и проводить аналогии там, где их не следовало бы проводить. Ошибка ИИ может обойтись очень дорого, например, во время таких операций, как космическая миссия на Марс. Аппараты находятся в 200 млн миль от Земли и стоят сотни миллионов долларов, говорит Кири Вагстафф ИИ-эксперт в Jet Propolusion Lab (NASA).

Ученые к счастью, пытаются находить методы, позволяющие понять логику искусственного интеллекта. Так, исследователь из Google Мэтра Рагху представила доклад, в котором описывается процесс отслеживания действий отдельных «нейронов» нейросети. Анализируя миллионы операций, ей удалось понять, какие из искусственных «нейронов» концентрировались на неверных представлениях, и отключить их. Это доказывает, что перевод работы нейросетей в форму, доступную для понимания человека, — не такая уж невозможная задача. «Это похоже на то, как школьные учителя просят детей пересказать своими словами, что они поняли из объяснений учителя», — говорит Вагстафф.

ИИ помог найти природные аналоги лекарств против рака и старения

Принцип глубокого обучения был создан по аналогии с работой мозга. Однако ученые решили проверить, на самом ли деле человек усваивает информацию таким образом. Оказалось, что человеческие нейроны действительно идеально подходят для приемов глубокого обучения.

источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Выгодный обмен WM <--> Приват24 и другие направления
ttxz на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:14
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что уже умеет Искусственный Интеллект Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 36 28.11.2017 18:29
Искусственный интеллект: что у него на уме? ElarGroup3 Новости технологий и интернета 19 19.04.2017 22:13
Иeureal:Искусственный интеллект для людей Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.09.2015 15:41
Блокчейн и искусственный интеллект Frend Новости криптовалют 0 02.06.2015 01:18
Искусственный интеллект на финансовом рынке seter Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.04.2015 01:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Leito
Возьму кредит 50wmz под 0,3% в день сроком до 2 месяцев
От Leito в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар TheGOLDskull
truebluehyip - truebluehyip.net
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
newglobalnetwork.biz - newglobalnetwork
От Константин Прилепко в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MirinTheAesthetics brah
Стоимость нефти Brent упала ниже 40$!
От MirinTheAesthetics brah в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар wukki
Учёты ваших вкладов (Программы в помощь)
От wukki в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар ГУФ
Что делать, если товарищ попал в секту?
От ГУФ в разделе «Знакомства и встречи»
.     
Пользователей
434,264
Тем
503,722
Сообщений
12,646,502

 Наши конкурсы
  Охота на ICO
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс
  Конкурс историй

 Наши блоги
  Крипто-блоги
  Форекс-блоги

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram
mmgp.telegram