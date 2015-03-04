В Сети появились характеристики «вечного» смартфона Kyocera Torque G03 - Новости технологий и интернета | MMGP

Официальные представители японской компании наконец-то раскрыли основные характеристики своего смартфона Kyocera Torque G03, который в народе окрестили «вечным», поскольку аппарат сложно сломать или повредить.
Стало известно, что дисплей смартфона Kyocera Torque G03 имеет 4,6 дюймов. Пользователей также может порадовать и камера, которая составляет 13 Мп. Для любителей селфи также присутствует и фронтальная камера на 5 Мп. Кроме того, гаджет оснащен функцией беспроводной зарядки, а сенсор на дисплее реагирует на прикосновения даже через перчатки, что особо актуально в зимнее время года.
Также разработчики утверждают, что, как и предыдущие модели, смартфон Kyocera Torque G03 отлично выдерживает сильные удары, а также падения с высоты. Стоимость гаджета на данный момент не сообщается.
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