Microsoft исправила одну из главных проблем Excel - Новости технологий и интернета | MMGP
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Microsoft исправила одну из главных проблем Excel

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Microsoft исправила одну из главных проблем Excel

Компания Microsoft отреагировала на многочисленные просьбы и жалобы пользователей и исправила один из важных недостатков фирменного сервиса для работы с электронными таблицам Excel. На данный момент новая версия доступна только участникам программы бета-тестирования, но вскоре ею смогут воспользоваться все желающие.


Ранее, выделяя ячейки через клавишу Ctrl, некоторые по неосторожности или невнимательности отмечали ненужную. Снять выделение только с неё нельзя, поэтому приходилось заново выбирать все нужные ячейки. С обновлением Office до версии 1712 (8828.2010) Microsoft добавила возможность снять с них выделение повторным нажатием при удержании кнопки Ctrl.


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