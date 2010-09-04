Microsoft исправила одну из главных проблем Excel - Новости технологий и интернета | MMGP

Компания Microsoft отреагировала на многочисленные просьбы и жалобы пользователей и исправила один из важных недостатков фирменного сервиса для работы с электронными таблицам Excel. На данный момент новая версия доступна только участникам программы бета-тестирования, но вскоре ею смогут воспользоваться все желающие.
Ранее, выделяя ячейки через клавишу Ctrl, некоторые по неосторожности или невнимательности отмечали ненужную. Снять выделение только с неё нельзя, поэтому приходилось заново выбирать все нужные ячейки. С обновлением Office до версии 1712 (8828.2010) Microsoft добавила возможность снять с них выделение повторным нажатием при удержании кнопки Ctrl.
Источник
.