Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши» - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

Доброго времени, друзья!
С интересом вам сообщаю, что украинские так называемые "польские заробитчане" больше не намерены работать там за низкую зарплату и требуют более высокого вознаграждения за свои труды, как сообщает польское региональное издание Zaxid.net.
Так вице-министр труда и семьи Польши - Станислав Швед заявил в своем интервью местным СМИ, что теперь для украинцев плата в 13 злотых в час (около 95 грн), кажется слишком низкой и они очень неохотно берутся за такую работу.
«Ставка 13 злотых в час сегодня для большинства украинцев кажется просто неприемлемой. Так как они уже в курсе, что за столь небольшие деньги они могут устроиться на работу, например в магазин или в другое более простое место
», как отметил Шведа в своем интервью польскому телеканалу TVN24.
Анализ министерства говорит об изменениях географии трудоустройства и структуры работы украинцев. Если раньше граждан Украины можно было наблюдать преимущественно на работах в сельско-хозяйственных предприятиях, то в последние время они хорошо обосновались в промышленности, строительстве и торговле.
Вице-министр также отметил, что отмена визового режима в Украине, вовсе не влияет на их отток из Польши в другие страны Европы и шенгенской зоны, так как во многих государствах действует довольно сложная процедура получения разрешений на работу и без визы там можно находиться всего 90 дней.
Друзья, что думаете о вышеизложенном? Как по мне то правильно делают украинцы, что не соглашаются батрачить на польского дядю за копейки и ищут более выгодные варианты...
Специально для mmgp.ru