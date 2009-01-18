Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши» - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP
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Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши»

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Старый Сегодня, 11:37
#1
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Имя: Максим
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Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши»

Доброго времени, друзья!

С интересом вам сообщаю, что украинские так называемые "польские заробитчане" больше не намерены работать там за низкую зарплату и требуют более высокого вознаграждения за свои труды, как сообщает польское региональное издание Zaxid.net.

Так вице-министр труда и семьи Польши - Станислав Швед заявил в своем интервью местным СМИ, что теперь для украинцев плата в 13 злотых в час (около 95 грн), кажется слишком низкой и они очень неохотно берутся за такую работу.

«Ставка 13 злотых в час сегодня для большинства украинцев кажется просто неприемлемой. Так как они уже в курсе, что за столь небольшие деньги они могут устроиться на работу, например в магазин или в другое более простое место», как отметил Шведа в своем интервью польскому телеканалу TVN24.

Анализ министерства говорит об изменениях географии трудоустройства и структуры работы украинцев. Если раньше граждан Украины можно было наблюдать преимущественно на работах в сельско-хозяйственных предприятиях, то в последние время они хорошо обосновались в промышленности, строительстве и торговле.

Вице-министр также отметил, что отмена визового режима в Украине, вовсе не влияет на их отток из Польши в другие страны Европы и шенгенской зоны, так как во многих государствах действует довольно сложная процедура получения разрешений на работу и без визы там можно находиться всего 90 дней.


Друзья, что думаете о вышеизложенном? Как по мне то правильно делают украинцы, что не соглашаются батрачить на польского дядю за копейки и ищут более выгодные варианты...

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Последний раз редактировалось Prosvetlenniy; Сегодня в 11:50.
Prosvetlenniy на форуме  
Старый Сегодня, 11:46
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
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Re: Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши»
И за гроши работают, те кто ничего не умеют. Очень там по-разному.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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Prosvetlenniy (Сегодня)
Старый Сегодня, 12:07
#3
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Re: Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши»
Цитата:
Сообщение от Влад555 Посмотреть сообщение
Украинцы в Польше больше не намерены вкалывать за «гроши»
у них есть лучшие варианты?
Цитата:
Сообщение от Prosvetlenniy Посмотреть сообщение
Как по мне то правильно делают украинцы, что не соглашаются батрачить на польского дядю за копейки и ищут более выгодные варианты...
где ищут то? опять в польше?
и почему за копейки?
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