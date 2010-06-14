Памятная монета "85 лет Харьковской области" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP

Дата введения в оборот: 12 декабря 2017
Номинал 5 грн
Металл биметаллические из недрагоценных металлов
Тираж 35000 штук
Серия: Области Украины
Художник: Иваненко Святослав
Скульптор: Иваненко Святослав
Цитата:
|
Посвящена одному из крупнейших промышленных, экономических и культурных центров Украины, центров высшего образования и науки - Харьковской области, расположенной на северо-востоке Украины. Экономико-географическое положение региона стимулировало развитие машиностроения (энергетического, электротехнического, транспортного, сельскохозяйственного) и металлообработки. Продукция харьковских машиностроительных предприятий имеет мировое признание, в частности Харьковского тракторного завода и завода тракторных двигателей, государственного авиационного предприятия, завода самоходных шасси и т.д. Полезные ископаемые в области представлены природным газом, нефтью, каменным и бурым углем, каменной солью, фосфоритами, охрой , глиной, песками, известняками, мелом и тому подобное. Харьковская область занимает важное место в Украине в производстве товарного зерна, важных технических сельскохозяйственных культур, развития овощеводства и садовых
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины; по кругу надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), ПЯТЬ ГРИВЕН (внизу); справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре - композиция, символизирующая область: Белокаменной здание Шаровского дворца неоготического стиля конца XIX в., в которой указан год чеканки монеты - 2017, справа - стилизованная трактор, слева - одна из визитных карточек Харькова фонтан `Зеркальный струминь`, внизу - пшеница и подсолнечник.
На реверсе монеты изображен герб области, по кругу размещены надписи: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (вверху), ОСНОВАНА В 1932 ГОДУ (внизу).