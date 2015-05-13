PhoneWagon привлек $1,2 млн инвестиций для своей маркетинговой платформы - Новости в мире финансов и инвестиций | MMGP

PhoneWagon, нью-йоркский поставщик программного обеспечения для отслеживания звонков, сегодня сообщил о привлечении $1,2 млн посевного финансирования от Birchmere Ventures и Active Capital, который будет направлен для продолжения разработки своего продукта и расширения операций.
Основанная в январе 2017 году генеральным директором Райаном Шэнком, PhoneWagon является разработчиком инновационного программного обеспечения для отслеживания звонков, которое позволяет сократить маркетинговые расходы, разместив номера телефонов в каждой из своих маркетинговых кампаний. Простыми словами, PhoneWagon - это решение, которое помогает компаниям видеть, какие исходящие маркетинговые кампании работают. Платформа дает предпринимателям представление о том, как клиенты находят их, и позволяет им оптимизировать маркетинговые кампании для повышения рентабельности инвестиций. PhoneWagon также позволяет предпринимателям общаться с клиентами через текстовые сообщения, как вручную, так и автоматически.
Также стоит отметить, что PhoneWagon включают интеграцию с Google AdWords и различными платформами.
Специально для MMGP.RU