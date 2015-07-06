Telegram игра без вложений. - Заработок Криптовалют | MMGP

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Старый Сегодня, 11:29
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.05.2017
Сообщений: 11
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 2
КП: 0.000
Telegram игра без вложений.
Btc игра, в месседжере Telegram, написанная в виде бота, ни чем не отличающаяся по своему функционалу и принципу от тех игр с птичками, змейками, зайками, которые размещаются на web ресурсах.

Бот-игра доступна как для мобильных ОС iOS и Android так и для десктопных операционных систем, с установленным месседжером Telegram.
Суть игры - динозавры собирают алмазы, их можно обменять на деньги или купить на них более мощных динозавров, которые собирают больше камней, стратегия я думаю общеизвестная.

Для тех кто только установил Telegram...
Переходим по ссылке и в поле сообщений в самом низу жмем: Начать
В поле появляется соообщение и меню с выбором языка, выбираем язык. Появляется основное меню. Выбираем язык, покупаем динозавром, они добывают алмазы и меняем алмазы на деньги. Можно играть без вложений, можно пополнять депозит.
__________________
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