Telegram игра без вложений. - Заработок Криптовалют | MMGP

Btc игра
, в месседжере Telegram, написанная в виде бота, ни чем не отличающаяся по своему функционалу и принципу от тех игр с птичками, змейками, зайками, которые размещаются на web ресурсах.
Бот-игра доступна как для мобильных ОС iOS и Android так и для десктопных операционных систем, с установленным месседжером Telegram.
Суть игры - динозавры собирают алмазы, их можно обменять на деньги или купить на них более мощных динозавров, которые собирают больше камней, стратегия я думаю общеизвестная.
Для тех кто только установил Telegram...
Переходим по ссылке и в поле сообщений в самом низу жмем: Начать
В поле появляется соообщение и меню с выбором языка, выбираем язык. Появляется основное меню. Выбираем язык, покупаем динозавром, они добывают алмазы и меняем алмазы на деньги. Можно играть без вложений, можно пополнять депозит.