Памятная монета "85 лет Днепропетровской области" - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
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Памятная монета "85 лет Днепропетровской области"

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Имя: Олег
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Адрес: Украина, Мариуполь
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Сообщений: 20,252
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Записей в блоге: 54
УГ: 18
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награды Волшебный горшочек 
Памятная монета "85 лет Днепропетровской области"
Дата введения в оборот: 12 декабря 2017

Номинал 5 грн
Металл биметаллические из недрагоценных металлов
Тираж 35000 штук

Серия: Области Украины

Художник: Иваненко Святослав
Скульптор: Иваненко Святослав
Цитата:
Посвящена одному из наиболее экономически развитых регионов, который характеризуется выгодным географическим расположением в центральной части страны, богатыми природными ресурсами, мощным научно-промышленным и культурным потенциалом, развитым сельскохозяйственным производством, - Днепропетровской области. Днепропетровщина имеет богатую и славную историю, которая уходит в глубину веков. Яркой визитной карточкой области является Петриковская декоративная роспись - самобытная страница культуры украинского народа.
На аверсе монеты вверху размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты 2017, по кругу надписи: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ (вверху), ПЯТЬ ГРИВЕН (внизу), справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины; в центре композицию, которая является своеобразным визуальным портретом области: уникальный деревянный храм XVIII в., построенный без единого гвоздя, - Троицкий собор, справа от которого стилизованные объекты, символизирующие приоритетное развитие в крае ракетно-космического строительства и металлургического производства - спутник на фоне звезд и ковш, под которым - цветок - фрагмент петриковской росписи и кисти, слева - колосья, что указывает на мощный аграрный потенциал региона.

На реверсе монеты изображен герб области, по кругу размещены надписи: Днепропетровская область (вверху), ОСНОВАНА В 1932 ГОДУ (внизу).
__________________
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Метки
инвестирование в монеты, нбу, памятная монета, памятные монеты
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